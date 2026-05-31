Planujesz długi weekend w Zakopanem? Ceny noclegów pod Tatrami są znacząco niższe niż rok temu, spadając średnio o 120 zł.

Mimo krótszych rezerwacji, branża liczy na last-minute, a turyści często łączą pobyt w górach ze zwiedzaniem innych atrakcji Małopolski.

Noclegi w Zakopanem tańsze niż rok temu

Z danych Tatrzańskiej Izby Gospodarczej wynika, że mediana cen noclegów w Zakopanem przed długim weekendem wynosi obecnie 598 zł. To o około 120 zł mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przedstawiciele branży tłumaczą, że porównanie z 2025 rokiem nie jest do końca oczywiste. Wówczas układ kalendarza był wyjątkowo korzystny, ponieważ długi weekend przypadał tuż przed wakacjami, a wielu Polaków łączyło krótki wyjazd z początkiem letniego urlopu. Tegoroczne ceny mogą jednak zachęcić część osób, które jeszcze zastanawiają się nad wyjazdem pod Tatry.

Turyści rezerwują krócej

Choć zainteresowanie Zakopanem pozostaje duże, zmienia się sposób podróżowania. Właściciele obiektów noclegowych zauważają, że coraz mniej osób decyduje się na tygodniowe pobyty. Zamiast tego dominują krótkie wyjazdy obejmujące sam długi weekend. Większość turystów planuje przyjazd dopiero w czwartek, czyli w pierwszy dzień wolny, a część wróci do domu już w sobotę.

Wpływ na takie decyzje ma między innymi fakt, że piątek po Bożym Ciele pozostaje dniem roboczym. Nie każdy może pozwolić sobie na dodatkowy urlop, dlatego wielu Polaków wybiera krótszy wypoczynek.

Hotele liczą na pogodę

Obecne obłożenie obiektów noclegowych w Zakopanem wynosi około 65 proc. Zdaniem przedstawicieli branży to dobry wynik, szczególnie że wielu turystów odkłada decyzję o wyjeździe do ostatniej chwili.

Wiele będzie zależało od prognoz pogody. Jeśli nad Tatrami pojawi się słońce, liczba rezerwacji może jeszcze wyraźnie wzrosnąć w ostatnich dniach przed weekendem. Branża podkreśla, że taki model rezerwacji stał się już standardem. Coraz więcej osób najpierw sprawdza prognozy, a dopiero później podejmuje decyzję o wyjeździe.

Kto przyjedzie pod Tatry?

Największą grupę odwiedzających nadal stanowią Polacy. Wśród zagranicznych gości widoczni są przede wszystkim turyści ze Słowacji i Węgier. Pod Tatrami pojawiają się również pierwsze grupy z krajów arabskich, choć ich większy napływ spodziewany jest dopiero w szczycie sezonu wakacyjnego.

Dla właścicieli pensjonatów i hoteli najważniejsza informacja jest jednak inna – Zakopane wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków na Boże Ciało, a niższe ceny noclegów mogą dodatkowo zachęcić niezdecydowanych do wyjazdu.

