Forbes opublikował listę najbogatszych Polaków! Coraz trudniej o dołączenie do tego grona

Najnowsza lista 100 Najbogatszych Polaków Forbesa.

Porównanie wzrostu majątków miliarderów z wynikami GPW.

Spektakularne awanse i zaskakujące spadki w rankingu.

Dominujące branże w zestawieniu najbogatszych Polaków.

"Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków!

Jak pisze "Forbes", coraz trudniej znaleźć się na liście 100 najbogatszych Polaków. W zeszłym roku "wystarczył" majątek wielkości miliarda złotych, który posiadał Adam Bartosiewicz, współtwórca WB Electronics. Jednak na tegorocznej liście, aby znaleźć się w topowej setce, trzeba było mieć majątek wysokości przynajmniej 1,29 mld zł! Tym razem setne miejsce zajął Hieronim Ruta, który był bliskim współpracownikiem Zygmunta Solorza.

Wcześniej wspomniany Adam Bartosiewicz, który rok temu zajął setne miejsce w tym roku wskoczył miejsce numer 22 zwiększając swój majątek o 2,7 mld zł. "Forbes" zwraca także uwagę, że majątki czołówki rosną wolniej, a gonią ich przedsiębiorcy z dołu rankingu.

Majątki polskich miliarderów rosną wolniej niż cały rynek

W ubiegłym roku wartość majątku 100 najbogatszych Polaków wzrosła o 13 proc. (z 315 mld zł do 356 mld zł). Czasopismo zauważa, że najbogatsi radzą sobie gorzej od rynku, bo w tym samym czasie Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wzrosła o 47 procent!

Jak wskazuje "Forbes" wynika to z faktu, że GPW jest zdominowana przez państwowe spółki i zagraniczne grupy kapitałowe. Z kolei polski biznes to głównie produkcja (głównie spożywcza), czy handel, które nie zaliczają takich wzrostów.

Mocne nazwiska i zaskoczenia na liście 100 najbogatszych Polaków Forbesa

Jednym z największych wzrostów w ubiegłym roku była rodzina Grzebita, która jeszcze w poprzedniej liście znajdowała się na 10tym miejscu, tak teraz wskoczyła na piątą lokatę! Do rodziny należy sieć elektromarketów Media Expert.

Spektakularny wzrost zaliczyła firma WB Electronics, której wycena wzrosła ponad trzykrotnie i sięgnął 12 mld zł. W efekcie założyciel firmy Piotr Wojciechowski awansował z 55. na 14. miejsce z majątkiem 5,8 mld zł. Podobnie jak wcześniej wspomniany jego wspólnik Adam Bartoszewicz, który z setnego miejsca wskoczył na 22.

