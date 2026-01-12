Premier zarządził, że 14 sierpnia i 28 grudnia 2026 roku będą dniami wolnymi od pracy dla administracji państwowej, co zapewni im dwa długie weekendy.

Dodatkowe dni wolne wynikają z faktu, że święta 15 sierpnia (Wniebowzięcie) i 26 grudnia (Drugi Dzień Bożego Narodzenia) wypadają w sobotę, a Kodeks Pracy wymaga rekompensaty.

Pracodawcy spoza administracji państwowej również muszą wyznaczyć dzień wolny za te święta, jednak ostateczna decyzja o terminie należy do nich.

Nie wszyscy pracownicy skorzystają z dodatkowego wolnego – osoby na umowach cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, B2B) oraz pracujący w systemie zmianowym nie mają do niego prawa

Pracownicy administracji państwowej mogą już planować dwa dodatkowe długie weekendy. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. wyznaczono dla nich dwa dodatkowe dni wolne od pracy. Pierwszym z nich będzie piątek, 14 sierpnia, a drugim poniedziałek, 28 grudnia. Dzięki temu urzędnicy zyskają długi weekend 2026 w sierpniu (od 14 do 16 sierpnia) oraz wyjątkowo długą przerwę świąteczną w grudniu, która potrwa od 24 do 28 grudnia.

Decyzja jest następstwem specyficznego układu kalendarza. Jak czytamy w zarządzeniu, dodatkowe wolne przysługuje z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada w sobotę 15 sierpnia 2026 r., oraz z tytułu drugiego dnia Bożego Narodzenia, wypadającego w sobotę 26 grudnia 2026 r. Decyzją premiera 14 sierpnia będzie dniem wolnym z tytułu święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a 28 grudnia dniem wolnym z tytułu święta drugiego dnia Bożego Narodzenia dla członków korpusu służby cywilnej. Obejmuje to m.in. pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów wojewódzkich, izb administracji skarbowej czy jednostek obsługujących państwowe fundusze celowe.

Jakie są zasady odbioru dnia wolnego za święto w sobotę?

Zarządzenie premiera dotyczy bezpośrednio służby cywilnej, jednak przepisy Kodeksu pracy gwarantują dodatkowe wolne znacznie szerszej grupie pracowników. Kluczowy jest tu artykuł 130 § 2 Kodeksu pracy, który reguluje tę kwestię dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy każde święto, które przypada w dniu innym niż niedziela, zmniejsza obowiązujący wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli święto ustawowo wolne wypada w sobotę (która dla większości pracowników jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego.

Czy zatem 14 sierpnia i 28 grudnia będą wolne dla wszystkich? Niekoniecznie. Chociaż daty te, ze względu na możliwość stworzenia długich weekendów, wydają się naturalnym wyborem, ostateczna decyzja należy do pracodawcy. Ma on obowiązek „oddać” dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, ale może wyznaczyć dowolny inny termin. W praktyce jednak wiele firm prywatnych prawdopodobnie pójdzie śladem administracji państwowej, aby ujednolicić organizację pracy.

Kto nie dostanie dodatkowego wolnego w 2026 roku?

Niestety, nie wszyscy pracujący będą mogli cieszyć się dodatkowym wolnym. Przywilej ten jest ściśle powiązany z formą zatrudnienia i obowiązującym systemem czasu pracy. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące dodatkowego dnia wolnego za święto w sobotę obejmują wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że z rekompensaty nie skorzystają osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnieni na kontraktach B2B.

Dodatkowego wolnego nie otrzymają również pracownicy, dla których sobota jest normalnym dniem pracy (np. w systemie zmianowym lub równoważnym). W ich przypadku święto wypadające w sobotę jest po prostu dniem świątecznym w pracy, a nie dniem wolnym, za który należy się rekompensata. Warto też pamiętać o sytuacji, na którą zwraca uwagę Główny Inspektor Pracy: jeśli pracownik w wyznaczonym przez pracodawcę dodatkowym dniu wolnym będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, dzień ten przepada i nie można go odebrać w innym terminie.

