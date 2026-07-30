Piątek przed 15 sierpnia dniem wolnym w Polsce. Jest decyzja rządu

Skąd się wziął dodatkowy dzień wolny w sierpniu?

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy (art. 130 § 2), każde święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w dniu innym niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2026 roku taka sytuacja ma miejsce w sobotę, 15 sierpnia, kiedy obchodzimy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Ponieważ święto to wypada w sobotę, która dla wielu pracowników jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawcy mają obowiązek "oddać" ten dzień w innym terminie w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego.

Długi weekend w urzędach. Kto na pewno nie pracuje 14 sierpnia?

Prezes Rady Ministrów, aby ujednolicić termin oddania dnia wolnego w administracji, wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, będzie dniem wolnym dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że pracownicy administracji rządowej zyskają długi, trzydniowy weekend, który potrwa od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia. W piątek, 14 sierpnia, zamknięte będą m.in.:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

ministerstwa i urzędy centralne,

urzędy wojewódzkie,

Krajowa Informacja Skarbowa i izby administracji skarbowej,

inne jednostki administracji rządowej w całej Polsce.

Jeśli więc planujesz wizytę w urzędzie skarbowym lub paszportowym, załatw to przed połową sierpnia, by nie zastać zamkniętych drzwi.

Sektor prywatny a wolne za święto. Co musisz wiedzieć?

Decyzja premiera dotyczy bezpośrednio urzędników, ale obowiązek oddania dnia wolnego za święto w sobotę spoczywa na każdym pracodawcy zatrudniającym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że pracownicy firm prywatnych również otrzymają dodatkowy dzień wolny. Kluczowa różnica polega na terminie.

Pracodawca w sektorze prywatnym może wyznaczyć ten dzień w dowolnym terminie, który musi przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym.

Okres jednomiesięczny - pracodawca musi oddać ci wolny dzień w tym samym miesiącu, czyli w sierpniu.

- pracodawca musi oddać ci wolny dzień w tym samym miesiącu, czyli w sierpniu. Okres wielomiesięczny (np. 3-miesięczny) - firma ma więcej czasu i może wyznaczyć wolne np. we wrześniu.

Wielu z nich, dla ułatwienia, prawdopodobnie zdecyduje się na wyznaczenie wolnego w tym samym dniu co administracja, czyli 14 sierpnia. Nie jest to jednak regułą, dlatego warto dopytać w swoim dziale kadr, czy w Twojej firmie 14 sierpnia również będzie dniem wolnym. Należy pamiętać, że obowiązek ten nie dotyczy osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).

Kalendarz dni wolnych w 2026 roku. Kiedy jeszcze odpoczniemy?

Sierpień to dopiero początek dobrych wiadomości, ponieważ pod koniec roku czeka nas prawdziwy maraton odpoczynku. W grudniu 2026 roku czeka nas kolejna sobota ze świętem – drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia). Z tego tytułu urzędnicy państwowi odbierają wolne w poniedziałek, 28 grudnia.

Co niezwykle istotne, od niedawna Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku wypada ona w czwartek. Oznacza to, że przy sprytnym rozplanowaniu czasu pracownicy administracji zyskają aż 5 dni nieprzerwanego wolnego (od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia) bez straty ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego. Oto pełna lista dni ustawowo wolnych od pracy:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli (długi weekend)

5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc

6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny (długi weekend)

1 maja (piątek) – Święto Pracy (długi weekend)

3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

24 maja (niedziela) – Zielone Świątki

4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało (okazja do długiego weekendu po wzięciu urlopu w piątek)

15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP, Święto Wojska Polskiego (dzień do odbioru)

1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie (długi weekend)

26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie (drugi dzień, kolejny dzień do odbioru)

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