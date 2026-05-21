Ten hit za 39 zł z Aldi to wymarzony prezent na Dzień Matki. Twoja mama będzie zachwycona

Anna Wojnowska
2026-05-21 11:51

Najnowszy katalog Aldi to prawdziwa skarbnica inspiracji, w której króluje jeden ważny temat: zbliżający się Dzień Matki. Zamiast oczywistych wyborów, na półkach znajdziemy stylowe nowości, inteligentne rozwiązania do kuchni oraz klasyki, które obudzą sentyment. Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić uwagę, by wywołać uśmiech na twarzy każdej mamy.

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Wejście do sklepu Aldi z charakterystycznym, niebieskim logo, widocznym na tle fasady z ciemnych płytek. Obok reklama informująca o darmowym parkingu podziemnym. Informacje o hitach z Aldi na Dzień Matki, o których pisze Super Biznes.

Muślinowy hit, o którym marzy każda kobieta

Wśród nowości naszą uwagę od razu przykuł produkt, który jest odpowiedzią na najgorętsze trendy tego sezonu. Mowa o muślinowym szlafroku damskim UP2FASHION (39,99 zł). Uszyty w całości z lekkiej i przewiewnej bawełny, zapewnia niesamowity komfort, zwłaszcza w cieplejsze dni. Muślin to materiał, który zdominował wiosenno-letnie kolekcje, a teraz możesz go mieć w niewiarygodnie niskiej cenie. Szlafrok posiada certyfikat OEKO-TEX® STANDARD 100, co gwarantuje, że jest w pełni bezpieczny dla skóry. To idealny pomysł na prezent, który łączy styl z praktycznością. Warto się spieszyć, bo pojawił się w sklepach już w środę, 20 maja.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe UP2FASHION Szlafrok muślinowy damski, 39,99 zł

Komfort w domu i sprytne rozwiązania w kuchni

Domowy relaks to podstawa, dlatego warto zadbać o detale. Idealnym dopełnieniem dla szlafroka będzie muślinowa piżama damska UP2FASHION (24,99 zł). Ten dwuczęściowy komplet to absolutny niezbędnik na nadchodzące ciepłe noce.

Z sypialni przenosimy się do kuchni, gdzie czeka prawdziwy hit dla każdej fanki i fana wypieków. Silikonowe formy do pieczenia COOX (49,99 zł) to genialne w swojej prostocie rozwiązanie problemu z brakiem miejsca w szafkach. Formy można złożyć na płasko, a dołączony do wybranych modeli szklany talerz służy od razu jako elegancka patera do serwowania ciasta.

Ponadczasowa klasyka i roślinne kompozycje

Kwiaty to zawsze trafiony podarunek. W nowej ofercie znajdziesz dwupędowego storczyka GARDENLINE (37,99 zł). Dwa pędy świadczą o doskonałej kondycji rośliny, a ceramiczna osłonka tworzy gotową do wręczenia całość. Równie pięknie prezentuje się kompozycja roślin na Dzień Matki GARDENLINE (29,99 zł), dostępna w uroczych koszyczkach z wikliny, drewna lub cynku.

Sprawdzone pomysły na miły gest

Jeśli szukasz drobiazgu, który dopełni prezent, na półkach znajdziesz kilka ponadczasowych klasyków:

  • Perfumy PANI WALEWSKA (19,99 zł) – przywołują sentyment i stanowią luksusowy dodatek w bardzo przystępnej cenie.
  • Torcik Wedlowski E. WEDEL (19,99 zł) – ikoniczny smak chrupiącego wafla z orzechowym kremem, którego nie trzeba nikomu przedstawiać.
  • Kawa mielona LAVAZZA Qualità Oro (22,99 zł przy zakupie 2 szt.) – gwarancja smaku 100% Arabiki w świetnej cenie przy zakupie w duecie.
