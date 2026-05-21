Alarmujące dane resortu finansów

Nie mamy dobrych wiadomości. Polska ma coraz większy problem z zadłużeniem. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów, na koniec kwietnia 2026 roku dług Skarbu Państwa wyniósł aż 2,088 bln złotych. To najwyższy poziom w historii naszego kraju.

Jeszcze pod koniec marca zadłużenie było wyraźnie niższe. W ciągu zaledwie jednego miesiąca wzrosło o 38,1 mld zł. To skok o 1,9 proc.

Zagranica kontroluje jedną piątą zadłużenia

Największą część długu stanowią zobowiązania krajowe. Ministerstwo Finansów podało, że dług krajowy wyniósł 1, 665 bln złotych. Chodzi głównie o obligacje kupowane przez banki, fundusze emerytalne oraz zwykłych inwestorów w Polsce.

Mniejsza część przypada na zagranicę, ale i tutaj kwoty robią ogromne wrażenie. Dług zagraniczny Polski wynosi już 423,4 mld zł. To ponad jedna piąta całego zadłużenia państwa.

Eksperci zwracają uwagę, że fakt, iż większość długu znajduje się w krajowych rękach, daje Polsce pewne bezpieczeństwo.

Dzięki temu budżet jest mniej narażony na gwałtowne wahania kursów walut i zawirowania na światowych rynkach finansowych.

Eksperci obawiają się o przyszłość finansów publicznych

Nie zmienia to jednak faktu, że przekroczenie granicy 2 bilionów złotych budzi ogromne obawy o przyszłość finansów publicznych. Zwłaszcza że państwo nadal musi pożyczać kolejne miliardy na bieżące wydatki i obsługę wcześniejszych zobowiązań.

Jak zapewniają analitycy rynku coraz częściej pojawiają się pytania, jak długo budżet wytrzyma takie tempo zadłużania i czy w kolejnych latach Polacy nie odczują tego jeszcze mocniej we własnych portfelach.

