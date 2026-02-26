Potężna awaria w PKO BP. Wstrzymane przelewy. Co się dzieje?

Mateusz Kobyłka
2026-02-26 17:36

Poważna awaria w PKO BP sparaliżowała obsługę klientów największego polskiego banku. Od godzin popołudniowych nie działa IKO, a klienci zgłaszają także masowe problemy z płatnościami kartą. Utrudnienia dotyczą również logowania do serwisu internetowego oraz działania infolinii.

Kobieta z przerażeniem patrzy na smartfon z komunikatem błędu o niemożności zrealizowania przelewu BLIK, ilustrując problemy z bankowością mobilną PKO BP. O awarii PKO BP i innych ważnych wydarzeniach przeczytasz na Super Biznes.

i

  • Klienci PKO BP zgłaszają awarię serwisów bankowych, uniemożliwiającą korzystanie z aplikacji, infolinii i płatności kartą.
  • Problemy z dostępem do usług PKO BP rozpoczęły się około godziny 15:30.
  • Awaria dotyczy kluczowych kanałów bankowości, utrudniając codzienne operacje finansowe.

Awaria PKO BP – co dokładnie nie działa?

Problemy dla klientów PKO Banku Polskiego zaczęły się w czwartek, 26 lutego, około godziny 15.30. To właśnie wtedy w mediach społecznościowych i na specjalistycznych serwisach do zgłaszania awarii pojawiły się pierwsze doniesienia o trudnościach. Usterka ma charakter masowy i dotyczy najważniejszych usług, z których na co dzień korzystają miliony Polaków.

Wtorkowa awaria w PKO BP dotknęła kluczowych usług, z których klienci korzystają na co dzień. Użytkownicy zostali w praktyce odcięci od swoich pieniędzy, ponieważ przestały działać podstawowe narzędzia do zarządzania kontem i dokonywania transakcji.

Aktualizacja

O godz. 17.20 klienci w dalszym ciągu zgłaszają awarie. Wiele osób nadal ma problemy z aplikacją i bankowością mobilną. Niektórzy nie mogą też korzystać z czatu AI.

Stanowisko banku PKO BP ws. awarii

Nasza redakcja otrzymała stanowisko banku w sprawie awarii. – Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu. Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności – napisała Joanna Fatek z PKO BP. Zdementowała także informacje o problemach z płatnościami kartą. – Jednocześnie informujemy, że klienci mogli i mogą cały czas płacić kartami – dodała.

PKO Bank Polski
