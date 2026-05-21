Hurtowe ceny paliw 21.05.2026. Solidne cięcia ceny diesla i benzyny

Ceny hurtowe paliw na 21.05.2026. Kto sprzedaje najtaniej?

Po dynamicznych wzrostach z połowy miesiąca, czwartkowe notowania przynoszą zauważalne spadki we wszystkich głównych rafineriach i bazach paliwowych w Polsce. Sytuacja na rynku hurtowym ma charakter korekcyjny. Oto jak prezentują się dzisiejsze ceny netto dla benzyny Pb95 i oleju napędowego u wiodących dostawców:

Aramco: Pb95 – 5690 zł/m³, ON – 6081 zł/m³

Pb95 – 5690 zł/m³, ON – 6081 zł/m³ Orlen: Pb95 – 5700 zł/m³, ON – 6106 zł/m³

Pb95 – 5700 zł/m³, ON – 6106 zł/m³ BP Europa: Pb95 – 5700 zł/m³, ON – 6106 zł/m³

Analiza powyższych stawek wskazuje jednoznacznie, że w dzisiaj najtańszą benzynę oraz najtańszy olej napędowy na rynku hurtowym oferuje Aramco, wyprzedzając tym samym konkurencję o kilkadziesiąt złotych na metrze sześciennym.

Dynamika zmian na rynku hurtowym. Kto podnosi, a kto obniża ceny paliw?

Zestawienie dzisiejszych danych z wczorajszymi cennikami ujawnia wyraźny trend spadkowy u wszystkich dostawców, co łagodzi falę gwałtownych wzrostów obserwowanych między 15 a 19 maja. Liderem dzisiejszych obniżek zostało Aramco, które ścięło ceny diesla (ON) aż o 55 zł/m³, co przekłada się na oszczędność 5,5 grosza na każdym litrze. W przypadku benzyny Pb95 koncern ten dokonał redukcji o 31 zł/m³ (3,1 grosza na litrze).

Pozostali rynkowi gracze kontrują w nieco mniejszej skali. Zarówno Orlen, jak i BP Europa obniżyły swoje hurtowe ceny oleju napędowego o równe 50 zł/m³ (spadek o 5 groszy na litrze). Benzyna Pb95 staniała u obu tych dostawców o 23 zł/m³, co oznacza redukcję w cennikach rzędu 2,3 grosza na litrze. Najgłębszej korekty na obu flagowych paliwach dokonało więc dziś Aramco.

Co to oznacza dla kierowców? Analiza rynku paliw

Krótkoterminowe zniżki w hurcie obserwujemy na tle niezwykle trudnego kontekstu makroekonomicznego. Na giełdach światowych notowania ropy Brent pędzą w górę, osiągając poziom ponad 106 USD za baryłkę. Oznacza to potężny, aż 48-procentowy wzrost w zaledwie trzy miesiące. Analitycy przypisują ten wystrzał głównie napięciom na Bliskim Wschodzie, w tym eskalacji konfliktu z udziałem Iranu i zagrożeniu dostaw przez Cieśninę Ormuz. Co gorsza, polski złoty traci na wartości względem dolara, za którego trzeba dziś zapłacić 3,66 zł. W ostatnim miesiącu kurs naszej waluty osłabił się o niemal 2 procent.

Te dwa silne czynniki – rekordowo droga ropa i słabnący złoty – wywierają potężną presję na koszty zaopatrzenia polskich rafinerii. Hurt reaguje na bieżące impulsy stąd dzisiejsze, korekcyjne redukcje, jednak trzeba pamiętać, że cenniki w hurcie zawsze przekładają się na sytuację pylonową ze sporym opóźnieniem.

Dzisiejsze obniżki w cennikach hurtowych dają nadzieję na minimalnie tańsze tankowanie diesla i benzyny jeszcze w tym tygodniu, jednak w obliczu globalnego chaosu surowcowego kierowcy powinni przygotować się na to, że w dłuższej perspektywie tak wysokie poziomy cenowe zostaną na stacjach utrzymane.