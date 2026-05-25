Premier zaczyna oszczędzanie od siebie

Peter Magyar ogłosił w mediach społecznościowych, że jego wynagrodzenie zostanie mocno obniżone. - Pensja premiera zostanie obniżona do poziomu poniżej połowy obecnej wysokości – napisał na platformie X.

Nowy szef węgierskiego rządu ujawnił, że po zmianach będzie zarabiał 3,8 mln forintów brutto miesięcznie, czyli około 10,6 tys. euro.

Na tę kwotę złożą się: 2,3 mln forintów wynagrodzenia premiera oraz 1,5 mln forintów pensji poselskiej.

Ministrowie i posłowie też stracą

Cięcia mają objąć praktycznie całą polityczną elitę. Premier zapowiedział, że niższe będą: pensje ministrów, wynagrodzenia parlamentarzystów, zarobki burmistrzów.

Mniej zarobią także członkowie rad nadzorczych i kierownictwo państwowych spółek.

Koniec wysokich dodatków

Zmniejszone mają zostać również limity dodatkowych wydatków dla posłów. Do tej pory parlamentarzyści mogli korzystać z pieniędzy m.in. na paliwo, zakwaterowanie, prowadzenie biur.

Limit takich wydatków zostanie obniżony z 7 do 5 mln forintów miesięcznie.

„Oczekuję pokory i umiaru”

Premier tłumaczy, że politycy powinni świecić przykładem w trudniejszych czasach. – Oczekuję humanitaryzmu, umiaru i pokory – podkreślił Magyar.

To kolejny mocny sygnał nowego rządu po zmianie władzy na Węgrzech.

Koniec ery Orbana

Peter Magyar został premierem 9 maja po zwycięstwie partii TISZA w wyborach parlamentarnych.

Tym samym zakończył się trwający 16 lat okres rządów Viktor Orbán.

Według węgierskich mediów były premier zarabiał miesięcznie około 7,8 mln forintów brutto, czyli blisko 22 tys. euro. To ponad dwa razy więcej niż chce otrzymywać jego następca.

