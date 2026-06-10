Masowa awaria aplikacji dużego banku. Problemy z bankowością mobilną

Aplikacja PeoPay na Androidzie doświadcza awarii, utrudniając części klientów korzystanie z Blika i autoryzację płatności internetowych.

Płatności kartami działają normalnie, jednak występują też problemy z logowaniem do serwisu Pekao24 (brak kodu SMS).

Bank Pekao podaje proste rozwiązania dla problemów z logowaniem, takie jak użycie innej przeglądarki lub trybu incognito.

Awaria dotyczy tylko części użytkowników Androida, a bank nie podał jeszcze terminu jej całkowitego usunięcia.

Awaria w Banku Pekao. Problemy z aplikacją PeoPay

Klienci Banku Pekao, którzy korzystają z telefonów z systemem Android, od środy zmagają się z problemami w dostępie do kluczowych usług bankowych. Przyczyną jest usterka aplikacji mobilnej PeoPay, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z podstawowych funkcji. Nagła awaria w Banku Pekao dotknęła część użytkowników, powodując zamieszanie i blokując dostęp do pieniędzy przez kanały mobilne. Bank Pekao potwierdził problemy w oficjalnym komunikacie i podkreślił, że usterka dotyczy tylko wybranych użytkowników systemu Android.

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U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają.Jeśli nie możesz zalogować się…— Bank Pekao S.A. (@BankPekaoSA) June 10, 2026

Awaria w Pekao. Co dokładnie nie działa?

Usterka ma realny wpływ na codzienne finanse klientów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez bank, największe utrudnienia dotyczą przede wszystkim:

płatności Blik,

autoryzacji płatności internetowych,

logowania do serwisu Pekao24.

W przypadku logowania do bankowości internetowej problem jest specyficzny – u części osób nie wyświetla się opcja potwierdzenia operacji kodem SMS, co skutecznie blokuje dostęp do konta. Jak informuje bank, aplikacja PeoPay nie działa prawidłowo, co przekłada się właśnie na problemy z autoryzacją transakcji. Jednocześnie Bank Pekao uspokaja, że wszystkie płatności realizowane za pomocą tradycyjnych kart płatniczych (debetowych i kredytowych) działają bez żadnych zakłóceń.

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