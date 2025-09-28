Od 2026 roku pracownicy będą mogli doliczyć do stażu pracy okresy umów cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej, co przełoży się na dłuższy urlop i wyższe odprawy.

Zmiana ta ma wyrównać szanse osób, które dotychczas nie mogły w pełni korzystać z uprawnień pracowniczych ze względu na formę wcześniejszego zatrudnienia.

Aby skorzystać z nowości, pracownik musi samodzielnie uzyskać zaświadczenie z ZUS (wyłącznie elektronicznie przez PUE) potwierdzające opłacone składki.

Po otrzymaniu zaświadczenia z ZUS, pracownik ma 24 miesiące na dostarczenie go pracodawcy, aby dodatkowe okresy zostały uwzględnione w stażu

Nowy staż pracy od 2026. Co zyskają pracownicy?

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl, 1 stycznia 2026 roku w życie wejdą przepisy, które odmienią sytuację tysięcy pracowników w Polsce. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza możliwość wliczenia do ogólnego stażu pracy okresów, które do tej pory nie były brane pod uwagę. Chodzi między innymi o czas pracy na umowach cywilnoprawnych czy okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dla wielu osób oznacza to skokowy wzrost udokumentowanego doświadczenia, co przełoży się na konkretne korzyści. Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy pracownicy zyskają więcej dni urlopu, wyższą odprawę, a także łatwiejszy dostęp do stanowisk wymagających określonego doświadczenia zawodowego. Najbardziej namacalną zmianą będzie wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 20 do 26 dni dla osób, które po zsumowaniu wszystkich okresów przekroczą próg 10 lat pracy.

Kto może doliczyć umowy zlecenia do stażu pracy?

Nowe regulacje obejmą szeroką grupę osób aktywnych zawodowo. Kluczowym kryterium jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że jeśli pracowałeś na umowie, od której nie były odprowadzane składki, ten okres nie zostanie zaliczony. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy będą wliczane okresy pracy na umowach cywilnoprawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy współpracy z przedsiębiorcą. Zgodnie z projektem ustawy, do stażu pracy będzie można doliczyć okresy:

pracy na podstawie umowy zlecenia lub agencyjnej,

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

bycia osobą współpracującą przy prowadzeniu działalności,

członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS do stażu pracy?

Co istotne, pracodawca nie zajmie się formalnościami automatycznie. Inicjatywa leży w całości po stronie pracownika, który musi samodzielnie zadbać o udokumentowanie dodatkowych okresów. Aby skorzystać z nowych uprawnień, niezbędne będzie uzyskanie specjalnego dokumentu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowe zaświadczenie potrzebne do ponownego przeliczenia stażu pracy pracownik uzyska wyłącznie w ZUS, składając wniosek przez platformę PUE. Dokument będzie wydawany tylko w formie elektronicznej i będzie zawierał informacje o okresach podlegania ubezpieczeniom. Po otrzymaniu zaświadczenia pracownik będzie miał 24 miesiące na dostarczenie go swojemu pracodawcy. Przekroczenie tego terminu sprawi, że dodatkowe okresy nie zostaną uwzględnione.

Jaki jest cel nowelizacji Kodeksu pracy?

Głównym celem wprowadzanych zmian jest zlikwidowanie nierówności w traktowaniu pracowników, którzy w przeszłości podejmowali różne formy aktywności zawodowej. Do tej pory osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnieniu były w gorszej sytuacji pod względem uprawnień pracowniczych. Nowe przepisy mają to zmienić. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji:

„Projekt ustawy o zmianie Kodeksu pracy ma za zadanie wyrównanie szans wyżej wymienionych osób w dostępie do niektórych uprawnień pracowniczych, jak i stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Projekt ustawy tym samym zlikwiduje w dużej mierze nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj wcześniej podejmowanej przez nich aktywności zawodowej”.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.