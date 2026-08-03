Urzędowy chaos w połowie sierpnia. W tych dniach niczego nie załatwisz

Tegoroczny sierpień przynosi wyzwania dla osób planujących załatwienie spraw urzędowych. Wszystko za sprawą Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada 15 sierpnia 2026 roku. Ponieważ ta data wypada w sobotę, pracodawcy mają ustawowy obowiązek „oddać” pracownikom dodatkowy dzień wolny. Przepisy nie narzucają jednak konkretnego terminu, co wywołało spory podział w instytucjach publicznych.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że osoby zatrudnione na umowę o pracę muszą otrzymać dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym. Decyzję o tym, kiedy zamknąć placówkę, podejmują jednak szefowie poszczególnych jednostek. W efekcie w sierpniu urzędy będą nieczynne w różnych terminach.

Jak przepisy prawa pracy dzielą polskie urzędy?

Sposób odbioru wolnego podzielił administrację na rządową i samorządową. Podczas gdy dla administracji rządowej termin wyznaczył premier, lokalni włodarze – prezydenci miast czy starostowie – mają pełną autonomię. Wielu z nich uznało, że zamknięcie urzędów w piątek przed weekendem byłoby zbyt uciążliwe dla mieszkańców, i wybrało poniedziałek. W efekcie powstał harmonogram, który może zaskoczyć petentów.

Gdzie i kiedy urzędy będą w sierpniu nieczynne?

Aby uniknąć stania przed zamkniętymi drzwiami, warto poznać szczegółowy podział dni wolnych w poszczególnych instytucjach.

Piątek, 14 sierpnia. Wolne dla administracji rządowej (służby cywilnej). Nieczynne będą ministerstwa, urzędy wojewódzkie (np. Opolski Urząd Wojewódzki), urzędy skarbowe, oddziały ZUS i placówki paszportowe. Na ten dzień zdecydowały się też niektóre samorządy, m.in. urzędy w Tarnowskich Górach i Połańcu.

Wolne dla administracji rządowej (służby cywilnej). Nieczynne będą ministerstwa, urzędy wojewódzkie (np. Opolski Urząd Wojewódzki), urzędy skarbowe, oddziały ZUS i placówki paszportowe. Na ten dzień zdecydowały się też niektóre samorządy, m.in. urzędy w Tarnowskich Górach i Połańcu. Poniedziałek, 17 sierpnia. W tym terminie zamkniętych będzie wiele urzędów lokalnych, w tym Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Urząd Miejski w Elblągu czy Urząd Miejski w Starym Sączu. Wolne zaplanowano także w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy i podległych jej jednostkach.

W tym terminie zamkniętych będzie wiele urzędów lokalnych, w tym Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Urząd Miejski w Elblągu czy Urząd Miejski w Starym Sączu. Wolne zaplanowano także w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy i podległych jej jednostkach. Piątek, 21 sierpnia. To nietypowy termin wybrany przez niektóre duże metropolie. Tego dnia wolne odbiorą pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, co oznacza zamknięcie urzędu głównego i wszystkich 18 urzędów dzielnicowych w stolicy.

Jak przygotować się na sierpniowe zamknięcia?

Jeśli planujesz rejestrację auta lub odbiór dowodu, nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Najbezpieczniej zaplanować wizytę w pierwszej połowie miesiąca, do czwartku, 13 sierpnia, gdy wszystkie placówki pracują standardowo. Przed wyjściem z domu zawsze zweryfikuj status urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Wiele spraw, jak złożenie wniosków, możesz też załatwić bez wychodzenia z domu przez platformę ePUAP lub aplikację mObywatel, co pozwoli ci zaoszczędzić czas i uniknąć kolejek.

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