Minister finansów zapowiedział prawdopodobne przedłużenie pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, którego miesięczny koszt dla podatników to 1,6 mld zł.

Program jest przedłużany każdorazowo o dwa tygodnie, co zapewnia elastyczność w reagowaniu na wahania cen ropy na światowych rynkach.

Pakiet do 31 maja obniża VAT na paliwo z 23% do 8% oraz akcyzę do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Sprzedaż paliw powyżej ustalonych cen maksymalnych grozi karą do 1 mln zł, a przestrzeganie przepisów kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa.

Kiedy decyzja o przedłużeniu pakietu na paliwo?

Podczas Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” minister finansów Andrzej Domański poinformował, że rząd Donalda Tuska najprawdopodobniej przedłuży program osłonowy, który ogranicza wzrost cen paliw na stacjach. Decyzja jest podyktowana analizą sytuacji na światowych rynkach. Jak zaznaczył minister, weekend przyniósł pozytywne sygnały w postaci spadków cen ropy Brent.

– Trwają analizy, mamy dosyć pozytywny rozwój wydarzeń przez weekend. Widzimy, że dzisiaj ceny ropy Brent spadają. Prawdopodobnie takie przedłużenie będzie potrzebne – powiedział Andrzej Domański.

Dopytywany o horyzont czasowy, minister Domański wyjaśnił, że ewentualne przedłużenie będzie zgodne z dotychczasową praktyką. – Zawsze przedłużany o dwa tygodnie – stwierdził.

Ile kosztuje Polaków pakiet „Ceny Paliwa Niżej”?

Andrzej Domański podkreślił, że program osłonowy został celowo zaprojektowany w elastyczny sposób. Powodem są ogromne koszty, jakie generuje. Miesięczny koszt pakietu „Ceny Paliwa Niżej” to 1,6 mld zł, co minister Domański określił jako „niebagatelną kwotę” dla budżetu państwa. To właśnie z powodu tych obciążeń finansowych rząd Donalda Tuska podchodzi do przedłużania regulacji z dużą ostrożnością.

Ten program kosztuje podatników 1,6 mld zł miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, ten program [będzie] przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych – dodał minister.

