Gigantyczne pieniądze z KPO nie poszły na inwestycje! NIK rusza z kontrolą

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-03-16 15:50

Najwyższa Izba Kontroli analizuje wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz po raz pierwszy próbuje oszacować lukę w CIT. W rozmowie z portalem wnp.pl prezes NIK Mariusz Haładyj wskazuje, że około 90 proc. pieniędzy z KPO wykorzystano dotąd głównie do zarządzania płynnością, a nie bezpośrednich inwestycji.

i

Autor: Materiały prasowe Tablica z napisem "Najwyższa Izba Kontroli" i godłem Polski na beżowej fasadzie budynku, otoczona rozmazanymi polskimi flagami.
  • NIK kontroluje budżet państwa, analizując pobór CIT i szacując lukę podatkową, pełny raport zostanie przekazany Sejmowi w połowie 2026 roku.
  • Aż 90% środków z KPO przeznaczono na płynność finansową, co wynika z opóźnień w uruchamianiu projektów inwestycyjnych.
  • NIK koncentruje się na ocenie efektywności wydatków publicznych w obszarach obronności, zdrowia i obsługi długu.
  • W przyszłości Izba zbada transformację energetyczną oraz rosnącą rolę funduszy pozabudżetowych, szczególnie w finansowaniu obronności.
NIK analizuje budżet państwa i lukę w CIT

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła szeroko zakrojone kontrole dotyczące finansów publicznych. Jednym z najważniejszych elementów jest analiza poboru podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz próba oszacowania tzw. luki podatkowej.

Jak podkreśla prezes Izby Mariusz Haładyj w rozmowie z wnp.pl, procedura kontroli dopiero się rozpoczęła.

- „Kontrole dopiero się rozpoczęły i obowiązuje nas procedura, której musimy bezwzględnie przestrzegać. Najpierw powstają wystąpienia pokontrolne, później jest procedura odwoławcza przed Kolegium Izby, a dopiero potem przyjmowana jest całościowa analiza wykonania budżetu.”Wyniki dotyczące luki w CIT są obecnie weryfikowane. Izba planuje przekazać pełny raport do Sejmu w połowie lipca 2026 r.

KPO: większość środków przeznaczono na płynność

Kontrola obejmuje także sposób wykorzystania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – największego programu inwestycyjnego ostatnich lat w Polsce.

Według analiz Izby aż około 90 proc. środków z KPO wykorzystano dotychczas głównie do zarządzania płynnością finansową instytucji publicznych. Wynika to przede wszystkim z opóźnień w uruchamianiu projektów inwestycyjnych.

Część wydatków była wcześniej finansowana m.in. przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), dlatego środki z KPO w wielu przypadkach pełnią funkcję rozliczeniową – trafiają do instytucji, które wcześniej wyłożyły pieniądze na realizację projektów.

Największe inwestycje państwa pod kontrolą NIK

Kontrolerzy analizują nie tylko przepływy finansowe, ale również skuteczność wydatków publicznych. W centrum zainteresowania znajdują się szczególnie inwestycje związane z obronnością, ochroną zdrowia oraz obsługą długu publicznego.

Prezes NIK zapowiada także rozwijanie audytów oceniających realne efekty publicznych wydatków – tzw. value for money.

„Chodzi o tzw. value for money, czyli ocenę, jakie realne efekty przynoszą publiczne wydatki.”W kolejnych latach Izba planuje również przyglądać się procesom inwestycyjnym w dużych projektach państwowych, w tym w sektorze energetycznym.

Transformacja energetyczna i bezpieczeństwo finansów publicznych

Jednym z tematów przyszłych kontroli będzie także transformacja energetyczna. NIK chce sprawdzić, czy zmiany w strukturze produkcji energii są zgodne z prognozowanym zapotrzebowaniem gospodarki.

Izba planuje analizować również funkcjonowanie funduszy pozabudżetowych, których znaczenie w ostatnich latach rośnie, zwłaszcza w kontekście finansowania wydatków obronnych.

W ocenie kontrolerów coraz większe znaczenie mają nie tylko same liczby w budżecie, ale także realne efekty inwestycji publicznych dla gospodarki, konkurencyjności i bezpieczeństwa finansowego państwa.

