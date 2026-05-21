Austria stała się gorącym kierunkiem dla Polaków szukających letniej pracy, oferując atrakcyjne wynagrodzenie i darmowe zakwaterowanie.

Miesięczne wynagrodzenie może sięgać nawet 3000 euro netto, często wzbogacone o 13. i 14. pensję, a darmowe zakwaterowanie jest standardem.

Odkryj, jak połączyć wysokie zarobki z niezapomnianymi alpejskimi wakacjami i jakie kroki podjąć, by skorzystać z tej szansy.

Dlaczego Austria to idealny kierunek na lato?

Podczas gdy wielu myśli o wakacjach, austriacka branża turystyczna i budowlana przeżywa prawdziwe oblężenie. To właśnie wtedy, od końca maja do października, rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Co przyciąga Polaków? Połączenie wysokich zarobków, gwarantowanego przez pracodawcę dachu nad głową i możliwości spędzenia wolnego czasu w otoczeniu Alp.

Gdzie szukają rąk do pracy?

Ofert jest mnóstwo, a dominują dwie branże. Pierwsza to szeroko pojęta turystyka i gastronomia. Hotele, pensjonaty i restauracje w Tyrolu, Salzburgu czy Karyntii poszukują kelnerów, kucharzy, pomocy kuchennych, barmanów i pokojówek. Drugi filar to budownictwo, gdzie na wagę złota są fachowcy tacy jak cieśle, płytkarze, monterzy czy elektrycy, ale również ich pomocnicy. Pojawiają się także oferty pracy przy zbiorach owoców, np. truskawek.

Ile można zarobić w sezonie letnim 2026?

Austriackie zarobki robią wrażenie. W zależności od stanowiska, doświadczenia i regionu, miesięczne wynagrodzenie netto (na rękę) waha się od 2200 do nawet 3000 euro. Wykwalifikowani fachowcy na budowach mogą liczyć na stawki rzędu 2600-2900 euro netto. Co ważne, w Austrii obowiązuje system 13. i 14. pensji, które często są wypłacane proporcjonalnie również pracownikom sezonowym.

Największy plus, czyli darmowe mieszkanie i wyżywienie

To jeden z najważniejszych argumentów przemawiających za wyjazdem. Zdecydowana większość pracodawców w branży hotelarskiej i budowlanej oferuje darmowe zakwaterowanie, często w jednoosobowych pokojach z dostępem do internetu. W gastronomii standardem jest również bezpłatne wyżywienie. Taki pakiet pozwala zaoszczędzić setki euro miesięcznie, dzięki czemu większość pensji można odłożyć.

Praca i wakacje w jednym. Poznaj "workation" w Tyrolu

Wyjazd do Austrii to nie tylko praca. To szansa na przeżycie przygody. Koncepcja "workation" (połączenie pracy i wakacji) idealnie wpisuje się w tutejszy styl życia. Po godzinach pracy możesz wędrować po alpejskich szlakach, jeździć na rowerze czy po prostu relaksować się nad jeziorem. Pracodawcy czasem oferują nawet zniżki na lokalne atrakcje.

Czego oczekują pracodawcy?

Aby skorzystać z atrakcyjnych ofert, trzeba spełnić kilka warunków. Kluczowe jest doświadczenie na danym stanowisku. Niezbędna jest także przynajmniej komunikatywna znajomość języka niemieckiego, choć w niektórych miejscach wystarczy angielski. Jeśli nie czujesz się pewnie w samodzielnym załatwianiu formalności, wiele agencji pośrednictwa pracy oferuje bezpłatną pomoc w całym procesie rekrutacji.

