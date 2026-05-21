Orlen przedłuża wielką promocję

Kierowcy znów mogą liczyć na tańsze tankowanie. Orlen ogłosił, że weekendowe rabaty na paliwo będą obowiązywać aż do 30 sierpnia. Promocja obejmuje wszystkie stacje koncernu w Polsce.

Akcja trwa już od 12 marca i początkowo miała zakończyć się na początku maja. Potem została przedłużona do 24 maja, a teraz wiadomo już, że kierowcy będą mogli korzystać ze zniżek przez całe wakacje.

Gigant wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów

Orlen tłumaczy decyzję oczekiwaniami klientów. Wakacje to czas wyjazdów i częstszego tankowania, więc koncern postanowił utrzymać promocję także latem.

Jak działają rabaty? Użytkownicy aplikacji Orlen VITAY dostaną 20 groszy zniżki na każdym litrze paliwa. Jeszcze większy upust można zdobyć przy zakupach na stacji za minimum 5 zł. Wtedy rabat wzrośnie do 35 groszy na litrze benzyny lub diesla.

Promocja dotyczy jednorazowego tankowania do 50 litrów paliwa. Kupony pojawiają się w aplikacji co tydzień.

Konkurencja wprowadza swoje upusty dla kierowców

Na rabaty mogą liczyć także klienci innych sieci. Moya poinformowała, że od piątku do niedzieli na wybranych samoobsługowych stacjach Moya express będzie można zatankować paliwo taniej o 31 groszy na litrze po użyciu specjalnego kodu rabatowego.

Z kolei BP utrzymuje swoją promocję do 24 maja. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji kierowcy dostaną 35 groszy zniżki na litr benzyny Pb95 lub oleju napędowego. Także tutaj obowiązuje limit 50 litrów.

Marketingowe chwyty czy walka o klientów?

Walka o klientów na rynku paliw wyraźnie się zaostrza. Orlen ma obecnie największą sieć stacji w Polsce. To aż 1962 placówki. Dla porównania BP ma 575 stacji, a Moya 536.

Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że przed wakacyjnymi wyjazdami można będzie trochę zaoszczędzić przy dystrybutorze. A przy obecnych cenach paliw każdy grosz ma znaczenie.

