Stwórz dla mamy wymarzony zestaw kosmetyków

W najnowszej gazetce Biedronki znaleźliśmy absolutny hit, który pozwala na stworzenie idealnie spersonalizowanego prezentu. Wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci objęto promocją 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Co to oznacza w praktyce? Możesz zostać osobistym stylistą swojej mamy! Wybierz dwa dowolne produkty marek takich jak Eveline, Niuqi, Bell czy Joko, a tańszy z nich otrzymasz za darmo. To idealna okazja, by skomponować zestaw marzeń.

Nowy tusz do rzęs i jej ulubiona pomadka?

Modny lakier do paznokci i odżywka?

A może podkład i korektor, których używa na co dzień?

Możliwości są nieograniczone, a Ty masz pewność, że prezent będzie w 100% trafiony.

Klasyka, która nigdy nie zawodzi: morze kwiatów dla mamy

Kwiaty to prezent, który zawsze wywołuje uśmiech. W tym roku Biedronka oferuje znacznie więcej niż tylko cięte bukiety. Znaleźliśmy przepiękne rośliny doniczkowe, które będą ozdobą domu przez długi czas.

Storczyk Dendrobium Nobile (39,99 zł). To niezwykle szlachetna i elegancka odmiana storczyka, która zachwyca mnogością kwiatów. Idealny dla mamy, która ceni sobie wyrafinowane dekoracje.

To niezwykle szlachetna i elegancka odmiana storczyka, która zachwyca mnogością kwiatów. Idealny dla mamy, która ceni sobie wyrafinowane dekoracje. Skrzydłokwiat 'Diamond Variegata' (29,99 zł). Prawdziwy hit dla miłośniczek roślin. To odmiana o unikalnych, biało-zielonych liściach, która jest obecnie niezwykle modna.

Prawdziwy hit dla miłośniczek roślin. To odmiana o unikalnych, biało-zielonych liściach, która jest obecnie niezwykle modna. Zantedeschia (22,99 zł). Znana również jako kalla, symbolizuje piękno i elegancję. Jej kielichowate kwiaty w różnych kolorach to kwintesencja klasy.

Znana również jako kalla, symbolizuje piękno i elegancję. Jej kielichowate kwiaty w różnych kolorach to kwintesencja klasy. Róża w doniczce (11,99 zł). Ponadczasowy klasyk w rewelacyjnej cenie. Zamiast bukietu, który szybko zwiędnie, podaruj mamie różę, którą będzie mogła pielęgnować na balkonie lub w ogrodzie.

Ponadczasowy klasyk w rewelacyjnej cenie. Zamiast bukietu, który szybko zwiędnie, podaruj mamie różę, którą będzie mogła pielęgnować na balkonie lub w ogrodzie. Kwiaty kwitnące w torebkach (9,99 zł). Uroczy i bardzo przystępny cenowo upominek. W tej cenie znajdziesz m.in. kalanchoe, goździki czy begonie, zapakowane w ozdobne torebki gotowe do wręczenia.

Uroczy i bardzo przystępny cenowo upominek. W tej cenie znajdziesz m.in. kalanchoe, goździki czy begonie, zapakowane w ozdobne torebki gotowe do wręczenia. Kwiat cymbidium w osłonce (17,99 zł). Efektowny i stylowy, zawsze robi ogromne wrażenie.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Słodkie klasyki w luksusowym wydaniu

Jeżeli Twoja mama jest fanką słodkości, Biedronka przygotowała luksusowe propozycje w świetnych cenach. Naszym faworytem są Praliny Lindt Lindor lub Praliny Ferrero Rocher, dostępne w rewelacyjnej promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. To doskonała okazja, by podarować jej odrobinę luksusu. Klasycznym i symbolicznym podarunkiem będzie również bombonierka w kształcie serca od E.Wedel za 44,99 zł.

Chwila relaksu i zaawansowanej pielęgnacji

Kosmetyki pielęgnacyjne to prezent, który mówi: "Mamo, znajdź chwilę tylko dla siebie". W ofercie Biedronki wypatrzyliśmy kilka perełek.

Zestaw kosmetyków Dove Bridgerton (28,99 zł). Coś dla fanek popularnego serialu Netflixa. Pięknie pachnący zestaw pozwoli poczuć się jak bohaterka kostiumowej produkcji.

Coś dla fanek popularnego serialu Netflixa. Pięknie pachnący zestaw pozwoli poczuć się jak bohaterka kostiumowej produkcji. Krem do twarzy L'Oréal Collagen Expert (29,99 zł). Nowość, która odpowiada na potrzeby cery dojrzałej. Dzięki zawartości peptydów kolagenowych doskonale nawilża i uelastycznia skórę.

Nowość, która odpowiada na potrzeby cery dojrzałej. Dzięki zawartości peptydów kolagenowych doskonale nawilża i uelastycznia skórę. Woda perfumowana Pani Walewska (19,99 zł). Nowa odsłona kultowego zapachu to prezent, który łączy sentyment z nowoczesnością.

Coś na osłodę wspólnych chwil

Na koniec zwróciliśmy uwagę na apetyczną nowość w dziale ciast. Ciasto owocowa chmurka, dostępne za 21,99 zł, to idealne rozwiązanie, by osłodzić rodzinne świętowanie bez spędzania wielu godzin w kuchni. Wygląda pysznie i z pewnością zachwyci wszystkich domowników. Do tego polecamy ulubioną kawę, a kawa ziarnista Lavazza Crema E Gusto jest w wyjątkowej promocji - z kartą Moja Biedronka drugi, tańszy produkt kupisz aż 70% taniej. To prezent, który z pewnością zostanie doceniony przez każdą mamę-kawoszkę.

i Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Quiz PRL. Pamiętasz, jak wtedy świętowano Dzień Matki? Pytanie 1 z 12 W którym roku w Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki? w 1937 w 1914 w 1956 Następne pytanie