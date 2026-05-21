Ministerstwo Rodziny ogłasza znaczące podwyżki zasiłków dla bezrobotnych, które wejdą w życie już od 1 czerwca.

Maksymalna kwota świadczenia osiągnie ponad 2140 zł brutto, a nowe przepisy upraszczają formalności, likwidując m.in. comiesięczne wizyty w urzędach pracy.

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych będą obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku do końca maja 2027 roku. Wysokość świadczenia, jak co roku, została przeliczona na podstawie inflacji ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Osoby ze stażem pracy do 20 lat otrzymają przez pierwsze trzy miesiące 1783,90 zł brutto miesięcznie. Po upływie 90 dni świadczenie automatycznie spadnie do 1400,90 zł brutto.

Znacznie więcej dostaną osoby z długim doświadczeniem zawodowym. Bezrobotni, którzy przepracowali ponad 20 lat, mogą liczyć na 2140,68 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia. Po tym czasie zasiłek wyniesie 1681,06 zł brutto miesięcznie.

Zmieniły się zasady dla bezrobotnych

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Rodziny wprowadziło także istotne zmiany dotyczące funkcjonowania urzędów pracy. Bezrobotni nie muszą już rejestrować się w urzędzie właściwym dla miejsca zameldowania. Zniknął też obowiązek regularnego stawiania się co 30 dni w placówce.

Nowością jest Indywidualny Plan Działania przygotowywany wspólnie z pracownikiem urzędu pracy. Ma on pomóc szybciej znaleźć zatrudnienie i dopasować oferty do konkretnej sytuacji osoby bezrobotnej.

Bardzo ważna zmiana dotyczy także osób z krótkim stażem pracy. Do tej pory bezrobotni z doświadczeniem zawodowym poniżej pięciu lat dostawali jedynie 80 proc. podstawowego świadczenia. Teraz otrzymają pełną kwotę zasiłku.

Kto może dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do świadczenia nie przysługuje automatycznie każdej osobie po utracie pracy. Aby dostać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełnić konkretne warunki. Kluczowe jest przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją oraz opłacanie składek na Fundusz Pracy. Dopiero wtedy urząd może przyznać świadczenie.

Bezrobocie w Polsce nadal wysokie

Ministerstwo Rodziny podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec kwietnia 2026 roku wyniosła 6 proc. To nieco mniej niż miesiąc wcześniej, jednak liczba osób bez pracy nadal pozostaje bardzo wysoka.

W urzędach pracy zarejestrowanych było pod koniec kwietnia ponad 935 tys. osób. To o ponad 133 tys. więcej niż rok wcześniej.

Eksperci zwracają uwagę, że rosnące koszty życia i niepewna sytuacja gospodarcza sprawiają, że coraz więcej osób interesuje się wysokością zasiłku dla bezrobotnych i zasadami jego przyznawania.

