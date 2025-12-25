- W Wigilię 2025 roku po raz pierwszy obowiązywać będzie zakaz handlu, co oznacza zamknięcie większości dużych sklepów i galerii handlowych przez 24, 25 i 26 grudnia.
- Wyjątkiem będą małe sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stanie właściciel, oraz niektóre placówki sieci convenience (np. Żabka, Carrefour Express), zależnie od decyzji franczyzobiorcy.
- Stacje benzynowe pozostaną otwarte, oferując podstawowe produkty spożywcze i napoje jako awaryjne źródło zakupów.
- Kluczem do uniknięcia świątecznego stresu jest wcześniejsze zaplanowanie i zrobienie wszystkich niezbędnych zakupów z wyprzedzeniem.
Zakupy w święta
Święta Bożego Narodzenia to czas radości, rodzinnych spotkań i... nieuniknionych zakupów. Niestety, w 2025 roku czeka nas mała rewolucja w świątecznych zwyczajach. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać zakaz handlu w Wigilię (24 grudnia 2025), co oznacza, że wiele popularnych sklepów pozostanie zamkniętych. Gdzie zatem zrobić zakupy, gdy w świątecznym zamieszaniu zapomnimy o jakimś ważnym produkcie?
Większość wielkopowierzchniowych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka czy Carrefour, będzie nieczynna przez aż trzy dni z rzędu: 24, 25 i 26 grudnia. To spora zmiana, do której warto się przygotować. Zamknięte będą również galerie handlowe i większość supermarketów.
Na szczęście, przepisy przewidują pewne wyjątki. Czynne mogą być te placówki handlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną. To otwiera furtkę dla mniejszych, osiedlowych sklepików, które mogą okazać się prawdziwym wybawieniem w świątecznej potrzebie.
Osiedlowe sklepy otwarte
Małe, lokalne sklepy osiedlowe to często miejsca, gdzie tradycja łączy się z elastycznością. Właściciele, chcąc sprostać potrzebom swoich klientów, często decydują się na otwarcie swoich placówek w dni objęte zakazem handlu. Warto więc zapamiętać adresy najbliższych sklepików w swojej okolicy. Jednak może zdarzyć się tak, że osiedlowy sklep w Wigilię będzie czynny tak jak w sobotę lub będzie otwarty tylko w drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).
Popularne sieci sklepów convenience, takie jak Żabka czy Carrefour Express, również mogą być otwarte w Wigilię i święta Bożego Narodzenia. Wszystko zależy od decyzji franczyzobiorcy, który, jako właściciel danego punktu, ma prawo stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. Przed udaniem się na zakupy warto sprawdzić, czy dany sklep jest otwarty – informacje na ten temat powinny być dostępne na drzwiach placówki lub w aplikacjach mobilnych.
Stacje benzynowe – awaryjne źródło zakupów
Stacje benzynowe to miejsca, które zazwyczaj działają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Oprócz paliwa, można tam kupić podstawowe produkty spożywcze, napoje, słodycze, a nawet artykuły higieniczne. Choć asortyment może być ograniczony, stacja benzynowa to idealne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych, gdy nagle zabraknie nam jakiegoś produktu.
Najlepszym sposobem na uniknięcie stresu związanego z zamkniętymi sklepami w święta jest odpowiednie planowanie zakupów. Warto wcześniej sporządzić listę potrzebnych produktów i zaopatrzyć się we wszystko z wyprzedzeniem. Pamiętajmy, że święta to przede wszystkim czas dla rodziny i odpoczynku, a nie nerwowego biegania po sklepach w poszukiwaniu brakujących składników.