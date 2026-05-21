Zdjęcie przez szybę i kara. Nowe kontrole abonamentu RTV w autach

Od 22 maja Poczta Polska zacznie robić zdjęcia radiom w autach przez szybę, wykorzystując numery rejestracyjne jako dowód.

W 2026 r. miesięczna opłata za radio w samochodzie wynosi 9,50 zł, jednak kara za jej brak to 285 zł, a niezapłacone zaległości skutecznie egzekwuje Urząd Skarbowy.

Osoby prywatne płacące abonament domowy nie muszą płacić za radio w aucie, ale firmy opłacają każdy odbiornik, a z opłat zwolnione są m.in. osoby po 75. roku życia i niektóre osoby z niepełnosprawnościami.

Już w 2027 roku opłaty za abonament RTV i kary za jego brak znacząco wzrosną, np. kara za niezarejestrowane radio wyniesie 324 zł, a za radio i telewizor – 1035 zł.

Zdjęcie przez szybę i koniec z unikaniem kontroli. Jak Poczta Polska namierzy kierowców?

Koniec z uchylaniem się od płacenia abonamentu RTV. Urzędnicy znaleźli nowy sposób na egzekwowanie opłat. Od piątku, 22 maja, zaczną masowo sprawdzać samochody na publicznych parkingach. Kontroler po prostu podejdzie do auta, zrobi przez szybę zdjęcie radia i tablicy rejestracyjnej. Taka dokumentacja to wystarczający dowód, by wszcząć postępowanie. O ile do mieszkania nikogo wpuszczać nie trzeba, o tyle samochód zaparkowany w miejscu publicznym nie daje takiej ochrony. Nowa praktyka sprawi, że tysiące kierowców mogą wkrótce otrzymać wezwania do zapłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, miesięczna opłata za radio w 2026 roku wynosi 9,50 zł. To jednak nie koniec, bo od 1 stycznia 2027 roku stawka wzrośnie do 10,80 zł miesięcznie. Wraz ze stawkami rosną też kary za brak abonamentu RTV, które stanowią 30-krotność opłaty miesięcznej. Oznacza to, że za niezarejestrowane radio w 2026 roku grozi kara w wysokości 285 zł, a od 2027 roku będzie to już 324 zł. Do tej kwoty należy doliczyć zaległe opłaty wraz z odsetkami za wszystkie miesiące, w których odbiornik nie był zarejestrowany.

Kto musi płacić za radio w aucie, a kto jest zwolniony z opłat?

Zasady są proste. Jeśli jesteś osobą fizyczną i regularnie płacisz abonament RTV za radio lub telewizor w domu, nie musisz wnosić dodatkowej opłaty za odbiornik w samochodzie. Prawo zakłada jedną opłatę na gospodarstwo domowe. Sytuacja zmienia się, gdy nie płacisz abonamentu w domu, ale masz radio w aucie – wtedy kontrola może nałożyć na ciebie obowiązek rejestracji i zapłaty.

Inaczej wygląda to w przypadku firm. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, abonament RTV za radio w samochodzie musisz płacić za każdy pojazd firmowy wyposażony w odbiornik. Zasada "jednej opłaty" tutaj nie obowiązuje. Przedsiębiorca płaci osobno za każde radio w biurze i osobno za każde w aucie służbowym. W przypadku pojazdów w leasingu lub wynajmie długoterminowym obowiązek ten spoczywa zazwyczaj na firmie leasingowej, która jest właścicielem auta.

Z opłat zwolnione są określone grupy osób, m.in.:

osoby, które ukończyły 75 lat,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

osoby całkowicie niezdolne do pracy,

emeryci po 60. roku życia, których emerytura nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Warto jednak pamiętać, że zwolnienie nie jest przyznawane automatycznie. Należy zgłosić się do placówki Poczty Polskiej z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i złożyć stosowne oświadczenie.

Sprzedałeś auto? Uważaj, bo dług rośnie. Jak uniknąć problemów?

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że sprzedaż lub zezłomowanie firmowego auta nie kończy sprawy abonamentu. Obowiązek płacenia nie ustaje automatycznie. Trzeba osobiście pójść na pocztę i wyrejestrować odbiornik. Przekonała się o tym właścicielka firmy transportowej, której sprawa trafiła do sądu. Mimo że twierdziła, że pojazdy sprzedała lata wcześniej, nie dopełniła formalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jednoznacznie:

"Zezłomowanie pojazdów lub ich sprzedaż nie powoduje automatycznego wyrejestrowania odbiorników. Dowodem ustania obowiązku ponoszenia opłat jest dowód wyrejestrowania odbiorników radiofonicznych (...)."

Jeśli zignorujesz wezwanie do zapłaty od Poczty Polskiej, sprawa trafi do urzędu skarbowego. Ten ma skuteczne narzędzia do odzyskania długu. Urząd skarbowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne i zająć pieniądze z twojej pensji, emerytury, rachunku bankowego, a nawet ze zwrotu podatku PIT. Zadłużenie z tytułu niepłaconego abonamentu RTV przedawnia się dopiero po pięciu latach.

Źródło: auto.dziennik.pl

