1500 zł mandatu za mały błąd. Co zrobić, gdy pieszy dopiero wchodzi na pasy?

Czym dokładnie jest ustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Zgodnie z polskim kodeksem ruchu drogowego za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu grozi nam mandat wysokości 1500 zł. W przypadku recydywy (czyli powtarzającego się wykroczenia) mandat wzrasta do 3000 zł, a kara wynosi nawet 15 punktów karnych. Pierwszeństwa należy ustąpić pieszemu, który znajduje się na przejściu, lub dopiero na nie wchodzi.

- Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości - wynika z art. 2 prawa o ruchu drogowym.

Czy możemy ruszać, jeśli pieszy minie nasze auto na przejściu dla pieszych?

Czyli jeśli zachowanie kierowcy zmusza pieszego do zatrzymania się, lub przyśpieszenia, to jest to nieustąpienie pierwszeństwa. To oznacza, że jeśli przepuściliśmy na przejściu pieszego i ten już minął nasze auto, to możemy ruszać, bo już pierwszeństwa ustąpiliśmy. Za takie zachowanie nie grozi nam mandat.

Jak zauważa jednak Wirtualna Polsko Moto, czasami kierowcy nie zauważają, że z drugiej strony przejścia wchodzi kolejna osoba. W takim wypadku również powinniśmy ustąpić pierwszeństwa, w innym wypadku narażamy się mandat.

Co istotne, zgodnie z przepisami kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien zwolnić jeśli pieszy znajduje się obok przejścia (nawet jeśli z niego nie korzysta!). Zwalniać nie trzeba jedynie w przypadku, gdy nikogo nie ma przy przejściu pieszych.

