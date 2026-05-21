Stwórz dla mamy wymarzony zestaw kosmetyków
W najnowszej gazetce Biedronki znaleźliśmy absolutny hit, który pozwala na stworzenie idealnie spersonalizowanego prezentu. Wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci objęto promocją 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Co to oznacza w praktyce? Możesz zostać osobistym stylistą swojej mamy! Wybierz dwa dowolne produkty marek takich jak Eveline, Niuqi, Bell czy Joko, a tańszy z nich otrzymasz za darmo. To idealna okazja, by skomponować zestaw marzeń.
- Nowy tusz do rzęs i jej ulubiona pomadka?
- Modny lakier do paznokci i odżywka?
- A może podkład i korektor, których używa na co dzień?
Możliwości są nieograniczone, a Ty masz pewność, że prezent będzie w 100% trafiony.
Klasyka, która nigdy nie zawodzi: morze kwiatów dla mamy
Kwiaty to prezent, który zawsze wywołuje uśmiech. W tym roku Biedronka oferuje znacznie więcej niż tylko cięte bukiety. Znaleźliśmy przepiękne rośliny doniczkowe, które będą ozdobą domu przez długi czas.
- Storczyk Dendrobium Nobile (39,99 zł). To niezwykle szlachetna i elegancka odmiana storczyka, która zachwyca mnogością kwiatów. Idealny dla mamy, która ceni sobie wyrafinowane dekoracje.
- Skrzydłokwiat 'Diamond Variegata' (29,99 zł). Prawdziwy hit dla miłośniczek roślin. To odmiana o unikalnych, biało-zielonych liściach, która jest obecnie niezwykle modna.
- Zantedeschia (22,99 zł). Znana również jako kalla, symbolizuje piękno i elegancję. Jej kielichowate kwiaty w różnych kolorach to kwintesencja klasy.
- Róża w doniczce (11,99 zł). Ponadczasowy klasyk w rewelacyjnej cenie. Zamiast bukietu, który szybko zwiędnie, podaruj mamie różę, którą będzie mogła pielęgnować na balkonie lub w ogrodzie.
- Kwiaty kwitnące w torebkach (9,99 zł). Uroczy i bardzo przystępny cenowo upominek. W tej cenie znajdziesz m.in. kalanchoe, goździki czy begonie, zapakowane w ozdobne torebki gotowe do wręczenia.
- Kwiat cymbidium w osłonce (17,99 zł). Efektowny i stylowy, zawsze robi ogromne wrażenie.
Słodkie klasyki w luksusowym wydaniu
Jeżeli Twoja mama jest fanką słodkości, Biedronka przygotowała luksusowe propozycje w świetnych cenach. Naszym faworytem są Praliny Lindt Lindor lub Praliny Ferrero Rocher, dostępne w rewelacyjnej promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by podarować jej odrobinę luksusu. Klasycznym i symbolicznym podarunkiem będzie również bombonierka w kształcie serca od E.Wedel za 44,99 zł.
Chwila relaksu i zaawansowanej pielęgnacji
Kosmetyki pielęgnacyjne to prezent, który mówi: "Mamo, znajdź chwilę tylko dla siebie". W ofercie Biedronki wypatrzyliśmy kilka perełek.
- Zestaw kosmetyków Dove Bridgerton (28,99 zł). Coś dla fanek popularnego serialu Netflixa. Pięknie pachnący zestaw pozwoli poczuć się jak bohaterka kostiumowej produkcji.
- Krem do twarzy L'Oréal Collagen Expert (29,99 zł). Nowość, która odpowiada na potrzeby cery dojrzałej. Dzięki zawartości peptydów kolagenowych doskonale nawilża i uelastycznia skórę.
- Woda perfumowana Pani Walewska (19,99 zł). Nowa odsłona kultowego zapachu to prezent, który łączy sentyment z nowoczesnością.
Coś na osłodę wspólnych chwil
Na koniec zwróciliśmy uwagę na apetyczną nowość w dziale ciast. Ciasto owocowa chmurka, dostępne za 21,99 zł, to idealne rozwiązanie, by osłodzić rodzinne świętowanie bez spędzania wielu godzin w kuchni. Wygląda pysznie i z pewnością zachwyci wszystkich domowników. Do tego polecamy ulubioną kawę, a kawa ziarnista Lavazza Crema E Gusto jest w wyjątkowej promocji - z kartą Moja Biedronka drugi, tańszy produkt kupisz aż 70% taniej. To prezent, który z pewnością zostanie doceniony przez każdą mamę-kawoszkę.