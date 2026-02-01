- Od marca 2026 renty i dodatki dla osób niepełnosprawnych wzrosną o 4,88%, co oznacza, że np. renta socjalna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1970,60 zł brutto.
- Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń z PFRON do 2760 zł miesięcznie oraz ulgi podatkowe, takie jak podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga rehabilitacyjna.
- Dodatek dopełniający dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji wzrośnie do 2738,12 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 365 zł miesięcznie.
- Trzynasta i czternasta renta również będą wyższe, a dorabianie do renty jest możliwe, jednak należy pamiętać o limitach dochodów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia.
Spis treści
- Ile wyniesie waloryzacja 2026
- Komu przysługuje renta socjalna?
- Dodatek dopełniający – nawet 2738 zł!
- Dodatek pielęgnacyjny – 365 zł od marca
- Wsparcie z PFRON – dopłaty do wynagrodzeń
- Zwolnienia z podatku dla osób niepełnosprawnych
- Kiedy dostaniesz podwyższoną rentę?
- Trzynastka i czternastka również wzrosną
- Dorabianie do renty – sprawdź limity
Ile wyniesie waloryzacja 2026
Od 1 marca 2026 roku wszystkie renty wypłacane przez ZUS oraz KRUS zostaną zwaloryzowane o 4,88 proc. To oznacza realne podwyżki dla osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia. Nie musisz składać żadnych wniosków – ZUS automatycznie przeliczy twoje świadczenie i wypłaci je w zwykłym terminie.
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:
- Przed waloryzacją: 1878,91 zł brutto
- Po waloryzacji: 1970,60 zł brutto (ok. 1799 zł netto)
- Zyskujesz: około 84 zł netto miesięcznie
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy:
- Przed waloryzacją: 1409 zł brutto
- Po waloryzacji: 1478 zł brutto (ok. 1350 zł netto)
- Zyskujesz: około 63 zł netto miesięcznie
Renta socjalna:
- Przed waloryzacją: 1878,91 zł brutto
- Po waloryzacji: 1970,60 zł brutto (ok. 1799 zł netto)
- Zyskujesz: około 84 zł netto miesięcznie
Komu przysługuje renta socjalna?
Renta socjalna to świadczenie dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 lat, w trakcie nauki przed 25. rokiem życia lub podczas studiów doktoranckich. Aby ją otrzymać, musisz:
- być pełnoletni,
- posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS,
- udowodnić, że niezdolność powstała we wskazanym okresie życia.
Ważne! Pobieranie renty socjalnej nie oznacza, że nie możesz w ogóle pracować. Możesz dorabiać, ale obowiązują cię limity dochodów. Ich przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty renty.
Dodatek dopełniający – nawet 2738 zł!
Jeśli jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i dodatkowo do samodzielnej egzystencji, przysługuje ci dodatek dopełniający do renty socjalnej. To znaczące wsparcie finansowe!
Wysokość dodatku dopełniającego:
- Przed waloryzacją: 2610,72 zł miesięcznie
- Po waloryzacji: 2738,12 zł miesięcznie
- Zyskujesz: 127,40 zł więcej
Razem z rentą socjalną możesz otrzymywać nawet 4708,72 zł brutto miesięcznie (renta socjalna 1970,60 zł + dodatek dopełniający 2738,12 zł).
Dodatek pielęgnacyjny – 365 zł od marca
Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób, które potrzebują stałej opieki. Po waloryzacji wzrośnie do 365 zł miesięcznie. Przysługuje on:
- osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- osobom, które ukończyły 75 lat,
- osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji,
- dzieciom niepełnosprawnym.
Dodatek ten wypłacany jest automatycznie razem z rentą lub emeryturą. Nie podlega opodatkowaniu ani składkom na ubezpieczenie zdrowotne.
Wsparcie z PFRON – dopłaty do wynagrodzeń
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na realne wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców.
Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników:
- Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: do 2760 zł miesięcznie
- Osoby z umiarkowanym stopniem: do 1380 zł miesięcznie
- Osoby z lekkim stopniem: do 690 zł miesięcznie
Pracodawca może otrzymać takie dofinansowanie z PFRON, co oznacza, że twoja praca jest dla niego tańsza, a ty masz większą szansę na zatrudnienie. Warto o tym pamiętać podczas rozmów o pracę.
Jak uzyskać dofinansowanie? To pracodawca składa wniosek do PFRON. Ty jako pracownik musisz jedynie posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS.
Zwolnienia z podatku dla osób niepełnosprawnych
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, przysługują ci określone ulgi podatkowe:
Podwyższone koszty uzyskania przychodu:
- Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem: 420 zł miesięcznie (5040 zł rocznie)
- Dla osób z lekkim stopniem: 210 zł miesięcznie (2520 zł rocznie)
Oznacza to niższy podatek dochodowy do zapłaty. Jeśli pracujesz na etacie, pracodawca automatycznie uwzględnia te koszty, jeśli dostarczysz mu orzeczenie o niepełnosprawności.
Ulga rehabilitacyjna w PITW rocznym rozliczeniu podatkowym możesz odliczyć wydatki związane z rehabilitacją i opieką, m.in.:
- leki (do 15 proc. dochodu dla niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej),
- sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,
- przystosowanie mieszkania,
- przystosowanie samochodu (limit 2280 zł rocznie),
- opłaty za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
- używanie samochodu osobowego (2280 zł rocznie).
Limit odliczeń wynosi maksymalnie 26 900 zł rocznie. Pamiętaj, aby zbierać wszystkie faktury i rachunki!
Kiedy dostaniesz podwyższoną rentę?
Waloryzacja obowiązuje od 1 marca 2026 roku, ale pieniądze trafią na konto w różnych terminach – zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS. Otrzymasz podwyżkę w tym samym dniu miesiąca, w którym zwykle dostajesz rentę. Jeśli np. twoja wypłata przypada na 10. dzień miesiąca, już 10 marca zobaczysz wyższą kwotę na koncie!
Trzynastka i czternastka również wzrosną
Dobra wiadomość dla wszystkich rencistów – dodatkowe świadczenia również będą wyższe!
Trzynasta renta (wypłata w kwietniu 2026):
- Kwota: 1970,60 zł brutto (równa najniższej rencie)
- Otrzymają ją wszyscy renciści bez żadnych progów dochodowych
Czternasta renta (wypłata we wrześniu 2026):
- Kwota: 1970,60 zł brutto
- Próg dochodowy: 2900 zł brutto
- Powyżej tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – czternastka będzie pomniejszana
Jeśli twoja renta wynosi np. 2500 zł, otrzymasz pełną czternastkę.
Jeśli jednak pobierasz 3500 zł, czternastka zostanie zmniejszona o 600 zł (3500 zł – 2900 zł = 600 zł).
Dorabianie do renty – sprawdź limity
Osoby pobierające renty mogą dorabiać, ale muszą uważać na limity dochodów. Ich przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.
Limity dorabiania od marca 2026:
Do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:
- 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (około 5950 zł brutto)
Do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy:
- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (około 11 100 zł brutto)
Przekroczenie limitów oznacza:
- przy zarobkach do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – zmniejszenie renty o kwotę przekroczenia,
- przy zarobkach powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – zawieszenie wypłaty renty.
Ważne telefony:
- Infolinia ZUS: 22 560 16 00
- PFRON: 22 505 15 00
- Rzecznik Praw Obywatelskich: 800 676 676
Artykuł ma charakter informacyjny. Dokładne kwoty świadczeń mogą się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnej sytuacji.