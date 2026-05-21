Dodatkowe pieniądze dla nauczycieli na wakacje

Tegoroczne wakacje dla wielu nauczycieli będą znacznie spokojniejsze finansowo. Otrzymają dodatkowe pieniądze, na ich konta trafi nawet 2590 zł „na rękę”.

Najważniejsze jest jednak to, że pieniądze należą się niezależnie od zarobków. Nie trzeba też składać żadnego wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone automatycznie.

Pracujesz cały rok, dostajesz pełną kwotę

Pełną kwotę dostaną nauczyciele zatrudnieni przez cały rok szkolny, czyli od 1 września 2025 roku do 31 sierpnia 2026 roku na pełnym etacie. Ci, którzy pracują na część etatu albo zostali zatrudnieni później, dostaną odpowiednio mniejszą kwotę.

Przykładowo nauczyciel pracujący na 2/3 etatu otrzyma 1962,15 zł brutto. Z kolei osoba zatrudniona od 1 grudnia 2025 roku dostanie 2207,42 zł brutto.

Dodatkowe zastrzyk finansowy jest dla wszystkich nauczycieli

Świadczenie przysługuje nie tylko nauczycielom mianowanym czy dyplomowanym.

Otrzymają je także nauczyciele początkujący oraz osoby zatrudnione na czas określony, np. na zastępstwo.

Dodatki na wakacje idą w górę

Kwoty z roku na rok mocno rosną. Jeszcze w roku szkolnym 2021/2022 świadczenie wynosiło 1662,97 zł brutto. Rok później było to 1704,87 zł.

Prawdziwy skok nastąpił jednak w ostatnich latach. W roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele dostawali już 2417,14 zł brutto, a teraz kwota zbliża się do 3 tys. zł.

Dodatkowe dofinansowania dla nauczycieli

To jednak nie koniec dodatkowych pieniędzy dla pedagogów. Nauczyciele mogą ubiegać się także o tzw. „wczasy pod gruszą”, finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W tym przypadku trzeba jednak złożyć wniosek, a wysokość dopłaty zależy od sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika.

