Koniec ucieczki Cinkciarza

Prezes Cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Informację potwierdziła Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Mężczyzna był poszukiwany od lipca 2025 roku czerwoną notą Interpolu.

Polscy śledczy czekają na decyzję amerykańskiego sądu

Jak przekazała rzeczniczka prokuratury prokurator Anna Marszałek, zatrzymanie nastąpiło we wtorek w ramach procedury ekstradycyjnej. Teraz polscy śledczy czekają na decyzję amerykańskiego sądu dotyczącą dalszego losu zatrzymanego.

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie na terenie Stanów Zjednoczonych zatrzymano Marcina P. Polskie służby nie znają też szczegółów samej akcji.

W tle gigantyczna afera finansowa

Sprawa dotyczy ogromnych pieniędzy. Poznańska prokuratura od października 2024 roku prowadzi śledztwo dotyczące internetowej platformy wymiany walut Cinkciarz.pl. Do śledczych zgłaszały się osoby, które twierdziły, że nie odzyskały wpłaconych pieniędzy.

Według prokuratury poszkodowanych mogło zostać ponad 5 tysięcy klientów, a łączna wartość strat przekracza 185 mln zł.

Ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości trwała ponad rok

Już w marcu 2025 roku śledczy chcieli postawić Marcinowi P. zarzuty oszustwa. Problem w tym, że biznesmen przebywał wtedy poza granicami Polski.

Do akcji ruszyli więc funkcjonariusze CBŚP, znani jako „łowcy cieni”. Jak ustalił Onet, to właśnie oni odegrali kluczową rolę w namierzeniu prezesa Cinkciarz.pl.

"Był ścigany w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu" — przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Kluczowa była wymiana informacji między służbami

Polscy funkcjonariusze współpracowali z amerykańskimi służbami, w tym FBI oraz United States Marshals Service. To właśnie dzięki wymianie informacji udało się zatrzymać poszukiwanego.

Teraz wszystko zależy od decyzji amerykańskiego sądu. Jeśli ekstradycja dojdzie do skutku, Marcin P. trafi do Polski i będzie odpowiadał przed sądem za zarzuty związane z gigantyczną aferą finansową.

