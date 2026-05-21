Austria szuka pracowników na sezon letni. Nawet 3000 euro na rękę i darmowe zakwaterowanie

Anna Wojnowska
2026-05-21 12:28

Szukasz pomysłu na lato, który podreperuje budżet i dostarczy niezapomnianych wrażeń? Jeden kraj kusi Polaków jak nigdy. Oferuje wysokie pensje, darmowe zakwaterowanie i alpejskie widoki za oknem. Sprawdziliśmy, na czym polega fenomen letniej pracy w Austrii.

Ośnieżone jodły na pierwszym planie, za nimi dolina spowita mgłą, z której wyłaniają się poszarpane, białe szczyty Alp. Scena symbolizuje malownicze regiony Austrii, gdzie Polacy mogą podjąć pracę sezonową, łącząc ją z wypoczynkiem. Więcej o pracy w Austrii na portalu Super Biznes.

i

Autor: IlonaBurschl/ Pixabay.com Ośnieżone jodły na pierwszym planie, za nimi dolina spowita mgłą, z której wyłaniają się poszarpane, białe szczyty Alp. Scena symbolizuje malownicze regiony Austrii, gdzie Polacy mogą podjąć pracę sezonową, łącząc ją z wypoczynkiem. Więcej o pracy w Austrii na portalu Super Biznes.
  • Austria stała się gorącym kierunkiem dla Polaków szukających letniej pracy, oferując atrakcyjne wynagrodzenie i darmowe zakwaterowanie.
  • Miesięczne wynagrodzenie może sięgać nawet 3000 euro netto, często wzbogacone o 13. i 14. pensję, a darmowe zakwaterowanie jest standardem.
  • Odkryj, jak połączyć wysokie zarobki z niezapomnianymi alpejskimi wakacjami i jakie kroki podjąć, by skorzystać z tej szansy.

Dlaczego Austria to idealny kierunek na lato?

Podczas gdy wielu myśli o wakacjach, austriacka branża turystyczna i budowlana przeżywa prawdziwe oblężenie. To właśnie wtedy, od końca maja do października, rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Co przyciąga Polaków? Połączenie wysokich zarobków, gwarantowanego przez pracodawcę dachu nad głową i możliwości spędzenia wolnego czasu w otoczeniu Alp.

Gdzie szukają rąk do pracy?

Ofert jest mnóstwo, a dominują dwie branże. Pierwsza to szeroko pojęta turystyka i gastronomia. Hotele, pensjonaty i restauracje w Tyrolu, Salzburgu czy Karyntii poszukują kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych, barmanów i pokojówek. Drugi filar to budownictwo, gdzie na wagę złota są fachowcy tacy jak cieśle, płytkarze, monterzy czy elektrycy, ale również ich pomocnicy. Pojawiają się także oferty pracy przy zbiorach owoców, np. truskawek.

Ile można zarobić w sezonie letnim 2026?

Austriackie zarobki robią wrażenie. W zależności od stanowiska, doświadczenia i regionu, miesięczne wynagrodzenie netto (na rękę) waha się od 2200 do nawet 3000 euro. Wykwalifikowani fachowcy na budowach mogą liczyć na stawki rzędu 2600-2900 euro netto. Co ważne, w Austrii obowiązuje system 13. i 14. pensji, które często są wypłacane proporcjonalnie również pracownikom sezonowym.

Polecany artykuł:

Nawet 2140 zł zasiłku dla bezrobotnych. Rząd Tuska podnosi stawki

Największy plus, czyli darmowe mieszkanie i wyżywienie

To jeden z najważniejszych argumentów przemawiających za wyjazdem. Zdecydowana większość pracodawców w branży hotelarskiej i budowlanej oferuje darmowe zakwaterowanie, często w jednoosobowych pokojach z dostępem do internetu. W gastronomii standardem jest również bezpłatne wyżywienie. Taki pakiet pozwala zaoszczędzić setki euro miesięcznie, dzięki czemu większość pensji można odłożyć.

Praca i wakacje w jednym. Poznaj "workation" w Tyrolu

Wyjazd do Austrii to nie tylko praca. To szansa na przeżycie przygody. Koncepcja "workation" (połączenie pracy i wakacji) idealnie wpisuje się w tutejszy styl życia. Po godzinach pracy możesz wędrować po alpejskich szlakach, jeździć na rowerze czy po prostu relaksować się nad jeziorem. Pracodawcy czasem oferują nawet zniżki na lokalne atrakcje.

Czego oczekują pracodawcy?

Aby skorzystać z atrakcyjnych ofert, trzeba spełnić kilka warunków. Kluczowe jest doświadczenie na danym stanowisku. Niezbędna jest także przynajmniej komunikatywna znajomość języka niemieckiego, choć w niektórych miejscach wystarczy angielski. Jeśli nie czujesz się pewnie w samodzielnym załatwianiu formalności, wiele agencji pośrednictwa pracy oferuje bezpłatną pomoc w całym procesie rekrutacji.

W galerii poniżej zobaczysz, gdzie Polakom żyłoby się najlepiej

Wiedeń
Galeria zdjęć 16

Polecany artykuł:

Zmiana wieku emerytalnego w Polsce! 63 lat pracy dla kobiet?
Piotr Matczuk, prezes PFR [IMPACT 2026]
Praca w czasach PRL. Ten QUIZ rozwiążesz, jeśli pamiętasz tamte lata
Pytanie 1 z 10
1. Nie ma chyba pracownika, który nie kochałby wolnych weekendów, jednak do 1973 roku pracowało się nie pięć, a sześć dni w tygodniu. Który dzień był jedynym dniem wolnym od pracy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUSTRIA
PRACA ZAGRANICĄ