Młodzi coraz bardziej przestraszeni AI

Badanie przygotowane dla OLX Praca pokazuje, że najmłodsi pracownicy coraz gorzej patrzą na rynek pracy. Głównym powodem jest dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji.

Aż 33 proc. młodych specjalistów uważa, że AI będzie miała negatywny wpływ na ich karierę zawodową. Niemal co trzeci ankietowany przyznaje, że nie czuje się przygotowany do zmian, które już teraz zachodzą na rynku pracy.

Pierwsza praca staje się luksusem

Największy problem dotyczy osób, które dopiero zaczynają karierę. Eksperci alarmują, że firmy coraz częściej ograniczają liczbę najprostszych stanowisk, bo część obowiązków przejmują programy oparte na sztucznej inteligencji.

Najlepiej obrazują to dane statystyczne. Liczba ofert pracy dla początkujących pracowników spadła globalnie aż o 29 proc.

Najgorzej sytuacja wygląda w branży technologicznej, logistyce, finansach. To właśnie tam automatyzacja najmocniej uderza w juniorów.

Maturzyści już się martwią

Niepokój widać nawet wśród tegorocznych maturzystów. Wielu z nich planuje łączyć studia z pracą, ale coraz częściej pojawia się pytanie "czy w ogóle będzie gdzie pracować"?

Według wcześniejszych analiz OLX aż 84 proc. młodych planowało łączyć naukę z pracą. Problem w tym, że zdobycie pierwszego doświadczenia robi się coraz trudniejsze.

„Zmiana pracy to ryzyko”

Młodzi pracownicy coraz bardziej boją się zawodowej niestabilności.Z badania wynika, że aż 54 proc. ankietowanych uważa zmianę pracy za ryzyko utraty bezpieczeństwa finansowego i zawodowego.

W efekcie wielu młodych woli trzymać się obecnego miejsca zatrudnienia, nawet jeśli nie daje ono większych perspektyw.

„Rynek może mieć problem”

Zdaniem ekspertów firmy popełnią błąd, jeśli całkowicie postawią na AI i ograniczą zatrudnianie początkujących pracowników.

– Rozwój sztucznej inteligencji zachęca do redukcji najniższych stanowisk, głównie tych, na których część powtarzalnych zadań można zautomatyzować – ostrzega Konrad Grygo z OLX.

Ekspert podkreśla, że w dłuższej perspektywie może zabraknąć wykwalifikowanych specjalistów, bo ktoś musi przecież zdobywać doświadczenie od podstaw.

„Kariera to już nie prosta linia”

Rekruterzy przekonują, że młodzi będą musieli bardziej elastycznie podchodzić do kariery. Dziś samo ukończenie studiów często już nie wystarcza. Coraz większe znaczenie mają dodatkowe umiejętności cyfrowe, znajomość nowych technologii i gotowość do przebranżowienia.

– Kariera coraz rzadziej jest prostą linią – podkreśla Michał Młynarczyk z Devire. I właśnie to dla wielu młodych okazuje się dziś największym wyzwaniem.

Marcin Kulasek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego [IMPACT 2026]