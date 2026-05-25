Rząd inwestuje miliony w nowy etap programu Tarcza Wschód, łącząc obronność ze wzmacnianiem środowiska na granicy wschodniej.

Przeznaczono 450 mln zł z funduszy UE na tworzenie specjalnych stref przygranicznych, gdzie naturalne przeszkody mają spowolnić ruch agresorów.

Nowe środki mają wspierać tzw. przyrodniczy komponent Tarczy Wschód. Chodzi o działania, które jednocześnie mają poprawiać retencję wody, odbudowywać ekosystemy i utrudniać przemieszczanie się potencjalnych agresorów.

Powstaną specjalne strefy przy granicy

Szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że przy wschodniej granicy mają zostać utworzone dwie specjalne strefy ochronne — „no-go” oraz „slow-go”.

Pierwsza obejmie pas do 5 kilometrów od granicy państwa. Na tym obszarze Lasy Państwowe ograniczą m.in. zręby zupełne. Resort klimatu chce pozostawiać więcej martwego drewna i wzmacniać naturalną retencję wody. Jak tłumaczyła minister, takie działania mają nie tylko poprawić stan środowiska, ale też utrudnić poruszanie się obcych wojsk.

Druga strefa — „slow-go” — obejmie teren do 50 kilometrów od granicy. Tam również zmieniona ma zostać gospodarka leśna, by nie tworzyć łatwych korytarzy dla ciężkiego sprzętu wojskowego.

450 mln zł z funduszy unijnych

Na realizację projektów związanych z komponentem przyrodniczym Tarczy Wschód przeznaczono 450 mln zł z funduszy europejskich FEnIKS. O pieniądze będą mogły ubiegać się samorządy, parki narodowe, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Lasy Państwowe, Wody Polskie oraz organizacje pozarządowe.

Wiceszefowa resortu klimatu Urszula Zielińska podkreśliła, że część środków — 100 mln zł — zostanie specjalnie wydzielona dla samorządów, aby nie musiały rywalizować o pieniądze z dużymi instytucjami państwowymi.

MON: natura ma pomagać w obronie kraju

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaznaczył, że Tarcza Wschód nie jest wyłącznie projektem wojskowym. Jak mówił, państwo chce wykorzystać teren i naturę jako element wspierający działania obronne. Według MON inwestycje finansowane z funduszy unijnych mają pomóc budować „antydostępność i kontrmobilność” przy granicy.

Program Tarcza Wschód przygotowany przez MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego zakłada budowę umocnień, przeszkód terenowych oraz infrastruktury wojskowej na granicy z Rosją i Białorusią. Projekt obejmuje około 800 kilometrów granicy. W planach są także systemy rozpoznania, magazyny wojskowe, bazy logistyczne oraz systemy antydronowe. W marcu ubiegłego roku Parlament Europejski uznał Tarczę Wschód za jeden z flagowych projektów bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.

