Polska marnuje szansę na zielone finanse. Nowy raport wskazuje na bierność kluczowych instytucji

Raport o stanie zielonych finansów w Polsce

Polski rynek finansowy wykazuje bierność w obszarze „zielonych inwestycji”, co grozi utratą dostępu do międzynarodowego kapitału na transformację energetyczną. Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie szacowane są na 200 mld euro do 2040 r. — informuje „Rzeczpospolita”, powołując się na nowy raport.

Z analizy przygotowanej dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Zrównoważonych Finansów w Polsce (POLSiF) wynika, że aż 98,6 procent zielonych aktywów w kraju stanowią fundusze o najniższym stopniu unijnego zaangażowania. Fundusze o ścisłym celu zrównoważonym właściwie nie występują.

Jak czytamy w „Rz”, wynika to z faktu, że Komisja Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów ograniczają się do wypełniania minimum wymogów regulacyjnych.

Główne bariery i proponowane rozwiązania

Według autorów raportu głównymi barierami rozwoju są luki w danych spółek, niepewność regulacyjna, brak wyspecjalizowanych kadr w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz brak narodowej strategii łączącej cele klimatyczne z rynkiem kapitałowym. Rozmówcy „Rz” z rynku kapitałowego potwierdzają, że w porównaniu z Europą Zachodnią, w Polsce sektor rozwija się ostrożnie.

Zdaniem ekspertów rozwiązaniem ma być utworzenie krajowej bazy danych, edukacja doradców oraz wykorzystanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Wskazano również na rolę programów takich jak GreenHub Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Fundusz Wsparcia Energetyki zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

