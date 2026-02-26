Waloryzacja rent 2026 wynosi 5,3 proc. — to najniższa podwyżka od kilku lat.

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do 1978,49 zł brutto.

Renta wdowia obejmuje już ponad milion osób — limit uprawniający do jej pobierania też idzie w górę.

Zmieniają się również limity dorabiania — renciści będą mogli zarobić więcej bez ryzyka zmniejszenia świadczenia.

Waloryzacja rent 2026 — kiedy i o ile wzrosną świadczenia?

Waloryzacja rent odbywa się co roku 1 marca. W 2026 r. ten dzień przypada w niedzielę, dlatego ZUS przyspiesza wypłaty — pierwsze wyższe świadczenia trafią na konta już 27 lutego 2026 r.

Wskaźnik waloryzacji ustalany jest na podstawie inflacji i 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W tym roku wynosi 5,3 proc. To najniższy wskaźnik od kilku lat, ale dla większości rencistów oznacza realne dodatkowe pieniądze w portfelu — od ok. 90 zł do ponad 200 zł miesięcznie netto, w zależności od wysokości pobieranego świadczenia.

Najniższe renty po waloryzacji — konkretne kwoty

Poniżej zestawienie minimalnych rent przed i po waloryzacji od 1 marca 2026 r.:

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przed waloryzacją: 1878,91 zł brutto → po waloryzacji: 1978,49 zł brutto

przed waloryzacją: 1878,91 zł brutto → po waloryzacji: 1978,49 zł brutto Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przed waloryzacją: 1409,18 zł brutto → po waloryzacji: 1483,87 zł brutto

przed waloryzacją: 1409,18 zł brutto → po waloryzacji: 1483,87 zł brutto Renta wypadkowa — całkowita niezdolność do pracy przed waloryzacją: 2254,69 zł brutto → po waloryzacji: 2374,19 zł brutto

przed waloryzacją: 2254,69 zł brutto → po waloryzacji: 2374,19 zł brutto Renta wypadkowa — częściowa niezdolność do pracy przed waloryzacją: 1691,02 zł brutto → po waloryzacji: 1780,64 zł brutto

Ile więcej dostanę na rękę? Tabela waloryzacji rent 2026

Pełna tabela zmian rent — przed i po waloryzacji — wraz z wyliczeniem zysku netto dostępna jest poniżej.

Dla przykładu: rencista pobierający 3000 zł brutto miesięcznie otrzyma po 1 marca 3159 zł brutto, co przełoży się na wzrost wypłaty na rękę o ok. 125,69 zł miesięcznie. Przy rencie 5000 zł brutto zysk netto wyniesie 209,15 zł miesięcznie.

Renta wdowia 2026 — nowy limit i wyższe wypłaty

Renta wdowia, czyli możliwość łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, obejmuje już ponad milion osób. Zasady jej pobierania pozostają bez zmian: jedno świadczenie można pobierać w 100 proc., drugie w 15 proc.

Od 1 marca 2026 r. wzrośnie jednak limit uprawniający do renty wdowiej. Świadczenie nie przysługuje, gdy emerytura lub renta rodzinna przekracza trzykrotność minimalnej emerytury. Ten próg wzrośnie z 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto. Oznacza to, że część osób, które dotychczas nie kwalifikowały się do renty wdowiej, od marca może na nią przejść.

Przeliczenie 260 tys. świadczeń — dotyczy też rencistów

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje ustawa o automatycznym przeliczeniu emerytur czerwcowych, czyli świadczeń ustalonych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019. Przepisy obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały takie emerytury.

ZUS przelicza świadczenia automatycznie — nie trzeba składać żadnych wniosków. Do tej pory przeliczono już ponad 115 tys. świadczeń spośród blisko 260 tys. objętych zmianą. Część rencistów może otrzymać wyrównanie lub wyższe bieżące wypłaty.

Renta socjalna 2026 — wyższe świadczenie i dopełnienie

Od 1 marca 2026 r. wzrośnie też renta socjalna dla osób z niepełnosprawnością niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie bazowe wzrośnie z 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto. Jednocześnie kwota dopełnienia — wypłacana przez państwo osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji — wzrośnie z 2610,72 zł do 2704,71 zł.

Nowe limity dorabiania dla rencistów od 1 marca 2026

Renciści i osoby na wcześniejszej emeryturze, którzy dorabiają do świadczenia, od 1 marca 2026 r. skorzystają z wyższych progów. ZUS nie zmniejszy renty, jeśli miesięczny przychód nie przekroczy 6438,50 zł (dotychczas: 6140,20 zł).

Przy przychodzie między 6438,50 zł a 11 957,20 zł ZUS zmniejszy wypłatę. Zawieszenie renty nastąpi dopiero po przekroczeniu kwoty 11 957,10 zł miesięcznie. To rekordowo wysokie progi — nigdy wcześniej renciści nie mogli legalnie zarobić tyle bez konsekwencji dla swojego świadczenia.

