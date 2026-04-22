Miliardy dla Polski w sprawie KPO

To mogą być bardzo dobre wiadomości dla Polski. Już w środę, ewentualnie w czwartek, Komisja Europejska ma zatwierdzić wypłatę kolejnej ogromnej transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W grę wchodzi ponad 7 miliardów euro, czyli około 29 miliardów złotych.

Jak ustaliła brukselska korespondentka Beata Płomecka z Polskiego Radia, decyzja może zapaść dosłownie w najbliższych godzinach.

Był spór z Unią, jest porozumienie

Polski rząd złożył wniosek o wypłatę pieniędzy jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Sprawa jednak utknęła w Brukseli, bo pojawiły się problemy związane z reformą Państwowej Inspekcji Pracy.

Po długich rozmowach Warszawa i Bruksela w końcu doszły do porozumienia, dlatego teraz wszystko wskazuje na to, że pieniądze wreszcie ruszą do naszego kraju.

Kolejny etap, czyli unijna procedura

Teraz czeka nas cała biurokratyczna procedura. Najpierw Komisja musi jednak oficjalnie zaakceptować wniosek. Potem dokument trafi jeszcze do państw Unii Europejskiej do ostatecznego zatwierdzenia.

Dopiero wtedy uruchomiona zostanie wypłata czwartej transzy.

Na co pójdą te pieniądze?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polska może dostać pieniądze pod koniec przyszłego miesiąca. A jak twierdzą rządzący, jest na co je wydać.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mają finansować m.in. inwestycje infrastrukturalne, projekty cyfrowe, modernizację sieci energetycznych oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Jak podkreślają eksperci, te pieniądze są Polsce bardzo potrzebne. Mają pozwolić na około trzy miesiące finansowania wielu ważnych projektów z KPO w całym kraju.

Polska jest w unijnej czołówce pod względem wypłat z KPO

Wyścig o miliardy z Unii Europejskiej na odbudowę po pandemii koronawirusa wchodzi w decydującą fazę. Polska jest w unijnej czołówce pod względem wypłat z Krajowego Planu Odbudowy. Do naszego kraju trafiło już blisko 50 proc. środków.

Polska zajmuje wysokie czwarte miejsce we Wspólnocie. Wyprzedzają nas jedynie Francja (85 proc.), Austria (84 proc.) i Włochy (79 proc.).

