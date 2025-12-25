W Wigilię 2025 roku po raz pierwszy obowiązywać będzie zakaz handlu, co oznacza zamknięcie większości dużych sklepów i galerii handlowych przez 24, 25 i 26 grudnia.

Wyjątkiem będą małe sklepy osiedlowe, gdzie za ladą stanie właściciel, oraz niektóre placówki sieci convenience (np. Żabka, Carrefour Express), zależnie od decyzji franczyzobiorcy.

Stacje benzynowe pozostaną otwarte, oferując podstawowe produkty spożywcze i napoje jako awaryjne źródło zakupów.

Kluczem do uniknięcia świątecznego stresu jest wcześniejsze zaplanowanie i zrobienie wszystkich niezbędnych zakupów z wyprzedzeniem.

Zakupy w święta

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, rodzinnych spotkań i... nieuniknionych zakupów. Niestety, w 2025 roku czeka nas mała rewolucja w świątecznych zwyczajach. Po raz pierwszy zacznie obowiązywać zakaz handlu w Wigilię (24 grudnia 2025), co oznacza, że wiele popularnych sklepów pozostanie zamkniętych. Gdzie zatem zrobić zakupy, gdy w świątecznym zamieszaniu zapomnimy o jakimś ważnym produkcie?

Większość wielkopowierzchniowych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka czy Carrefour, będzie nieczynna przez aż trzy dni z rzędu: 24, 25 i 26 grudnia. To spora zmiana, do której warto się przygotować. Zamknięte będą również galerie handlowe i większość supermarketów.

Na szczęście, przepisy przewidują pewne wyjątki. Czynne mogą być te placówki handlowe, w których za ladą stanie sam właściciel lub osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną. To otwiera furtkę dla mniejszych, osiedlowych sklepików, które mogą okazać się prawdziwym wybawieniem w świątecznej potrzebie.

Osiedlowe sklepy otwarte

Małe, lokalne sklepy osiedlowe to często miejsca, gdzie tradycja łączy się z elastycznością. Właściciele, chcąc sprostać potrzebom swoich klientów, często decydują się na otwarcie swoich placówek w dni objęte zakazem handlu. Warto więc zapamiętać adresy najbliższych sklepików w swojej okolicy. Jednak może zdarzyć się tak, że osiedlowy sklep w Wigilię będzie czynny tak jak w sobotę lub będzie otwarty tylko w drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia).

Popularne sieci sklepów convenience, takie jak Żabka czy Carrefour Express, również mogą być otwarte w Wigilię i święta Bożego Narodzenia. Wszystko zależy od decyzji franczyzobiorcy, który, jako właściciel danego punktu, ma prawo stanąć za ladą i prowadzić sprzedaż. Przed udaniem się na zakupy warto sprawdzić, czy dany sklep jest otwarty – informacje na ten temat powinny być dostępne na drzwiach placówki lub w aplikacjach mobilnych.

Stacje benzynowe – awaryjne źródło zakupów

Stacje benzynowe to miejsca, które zazwyczaj działają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Oprócz paliwa, można tam kupić podstawowe produkty spożywcze, napoje, słodycze, a nawet artykuły higieniczne. Choć asortyment może być ograniczony, stacja benzynowa to idealne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych, gdy nagle zabraknie nam jakiegoś produktu.

Najlepszym sposobem na uniknięcie stresu związanego z zamkniętymi sklepami w święta jest odpowiednie planowanie zakupów. Warto wcześniej sporządzić listę potrzebnych produktów i zaopatrzyć się we wszystko z wyprzedzeniem. Pamiętajmy, że święta to przede wszystkim czas dla rodziny i odpoczynku, a nie nerwowego biegania po sklepach w poszukiwaniu brakujących składników.

