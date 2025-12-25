Tu zrobisz szybkie zakupy w święta - żabki, stacje benzynowe, małe sklepiki

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2025-12-25 14:08

W 2025 roku czeka nas nowość – zakaz handlu w Wigilię. To oznacza, że popularne sieci, takie jak Lidl, Biedronka i Carrefour, będą zamknięte przez trzy dni: 24, 25 i 26 grudnia. Gdzie zatem udać się po zapomniane składniki na świąteczny stół lub upominki? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy w świątecznym okresie!

Front sklepu Żabka z jasnobrązowymi cegłami, zielonym szyldem i reklamami Gorąca kawa? oraz Jesteśmy otwarci w niedzielę. Zdjęcie ilustruje dostępność sklepów Żabka w kontekście zakazu handlu w Wigilię, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Wikimedia Commons, Mafo Front sklepu Żabka z jasnobrązowymi cegłami, zielonym szyldem i reklamami "Gorąca kawa?" oraz "Jesteśmy otwarci w niedzielę". Zdjęcie ilustruje dostępność sklepów Żabka w kontekście zakazu handlu w Wigilię, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • W Wigilię 2025 roku po raz pierwszy obowiązywać będzie zakaz handlu, co oznacza zamknięcie większości dużych sklepów i galerii handlowych przez 24, 25 i 26 grudnia.
  • Wyjątkiem będą małe sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stanie właściciel, oraz niektóre placówki sieci convenience (np. Żabka, Carrefour Express), zależnie od decyzji franczyzobiorcy.
  • Stacje benzynowe pozostaną otwarte, oferując podstawowe produkty spożywcze i napoje jako awaryjne źródło zakupów.
  • Kluczem do uniknięcia świątecznego stresu jest wcześniejsze zaplanowanie i zrobienie wszystkich niezbędnych zakupów z wyprzedzeniem.

Zakupy w święta

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, rodzinnych spotkań i... nieuniknionych zakupów. Niestety, w 2025 roku czeka nas mała rewolucja w świątecznych zwyczajach. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać zakaz handlu w Wigilię (24 grudnia 2025), co oznacza, że wiele popularnych sklepów pozostanie zamkniętych. Gdzie zatem zrobić zakupy, gdy w świątecznym zamieszaniu zapomnimy o jakimś ważnym produkcie?

Większość wielkopowierzchniowych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka czy Carrefour, będzie nieczynna przez aż trzy dni z rzędu: 24, 25 i 26 grudnia. To spora zmiana, do której warto się przygotować. Zamknięte będą również galerie handlowe i większość supermarketów.

Na szczęście, przepisy przewidują pewne wyjątki. Czynne mogą być te placówki handlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną. To otwiera furtkę dla mniejszych, osiedlowych sklepików, które mogą okazać się prawdziwym wybawieniem w świątecznej potrzebie.

Osiedlowe sklepy otwarte

Małe, lokalne sklepy osiedlowe to często miejsca, gdzie tradycja łączy się z elastycznością. Właściciele, chcąc sprostać potrzebom swoich klientów, często decydują się na otwarcie swoich placówek w dni objęte zakazem handlu. Warto więc zapamiętać adresy najbliższych sklepików w swojej okolicy. Jednak może zdarzyć się tak, że osiedlowy sklep w Wigilię będzie czynny tak jak w sobotę lub będzie otwarty tylko w drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).

Popularne sieci sklepów convenience, takie jak Żabka czy Carrefour Express, również mogą być otwarte w Wigilię i święta Bożego Narodzenia. Wszystko zależy od decyzji franczyzobiorcy, który, jako właściciel danego punktu, ma prawo stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. Przed udaniem się na zakupy warto sprawdzić, czy dany sklep jest otwarty – informacje na ten temat powinny być dostępne na drzwiach placówki lub w aplikacjach mobilnych.

Stacje benzynowe – awaryjne źródło zakupów

Stacje benzynowe to miejsca, które zazwyczaj działają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Oprócz paliwa, można tam kupić podstawowe produkty spożywcze, napoje, słodycze, a nawet artykuły higieniczne. Choć asortyment może być ograniczony, stacja benzynowa to idealne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych, gdy nagle zabraknie nam jakiegoś produktu.

Najlepszym sposobem na uniknięcie stresu związanego z zamkniętymi sklepami w święta jest odpowiednie planowanie zakupów. Warto wcześniej sporządzić listę potrzebnych produktów i zaopatrzyć się we wszystko z wyprzedzeniem. Pamiętajmy, że święta to przede wszystkim czas dla rodziny i odpoczynku, a nie nerwowego biegania po sklepach w poszukiwaniu brakujących składników.

Przeczytaj także:
Niemal 90 proc. Polaków robi nieplanowane zakupy. "Pod wpływem impulsów emocjon…
Super Biznes SE Google News
QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej
Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL
Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAKUPY