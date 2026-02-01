Od marca 2026 renty i dodatki dla osób niepełnosprawnych wzrosną o 4,88%, co oznacza, że np. renta socjalna i z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1970,60 zł brutto.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzeń z PFRON do 2760 zł miesięcznie oraz ulgi podatkowe, takie jak podwyższone koszty uzyskania przychodu i ulga rehabilitacyjna.

Dodatek dopełniający dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji wzrośnie do 2738,12 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 365 zł miesięcznie.

Trzynasta i czternasta renta również będą wyższe, a dorabianie do renty jest możliwe, jednak należy pamiętać o limitach dochodów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Ile wyniesie waloryzacja 2026

Od 1 marca 2026 roku wszystkie renty wypłacane przez ZUS oraz KRUS zostaną zwaloryzowane o 4,88 proc. To oznacza realne podwyżki dla osób niepełnosprawnych pobierających świadczenia. Nie musisz składać żadnych wniosków – ZUS automatycznie przeliczy twoje świadczenie i wypłaci je w zwykłym terminie.

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

Przed waloryzacją: 1878,91 zł brutto

Po waloryzacji: 1970,60 zł brutto (ok. 1799 zł netto)

Zyskujesz: około 84 zł netto miesięcznie

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy:

Przed waloryzacją: 1409 zł brutto

Po waloryzacji: 1478 zł brutto (ok. 1350 zł netto)

Zyskujesz: około 63 zł netto miesięcznie

Renta socjalna:

Przed waloryzacją: 1878,91 zł brutto

Po waloryzacji: 1970,60 zł brutto (ok. 1799 zł netto)

Zyskujesz: około 84 zł netto miesięcznie

Komu przysługuje renta socjalna?

Renta socjalna to świadczenie dla osób, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 18 lat, w trakcie nauki przed 25. rokiem życia lub podczas studiów doktoranckich. Aby ją otrzymać, musisz:

być pełnoletni,

posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS,

udowodnić, że niezdolność powstała we wskazanym okresie życia.

Ważne! Pobieranie renty socjalnej nie oznacza, że nie możesz w ogóle pracować. Możesz dorabiać, ale obowiązują cię limity dochodów. Ich przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty renty.

Jeśli jesteś osobą całkowicie niezdolną do pracy i dodatkowo do samodzielnej egzystencji, przysługuje ci dodatek dopełniający do renty socjalnej. To znaczące wsparcie finansowe!

Wysokość dodatku dopełniającego:

Przed waloryzacją: 2610,72 zł miesięcznie

Po waloryzacji: 2738,12 zł miesięcznie

Zyskujesz: 127,40 zł więcej

Razem z rentą socjalną możesz otrzymywać nawet 4708,72 zł brutto miesięcznie (renta socjalna 1970,60 zł + dodatek dopełniający 2738,12 zł).

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie dla osób, które potrzebują stałej opieki. Po waloryzacji wzrośnie do 365 zł miesięcznie. Przysługuje on:

osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

osobom, które ukończyły 75 lat,

osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji,

dzieciom niepełnosprawnym.

Dodatek ten wypłacany jest automatycznie razem z rentą lub emeryturą. Nie podlega opodatkowaniu ani składkom na ubezpieczenie zdrowotne.

Wsparcie z PFRON – dopłaty do wynagrodzeń

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na realne wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników:

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: do 2760 zł miesięcznie

Osoby z umiarkowanym stopniem: do 1380 zł miesięcznie

Osoby z lekkim stopniem: do 690 zł miesięcznie

Pracodawca może otrzymać takie dofinansowanie z PFRON, co oznacza, że twoja praca jest dla niego tańsza, a ty masz większą szansę na zatrudnienie. Warto o tym pamiętać podczas rozmów o pracę.

Jak uzyskać dofinansowanie? To pracodawca składa wniosek do PFRON. Ty jako pracownik musisz jedynie posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS.

Zwolnienia z podatku dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, przysługują ci określone ulgi podatkowe:

Podwyższone koszty uzyskania przychodu:

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem: 420 zł miesięcznie (5040 zł rocznie)

Dla osób z lekkim stopniem: 210 zł miesięcznie (2520 zł rocznie)

Oznacza to niższy podatek dochodowy do zapłaty. Jeśli pracujesz na etacie, pracodawca automatycznie uwzględnia te koszty, jeśli dostarczysz mu orzeczenie o niepełnosprawności.

Ulga rehabilitacyjna w PITW rocznym rozliczeniu podatkowym możesz odliczyć wydatki związane z rehabilitacją i opieką, m.in.:

leki (do 15 proc. dochodu dla niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej),

sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny,

przystosowanie mieszkania,

przystosowanie samochodu (limit 2280 zł rocznie),

opłaty za pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

używanie samochodu osobowego (2280 zł rocznie).

Limit odliczeń wynosi maksymalnie 26 900 zł rocznie. Pamiętaj, aby zbierać wszystkie faktury i rachunki!

Kiedy dostaniesz podwyższoną rentę?

Waloryzacja obowiązuje od 1 marca 2026 roku, ale pieniądze trafią na konto w różnych terminach – zgodnie z harmonogramem wypłat ZUS. Otrzymasz podwyżkę w tym samym dniu miesiąca, w którym zwykle dostajesz rentę. Jeśli np. twoja wypłata przypada na 10. dzień miesiąca, już 10 marca zobaczysz wyższą kwotę na koncie!

Trzynastka i czternastka również wzrosną

Dobra wiadomość dla wszystkich rencistów – dodatkowe świadczenia również będą wyższe!

Trzynasta renta (wypłata w kwietniu 2026):

Kwota: 1970,60 zł brutto (równa najniższej rencie)

Otrzymają ją wszyscy renciści bez żadnych progów dochodowych

Czternasta renta (wypłata we wrześniu 2026):

Kwota: 1970,60 zł brutto

Próg dochodowy: 2900 zł brutto

Powyżej tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – czternastka będzie pomniejszana

Jeśli twoja renta wynosi np. 2500 zł, otrzymasz pełną czternastkę.

Jeśli jednak pobierasz 3500 zł, czternastka zostanie zmniejszona o 600 zł (3500 zł – 2900 zł = 600 zł).

Dorabianie do renty – sprawdź limity

Osoby pobierające renty mogą dorabiać, ale muszą uważać na limity dochodów. Ich przekroczenie spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia.

Limity dorabiania od marca 2026:

Do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:

70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (około 5950 zł brutto)

Do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy:

130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (około 11 100 zł brutto)

Przekroczenie limitów oznacza:

przy zarobkach do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – zmniejszenie renty o kwotę przekroczenia,

przy zarobkach powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – zawieszenie wypłaty renty.

Ważne telefony:

Infolinia ZUS: 22 560 16 00

PFRON: 22 505 15 00

Rzecznik Praw Obywatelskich: 800 676 676

Artykuł ma charakter informacyjny. Dokładne kwoty świadczeń mogą się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnej sytuacji.