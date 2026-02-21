Nawet 15 groszy na litrze podwyżek cen paliw! To efekty sytuacji wokół Iranu

Geopolityczne napięcia na Bliskim Wschodzie windują ceny ropy naftowej.

Słaby złoty dodatkowo pogarsza sytuację na krajowym rynku paliw.

Eksperci przewidują wzrost cen benzyny, diesla i autogazu w najbliższym tygodniu.

Sprawdź szczegółowe prognozy cen paliw na stacjach benzynowych.

Ceny paliw wzrosły w tym tygodniu. W przyszłym będą kolejne podwyżki

Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Reflex.com.pl rynek hurtowy już reaguje na wzrost ryzyka geopolitycznego po rozmowach w Genewie między USA a Iranem, które nie przyniosły porozumienia. Brak porozumienia spowodował, że ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od lipca ubiegłego roku. Jednocześnie osłabienie złotego w stosunku do dolara amerykańskiego dodatkowo wpływa na wzrost cen paliw w Polsce.

W mijającym tygodniu sytuacja na stacjach benzynowych była zróżnicowana. Na niektórych stacjach notowano już podwyżki, podczas gdy na innych ceny pozostawały stabilne. Średnio za benzynę i olej napędowy płaciliśmy 2-3 grosze więcej za litr niż w poprzednim tygodniu, a za autogaz 4 grosze więcej za litr.

Średnie ceny paliw 19 lutego według Reflex:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,67 zł/l (wzrost o 2 gr/l)

5,67 zł/l (wzrost o 2 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 6,43 zł/l (wzrost o 3 gr/l)

6,43 zł/l (wzrost o 3 gr/l) Olej napędowy: 5,92 zł/l (wzrost o 2 gr/l)

5,92 zł/l (wzrost o 2 gr/l) Autogaz: 2,76 zł/l (wzrost o 4 gr/l)

W przyszłym tygodniu kolejne podwyżki cen paliw

Analitycy Reflex wskazują, że biorąc pod uwagę odnotowany wzrost cen hurtowych i prawdopodobny dalszy wzrost, podwyżki cen na stacjach benzynowych w nadchodzącym tygodniu będą bardziej odczuwalne. Przewiduje się, że benzyna może podrożeć średnio o 10 groszy na litrze, olej napędowy o 15 groszy na litrze, a autogaz o 4 grosze na litrze.

Prognoza średnich cen paliw na okres 23-27 lutego 2026 według Reflex:

Pb95 – 5,67 zł/l (wzrost o 10 gr/l)

– 5,67 zł/l (wzrost o 10 gr/l) Pb98 – 6,53 zł/l (wzrost o 10 gr/l)

– 6,53 zł/l (wzrost o 10 gr/l) ON – 6,07 zł/l (wzrost o 15 gr/l)

– 6,07 zł/l (wzrost o 15 gr/l) LPG – 2,80 zł/l (wzrost o 4 gr/l)

Geopolityka a rynek ropy naftowej

Tydzień na rynku ropy naftowej upływa pod znakiem napięć geopolitycznych. Jak piszą Urszula Cieślak i Rafał Zywert, ceny kwietniowej serii kontraktów na ropę Brent osiągnęły w tym tygodniu nowe tegoroczne maksima w okolicach 72 dolarów za baryłkę i są najwyższe od lipca 2025 roku. W piątek 20 lutego rano ceny ropy naftowej są stabilne, a rynek oczekuje na dalszy rozwój wydarzeń na linii USA-Iran.

Druga runda negocjacji między Iranem i USA w Genewie okazała się nieudana. Stany Zjednoczone chcą od Iranu ustępstw w kwestii programu nuklearnego, a Iran chce zniesienia amerykańskich sankcji. W styczniu eksport wynosił średnio 1,3-1,4 mln baryłek dziennie, a w ciągu roku 2-3 krotnie wzrosła ilość niesprzedanej irańskiej ropy naftowej przechowywanej na tankowcach.

- Rośnie więc premia za ryzyko geopolityczne, a rynek obawia się wpływu potencjalnego konfliktu militarnego USA-Iran na dostawy ropy naftowej i gazu LNG z regionu Zatoki Perskiej przez kontrolowaną przez Iran strategiczną Cieśninę Ormuz. Cieśniną Ormuz przepływa średnio 20 mln baryłek ropy naftowej dziennie i produktów naftowych, co stanowi około 27% światowego morskiego handlu ropy naftowa i paliwami. Drogą ta transportują swoją ropę naftową najwięksi producenci OPEC, czyli Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Możliwości alternatywnego transportu są bardzo ograniczone i szacowane na około 15-25% przepływającego aktualnie przez Cieśninę Ormuz wolumenu. Ropociągi omijające cieśninę posiada Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale ich przepustowość jest niewystarczająca. Dodatkowo około 20% światowego handlu gazem LNG transportowane jest również przez Cieśniną Ormuz - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

Urszula Cieślak i Rafał Zywert wskazują, że ponad 80 proc. ropy i gazu LNG transportowanych przez cieśninę Ormuz trafia na rynki azjatyckie, głównie do Chin i Indii. Około 40-50 proc. całej ropy trafiającej do Chin, płynie właśnie tę drogą. To również główna droga transportu LNG z Kataru (który ma 20 proc. udziału w światowym transporcie LNG) i ZEA.

