Przed weekendem w Biedronce ustawią się kolejki. Hit za 7,99 zł i -60% na produkty na grilla

Anna Wojnowska
2026-05-21 10:44

W Biedronce ruszyła nowa gazetka promocyjna, obowiązująca od 21 do 27 maja 2026 roku. To doskonała okazja, by skorzystać z licznych rabatów na produkty spożywcze, mięsne oraz artykuły do domu i pielęgnacji. Pamiętaj, że większość najatrakcyjniejszych ofert wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aktywacji w aplikacji.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI

Masło za niecałe 8 zł to dopiero początek

Absolutną gwiazdą oferty, która obowiązuje od 21 do 27 maja 2026 roku, jest Masło Ekstra Osełka Mlekovita 500 g. Jego cena zwala z nóg – kupisz je za jedyne 7,99 zł, podczas gdy regularna cena to aż 23,99 zł. Oznacza to oszczędność na poziomie 66%. Pamiętaj jednak, że ta wyjątkowa promocja trwa krótko (od 21 do 23 maja) i jest dostępna tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji, z limitem 4 sztuk na kartę.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Jak nie dać się zaskoczyć przy kasie?

Wiele najlepszych okazji w Biedronce opiera się na promocjach wielosztukowych lub wymaga aktywacji kuponu w aplikacji. Aby uniknąć rozczarowania, zawsze sprawdzaj warunki na etykiecie.

  • Promocje wielosztukowe: Masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g kosztuje 2,49 zł, ale tylko przy zakupie trzech opakowań.
  • Oferty 1+1 gratis: Z kartą Moja Biedronka w ten sposób kupisz np. wszystkie sery żółte Światowid lub praliny Lindt Lindor.
  • Drugi produkt taniej: To popularny mechanizm. W tej gazetce drugi słoik pieczarek mini 250 g kupisz 90% taniej, a drugie opakowanie mięsa mielonego wieprzowego 400 g – aż 88% taniej.

Szykujesz grilla? Mięso kupisz nawet 60% taniej

Maj to idealny czas na grilla, a Biedronka wychodzi naprzeciw tym planom. Tylko w czwartek, 21 maja, możesz upolować mięso wieprzowe Kraina Mięs (m.in. karkówkę, łopatkę, szynkę) z rabatem 60%. Ceny zaczynają się od 6,79 zł/kg. Warunek? Zakup minimum 2,5 kg mięsa objętego promocją.

To nie wszystko. Warto zwrócić uwagę także na:

  • Schab wieprzowy bez kości: W cenie 7,99 zł/kg (52% taniej) od 21 do 23 maja.
  • Mięso mielone z łopatki 500 g: W promocji 1+1 gratis z kartą, co daje cenę 5,49 zł za opakowanie przy zakupie dwóch.
  • Kiełbasa Żywiecka Kraina Wędlin 600 g: Tylko w sobotę, 23 maja, w ofercie 1+1 gratis.
  • Kabanosy i parówki Tarczyński: Drugi, tańszy produkt kupisz za symboliczną złotówkę z kartą Moja Biedronka.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Co jeszcze warto wrzucić do koszyka?

Poza absolutnymi hitami cenowymi, które znikają z półek w mgnieniu oka, wypatruj też innych okazji. W tym tygodniu Twoją uwagę powinny przykuć:

  • Polski pomidor malinowy: Jego cena spadła o 58% do zaledwie 6,99 zł/kg.
  • Lody Świderki Koral: Z kartą Moja Biedronka kosztują tylko 0,99 zł za sztukę (66% taniej).
  • Parówki Berlinki Classic 315 g: Tylko w czwartek, 21 maja, w promocji 2+2 gratis, co daje 3,48 zł za opakowanie przy zakupie czterech sztuk.

Domowe zapasy za połowę ceny

Nowa gazetka to także świetna okazja, by uzupełnić zapasy chemii gospodarczej i kosmetyków. Wiele znanych marek objęto promocjami typu 1+1, 2+1 czy 2+2 gratis.

  • Cif i Domestos: Oferta 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka.
  • Air Wick: Wszystkie produkty w promocji 2+2 gratis.
  • Kosmetyki do włosów Gliss: Kupisz je w ofercie 1+1 gratis.
  • Szampon Schauma 400 ml: Drugi produkt za 1 zł.
  • Pieluszki Pampers Premium Care: Drugie, tańsze opakowanie za jedyne 5 zł.

Promocje trwają od 21 do 27 maja 2026 roku, ale pamiętaj, że najlepsze okazje mają ograniczenia czasowe i ilościowe, więc warto się spieszyć.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
