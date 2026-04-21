Rząd planuje wprowadzić znaczące zmiany w systemie redukcji punktów karnych, które wejdą w życie 3 czerwca 2026 roku.

Kursy reedukacyjne nadal będą istnieć, ale nie pozwolą już na usuwanie punktów za najpoważniejsze wykroczenia, takie jak przekroczenie prędkości czy jazda pod wpływem alkoholu.

Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu i zmuszenie kierowców do większej ostrożności, szczególnie tych, którzy regularnie łamią kluczowe zasady bezpieczeństwa.

Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje prawo jazdy i czy Twoje obecne punkty karne będzie można jeszcze zredukować!

To może być jedna z najważniejszych zmian dla kierowców w 2026 roku. Rząd szykuje przepisy, które mocno ograniczą możliwość zmniejszania liczby punktów karnych po kursach reedukacyjnych. W praktyce oznacza to jedno: od 3 czerwca 2026 r. wielu zmotoryzowanych nie „wyczyści” już swojego konta tak jak dotąd. Projekt przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a tempo prac jest bardzo szybkie.

Punkty karne już nie znikną tak łatwo

Dziś kierowcy mogą zmniejszyć liczbę punktów karnych, zapisując się na kurs reedukacyjny w WORD. Raz na pół roku można w ten sposób „skasować” nawet 6 punktów. To dla wielu osób sposób na uniknięcie utraty prawa jazdy.

Nowe przepisy zmieniają zasady gry. Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, po szkoleniu będzie można usunąć punkty tylko za wybrane wykroczenia – i to z ograniczonego katalogu.

Najpoważniejsze wykroczenia bez taryfy ulgowej

Najważniejsza zmiana jest taka, że szkolenie nie będzie już pozwalało usuwać wszystkich punktów karnych niezależnie od rodzaju wykroczenia. Zgodnie z projektem rozporządzenia, po kursie będzie można skreślić z ewidencji tylko punkty za wybrane, ściśle wskazane naruszenia. Chodzi m.in. o część wykroczeń związanych z niestosowaniem się do znaków, niektórymi błędami przy sygnalizowaniu manewrów, nieprawidłowym zatrzymaniem i postojem, jazdą bez wymaganych świateł, naruszeniem obowiązku jazdy prawostronnej czy brakiem pasów bezpieczeństwa.

To oznacza koniec z zasadą, że niemal każde opłacone wykroczenie da się częściowo „odrobić” w WORD. Punkty karne za najgroźniejsze naruszenia nie będą już podlegały redukcji. Chodzi m.in. o:

przekroczenie prędkości,

wykroczenia wobec pieszych,

spowodowanie kolizji lub wypadku,

jazdę pod wpływem alkoholu.

W takich przypadkach jedynym sposobem na „wyzerowanie” punktów będzie czas – czyli odczekanie roku od opłacenia mandatu lub wyroku sądu.

Limit bez zmian, ryzyko większe

Same limity pozostają takie same:

24 punkty – dla kierowców z doświadczeniem

20 punktów – dla nowych kierowców

Ich przekroczenie oznacza poważne konsekwencje: egzamin sprawdzający, badania psychologiczne, a nawet utratę prawa jazdy. Problem w tym, że po zmianach znacznie trudniej będzie uniknąć tego scenariusza.

Będzie też nowy punkt w taryfikatorze

Projekt przynosi nie tylko ograniczenie w kasowaniu punktów. Pojawia się też nowe naruszenie oznaczone kodem D06, związane z nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu innemu pojazdowi. W zależności od skutków wykroczenia kierowca może dostać 8, 10, a nawet 12 punktów karnych.

To nie koniec. Zmiany mają objąć także część przepisów dotyczących przekroczenia prędkości. Z projektu wynika, że maksymalna liczba punktów – 15 – ma być przypisywana już przy przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h. W uzasadnieniu podkreślono, że to właśnie nadmierna prędkość od lat należy do głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków.

Nowe przepisy już w drodze

Projekt opublikowany 9 kwietnia 2026 r. trafił do uzgodnień międzyresortowych, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dało innym resortom zaledwie 5 dni na zajęcie stanowiska. To pokazuje, że rząd chce przeprowadzić zmianę szybko. Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, nowe zasady zaczną obowiązywać już 3 czerwca 2026 r.

Uzasadnienie jest jasne: państwo chce mocniej oddzielić drobniejsze przewinienia od tych, które realnie zwiększają ryzyko tragedii na drodze. Innymi słowy, kurs reedukacyjny ma pozostać narzędziem korekcyjnym, ale nie furtką dla osób, które regularnie łamią kluczowe przepisy bezpieczeństwa.

Jak sprawdzić swoje punkty karne?

Kierowca może sprawdzić aktualny stan przez usługę „Sprawdź swoje punkty karne” dostępną po zalogowaniu przez profil zaufany. Dane pokazują się w serwisie mObywatel i są aktualizowane na bieżąco na podstawie ewidencji prowadzonej przez policję. Jeśli ktoś potrzebuje urzędowego zaświadczenia, może dostać je na komisariacie po okazaniu dokumentu tożsamości i wniesieniu opłaty 17 zł.

Warto to zrobić szczególnie teraz, gdy wokół zmian narasta niepewność. Wielu kierowców może dopiero przy sprawdzaniu swojego konta zorientować się, jak niewielki zapas dzieli ich od poważnych problemów.

Kierowcy powinni uważać bardziej niż dotąd

Nowe rozporządzenie autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może całkowicie zmienić podejście kierowców do ryzyka na drodze. Dotąd część osób traktowała kurs reedukacyjny jak awaryjne wyjście. Po 3 czerwca 2026 r. to podejście może okazać się kosztownym błędem.

Najważniejszy wniosek jest prosty: szkolenie nadal będzie istniało, ale nie pomoże już wszystkim i nie przy każdym wykroczeniu. A to oznacza, że punkty karne staną się dla wielu kierowców realnie trudniejsze do zredukowania. Kto dziś jeździ na granicy limitu, powinien jak najszybciej sprawdzić swoje konto i zacząć uważać dużo bardziej niż dotąd.

Pieniądze to nie wszystko - Michał Rado