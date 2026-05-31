Polacy od lat słyszą zapowiedzi likwidacji abonamentu RTV, ale opłata wciąż obowiązuje. Tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła już nowe stawki na 2027 rok. Jeśli rządowi nie uda się wprowadzić nowych zasad finansowania mediów publicznych, posiadacze telewizorów i radioodbiorników zapłacą więcej niż dziś.

Nowe stawki abonamentu RTV. Za telewizor zapłacisz 34,50 zł

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała wysokość opłat, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Miesięczny abonament RTV za telewizor lub telewizor i radio wyniesie 34,50 zł. Osoby posiadające wyłącznie radioodbiornik zapłacą 10,80 zł miesięcznie.

To oznacza wzrost o około 13 proc. względem obecnych stawek. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to kolejną podwyżkę opłaty, której zasadność od lat budzi ogromne kontrowersje.

Nie tylko opłaty wzrosną. Rosną też kary

Wyższy abonament RTV oznacza również wyższe sankcje dla osób, które korzystają z niezarejestrowanych odbiorników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kara wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W praktyce oznacza to, że wraz ze wzrostem stawek automatycznie rosną także potencjalne kary nakładane przez Pocztę Polską podczas kontroli.

Rząd obiecuje likwidację abonamentu RTV

Jednocześnie nad abonamentem RTV zawisły znaki zapytania. Od miesięcy trwają prace nad nowym systemem finansowania mediów publicznych. W debacie publicznej najczęściej pojawia się pomysł zastąpienia abonamentu RTV nową opłatą audiowizualną powiązaną z podatkiem dochodowym.

Problem polega na tym, że konkretne rozwiązania nie zostały jeszcze przedstawione. Nie ma także gotowego projektu, który przeszedłby pełną ścieżkę legislacyjną. A czasu jest coraz mniej. Aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od początku 2027 roku, rząd musi przeprowadzić cały proces legislacyjny w ciągu najbliższych miesięcy.

Czy abonament RTV zniknie od 2027 roku?

Eksperci zwracają uwagę, że likwidacja abonamentu RTV nie jest wyłącznie kwestią politycznej decyzji. Państwo musi jednocześnie zapewnić stabilne finansowanie Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. To oznacza konieczność znalezienia nowych źródeł pieniędzy oraz uwzględnienia ich w budżecie państwa. W sytuacji wysokiego deficytu publicznego nie będzie to łatwe zadanie.

Dodatkowym wyzwaniem może okazać się proces legislacyjny. Jeśli likwidacja abonamentu RTV zostanie wpisana do większej reformy mediów publicznych, pojawia się ryzyko sporów politycznych, które mogą opóźnić lub nawet zablokować zmiany.

Polacy czekają od lat

Abonament RTV pozostaje jedną z najbardziej krytykowanych opłat w Polsce. Kolejne rządy zapowiadały jego likwidację, jednak w praktyce system przetrwał wszystkie polityczne zmiany. Dlatego dziś możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada skuteczne przeprowadzenie reformy i zastąpienie abonamentu nowym rozwiązaniem. Drugi jest znacznie prostszy – jeśli prace utkną w martwym punkcie, od stycznia 2027 roku Polacy zapłacą po prostu więcej. A na razie pewne jest tylko jedno: nowe stawki zostały już ogłoszone.

