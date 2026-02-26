1500 zł mandatu za mały błąd. Co zrobić, gdy pieszy dopiero wchodzi na pasy?

2026-02-26 13:02

W Polsce od kilku lat obowiązuje pierwszeństwo pieszego przed przejściem dla pieszych. Kierowcy często ruszają od razu, gdy pieszy przejdzie przed maską ich auta i dalej znajduje się na przejściu, ale już "poza zasięgiem" ich pojazdu. Wyjaśniamy, czy to zachowanie jest błędne.

Rozmazany, czarny samochód szybko przejeżdżający przez przejście dla pieszych, na którym widoczne są białe pasy. Na chodniku stoi pieszy z zieloną torbą, czekający na bezpieczne przejście. Więcej o zasadach ruchu drogowego przeczytasz na Super Biznes.

  • Wyjaśnienie definicji ustąpienia pierwszeństwa pieszemu zgodnie z polskim prawem.
  • Informacje o karach za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, w tym wysokość mandatu i liczba punktów karnych.
  • Omówienie sytuacji, w której kierowca może ruszyć, gdy pieszy minął jego pojazd na przejściu.
  • Przypomnienie o obowiązkach kierowcy zbliżającego się do przejścia dla pieszych, nawet gdy pieszy jeszcze nie wchodzi na jezdnię.

Czym dokładnie jest ustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Zgodnie z polskim kodeksem ruchu drogowego za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu grozi nam mandat wysokości 1500 zł. W przypadku recydywy (czyli powtarzającego się wykroczenia) mandat wzrasta do 3000 zł, a kara wynosi nawet 15 punktów karnych. Pierwszeństwa należy ustąpić pieszemu, który znajduje się na przejściu, lub dopiero na nie wchodzi.

- Ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości - wynika z art. 2 prawa o ruchu drogowym.

Czy możemy ruszać, jeśli pieszy minie nasze auto na przejściu dla pieszych?

Czyli jeśli zachowanie kierowcy zmusza pieszego do zatrzymania się, lub przyśpieszenia, to jest to nieustąpienie pierwszeństwa. To oznacza, że jeśli przepuściliśmy na przejściu pieszego i ten już minął nasze auto, to możemy ruszać, bo już pierwszeństwa ustąpiliśmy. Za takie zachowanie nie grozi nam mandat.

Jak zauważa jednak Wirtualna Polsko Moto, czasami kierowcy nie zauważają, że z drugiej strony przejścia wchodzi kolejna osoba. W takim wypadku również powinniśmy ustąpić pierwszeństwa, w innym wypadku narażamy się mandat. 

Co istotne, zgodnie z przepisami kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien zwolnić jeśli pieszy znajduje się obok przejścia (nawet jeśli z niego nie korzysta!). Zwalniać nie trzeba jedynie w przypadku, gdy nikogo nie ma przy przejściu pieszych.

