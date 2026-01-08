Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie waloryzacji najniższych wynagrodzeń w służbie zdrowia z lipca na styczeń, co ma przynieść 6 mld zł oszczędności w tym roku.

Planowana jest zmiana wskaźnika waloryzacji z przeciętnego wynagrodzenia na wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, co ma zmniejszyć koszty podwyżek z 10 mld zł do 2,7 mld zł do 2027 r.

Zmiany mają na celu dostosowanie do kalendarza budżetowego i ograniczenie wydatków państwa, ale mogą wpłynąć na wysokość podwyżek dla pracowników.

Propozycje zostaną omówione z partnerami społecznymi Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 18 lutego.

Ministerstwo Zdrowia wyszło z propozycją zmian w systemie waloryzacji najniższych wynagrodzeń w sektorze zdrowia. Zmiany, które mają wejść w życie jeszcze w bieżącym roku, zakładają przesunięcie terminu waloryzacji oraz zmianę wskaźnika, na podstawie którego wyliczane są podwyżki. Jakie będą konsekwencje tych zmian dla pracowników i budżetu państwa?

Nowy harmonogram waloryzacji

Kluczową zmianą proponowaną przez Ministerstwo Zdrowia jest przesunięcie terminu waloryzacji najniższych wynagrodzeń w służbie zdrowia z lipca na styczeń. Resort argumentuje to koniecznością dostosowania do kalendarza przygotowywania budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), podmiotów leczniczych oraz terminów na zawieranie porozumień i wydawanie zarządzeń z ustawy.

Przesunięcie terminu waloryzacji ma przynieść znaczące oszczędności dla budżetu państwa. Według wyliczeń, w tym roku oszczędności wyniosą ok. 6 mld zł. Dodatkowo, zmiana mechanizmu waloryzacji, czyli wskaźnika wpływającego na wysokość podwyżek, ma skutkować dalszymi oszczędnościami w kolejnych latach.

Zmiana wskaźnika waloryzacji

Obecnie wskaźnikiem waloryzacji jest wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Ministerstwo Zdrowia proponuje powiązanie waloryzacji ze wskaźnikiem o niższej dynamice wzrostu, czyli ze wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej. Zmiana ta ma na celu ograniczenie kosztów związanych z podwyżkami wynagrodzeń minimalnych.

Serwis Prawo.pl wylicza, że przy uwzględnieniu zmiany dotyczącej mechanizmu waloryzacji koszt podwyżek wynagrodzeń minimalnych spadłby z ok. 10 mld zł do jedynie 2,7 mld zł w 2027 r.

Dyskusja z partnerami społecznymi

Propozycje Ministerstwa Zdrowia zostały przedstawione partnerom społecznym Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Dyskusja na temat tych zmian ma się odbyć na posiedzeniu zespołu zaplanowanym na 18 lutego br.

Proponowane zmiany w waloryzacji najniższych wynagrodzeń w służbie zdrowia budzą wiele pytań i obaw. Przesunięcie terminu waloryzacji oraz zmiana wskaźnika mogą wpłynąć na wysokość podwyżek, co z kolei może mieć wpływ na sytuację finansową pracowników sektora zdrowia.

