PLL LOT uruchomił nowe, bezpośrednie połączenie z Warszawy do Porto, otwierając Polakom kolejną bramę do jednego z najgorętszych kierunków w Europie.

Całoroczne rejsy do „hitu Europy” będą realizowane nawet pięć razy w tygodniu, znacząco ułatwiając podróże i umacniając pozycję przewoźnika.

Odkryj, dlaczego Porto przyciąga tłumy i jak możesz skorzystać z tej nowej, wygodnej opcji podróży bez przesiadek.

Pierwszy rejs wystartował w poniedziałek z Lotniska Chopina w Warszawie. Nowa trasa ma być obsługiwana przez cały rok, co oznacza, że pasażerowie polecą do Porto nie tylko latem, ale również zimą. Jak poinformował przewoźnik, w sezonie letnim rejsy z Warszawy do Porto będą realizowane pięć razy w tygodniu — w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Zimą samoloty LOT-u mają latać cztery razy w tygodniu. Podróż do Porto potrwa około 4 godzin i 5 minut. Lot powrotny do Warszawy ma być krótszy i zajmie około 3 godzin i 45 minut.

Nowe połączenie ma przyciągnąć zarówno turystów, jak i osoby podróżujące biznesowo. Porto od lat uchodzi za jedno z najmodniejszych miast Portugalii i coraz częściej konkuruje z Lizboną o uwagę zagranicznych turystów.

LOT liczy na kolejny sukces po Lizbonie

Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT Robert Ludera podkreślił, że Portugalia od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem pasażerów z Polski. Jak zaznaczył, w 2025 roku współczynnik wypełnienia rejsów LOT-u do Lizbony przekroczył 86 proc., co było bardzo dobrym wynikiem dla przewoźnika. Nowa trasa ma nie tylko zwiększyć ruch turystyczny, lecz także wzmocnić relacje gospodarcze między Polską a Portugalią.

LOT nie będzie jednak jedyną linią obsługującą trasę Warszawa–Porto. Z Lotniska Chopina do portugalskiego miasta można już polecieć również Ryanairem oraz Wizz Airem. Narodowy przewoźnik liczy jednak, że całoroczne połączenie oraz oferta przesiadkowa przyciągną pasażerów szukających wygodniejszych połączeń.

PLL LOT są jedną z najstarszych linii lotniczych świata — działają od 1929 roku. Przewoźnik stale rozwija siatkę połączeń i zwiększa liczbę pasażerów. W 2025 roku LOT przewiózł 11,7 mln podróżnych, czyli o ponad 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Tylko w marcu tego roku z usług przewoźnika skorzystało ponad 900 tys. osób.

Linia intensywnie rozwija także nowe kierunki. W ubiegłym roku LOT uruchomił dziewięć nowych tras, a na 2026 rok zapowiedział kolejne 15 połączeń. Nowe loty z Warszawy do Porto mają być jednym z najważniejszych elementów tej strategii i odpowiedzią na rosnące zainteresowanie Portugalią wśród Polaków.

