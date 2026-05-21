Biedronka zdradza patent na prezent idealny na Dzień Matki. Twoja mama będzie zachwycona

Anna Wojnowska
2026-05-21 14:23

Zastanawiasz się, jak znaleźć prezent, który będzie idealnie dopasowany do Twojej mamy? Biedronka ma na to sprytny patent. Dzięki jednej promocji możesz stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, osobistego i to w niezwykle okazyjnej cenie.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Stwórz dla mamy wymarzony zestaw kosmetyków

W najnowszej gazetce Biedronki znaleźliśmy absolutny hit, który pozwala na stworzenie idealnie spersonalizowanego prezentu. Wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci objęto promocją 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Co to oznacza w praktyce? Możesz zostać osobistym stylistą swojej mamy! Wybierz dwa dowolne produkty marek takich jak Eveline, Niuqi, Bell czy Joko, a tańszy z nich otrzymasz za darmo. To idealna okazja, by skomponować zestaw marzeń.

  • Nowy tusz do rzęs i jej ulubiona pomadka?
  • Modny lakier do paznokci i odżywka?
  • A może podkład i korektor, których używa na co dzień?

Możliwości są nieograniczone, a Ty masz pewność, że prezent będzie w 100% trafiony.

Klasyka, która nigdy nie zawodzi: morze kwiatów dla mamy

Kwiaty to prezent, który zawsze wywołuje uśmiech. W tym roku Biedronka oferuje znacznie więcej niż tylko cięte bukiety. Znaleźliśmy przepiękne rośliny doniczkowe, które będą ozdobą domu przez długi czas.

  • Storczyk Dendrobium Nobile (39,99 zł). To niezwykle szlachetna i elegancka odmiana storczyka, która zachwyca mnogością kwiatów. Idealny dla mamy, która ceni sobie wyrafinowane dekoracje.
  • Skrzydłokwiat 'Diamond Variegata' (29,99 zł). Prawdziwy hit dla miłośniczek roślin. To odmiana o unikalnych, biało-zielonych liściach, która jest obecnie niezwykle modna.
  • Zantedeschia (22,99 zł). Znana również jako kalla, symbolizuje piękno i elegancję. Jej kielichowate kwiaty w różnych kolorach to kwintesencja klasy.
  • Róża w doniczce (11,99 zł). Ponadczasowy klasyk w rewelacyjnej cenie. Zamiast bukietu, który szybko zwiędnie, podaruj mamie różę, którą będzie mogła pielęgnować na balkonie lub w ogrodzie.
  • Kwiaty kwitnące w torebkach (9,99 zł). Uroczy i bardzo przystępny cenowo upominek. W tej cenie znajdziesz m.in. kalanchoe, goździki czy begonie, zapakowane w ozdobne torebki gotowe do wręczenia.
  • Kwiat cymbidium w osłonce (17,99 zł). Efektowny i stylowy, zawsze robi ogromne wrażenie.

Słodkie klasyki w luksusowym wydaniu

Jeżeli Twoja mama jest fanką słodkości, Biedronka przygotowała luksusowe propozycje w świetnych cenach. Naszym faworytem są Praliny Lindt Lindor lub Praliny Ferrero Rocher, dostępne w rewelacyjnej promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by podarować jej odrobinę luksusu. Klasycznym i symbolicznym podarunkiem będzie również bombonierka w kształcie serca od E.Wedel za 44,99 zł.

Chwila relaksu i zaawansowanej pielęgnacji

Kosmetyki pielęgnacyjne to prezent, który mówi: "Mamo, znajdź chwilę tylko dla siebie". W ofercie Biedronki wypatrzyliśmy kilka perełek.

  • Zestaw kosmetyków Dove Bridgerton (28,99 zł). Coś dla fanek popularnego serialu Netflixa. Pięknie pachnący zestaw pozwoli poczuć się jak bohaterka kostiumowej produkcji.
  • Krem do twarzy L'Oréal Collagen Expert (29,99 zł). Nowość, która odpowiada na potrzeby cery dojrzałej. Dzięki zawartości peptydów kolagenowych doskonale nawilża i uelastycznia skórę.
  • Woda perfumowana Pani Walewska (19,99 zł). Nowa odsłona kultowego zapachu to prezent, który łączy sentyment z nowoczesnością.

Coś na osłodę wspólnych chwil

Na koniec zwróciliśmy uwagę na apetyczną nowość w dziale ciast. Ciasto owocowa chmurka, dostępne za 21,99 zł, to idealne rozwiązanie, by osłodzić rodzinne świętowanie bez spędzania wielu godzin w kuchni. Wygląda pysznie i z pewnością zachwyci wszystkich domowników. Do tego polecamy ulubioną kawę, a kawa ziarnista Lavazza Crema E Gusto jest w wyjątkowej promocji - z kartą Moja Biedronka drugi, tańszy produkt kupisz aż 70% taniej. To prezent, który z pewnością zostanie doceniony przez każdą mamę-kawoszkę.

