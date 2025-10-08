Marcin Pióro, prezes Cinkciarz.pl, poszukiwany czerwoną notą Interpolu za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.

Klienci firmy stracili łącznie ponad 125 mln zł w wyniku jego działań.

Trwa śledztwo prowadzone przez poznańską prokuraturę regionalną, które obejmuje ponad 7 tysięcy zawiadomień od poszkodowanych klientów.

W sprawie zatrzymano już członka zarządu oraz główną księgową Cinkciarz.pl, którym postawiono zarzuty współudziału w oszustwie.

Czerwona nota Interpolu założycielem Cinkciarz.pl

Marcin Pióro, prezes Cinkciarz.pl, jest obecnie poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Na wniosek prokuratury, sąd wydał za nim polski list gończy już w lipcu, jednak wszystko wskazuje na to, że mężczyzna opuścił granice kraju.

Szacuje się, że klienci firmy, którzy zaufali jej usługom, stracili łącznie ponad 125 milionów złotych. Kwota ta jest wyższa niż pierwotne szacunki śledczych, którzy mówili o 112 milionach złotych.

Poznańska prokuratura regionalna prowadzi intensywne śledztwo w sprawie działalności Cinkciarz.pl od października ubiegłego roku. Dochodzenie zostało wszczęte w związku z licznymi zawiadomieniami od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych środków. Do tej pory śledczy otrzymali ponad 7 tysięcy zgłoszeń. W grudniu prokuratura zablokowała 328 rachunków bankowych należących do firmy.

Marcinowi Pióro postawiono zarzuty. Przebywał za granicą

Pod koniec grudnia prokuratura postawiła zarzuty Marcinowi Pióro, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o., w tym zarzut oszustwa. Mężczyzna nie został jednak przesłuchany ze względu na pobyt za granicą. Sąd, wydając postanowienie o aresztowaniu Pióro, zgodził się ze stanowiskiem prokuratora, że zgromadzony materiał dowodowy uprawdopodobnia popełnienie przestępstwa. Obawiano się również matactwa, ukrywania się przed organami ścigania oraz grożącej mu surowej kary – nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

W marcu zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl, któremu zarzucono współudział w oszustwie. Robert G. nie przyznał się do winy, jednak sąd na wniosek śledczych aresztował go tymczasowo. Pod koniec maja aresztowano również Monikę J., główną księgową i prokurentkę spółki, która przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Prokuratura przedłużyła do drugiej połowy grudnia blokadę rachunków bankowych Cinkciarz.pl oraz spółek Conotoxia i Conotoxia Holding. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że prowadzi czynności w związku ze skargami klientów na realizację usług wymiany walut przez Cinkciarz.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) również otrzymał skargi na opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych.