Waloryzacja emerytur 2026. Nie każdy zobaczy trzynastkę w 2026! Te grupy seniorów zostaną wykluczone z wypłaty

Trzynasta emerytura to dla większości seniorów pewnik – dodatkowe 1 978,49 zł brutto pojawi się na koncie w kwietniu niemal automatycznie. Jednak ustawa jasno wskazuje grupy osób, które zostały wykluczone z tego świadczenia. Dla niektórych brak dodatkowego przelewu może być zaskoczeniem. Sprawdź, kto w 2026 roku nie dostanie trzynastej emerytury i dlaczego.

Ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 roku?

Po ogłoszeniu 9 lutego 2026 roku ostatecznego wskaźnika waloryzacji 5,3 proc. znamy już dokładną kwotę trzynastej emerytury. Wyniesie ona 1 978,49 zł brutto, co po odliczeniu 9-procentowej składki zdrowotnej daje około 1 800,43 zł netto „na rękę”.

To wyraźnie więcej niż w 2025 roku, kiedy trzynastka wynosiła 1 878,91 zł brutto. Podwyżka o prawie 100 złotych to efekt wyższego wskaźnika waloryzacji, który podnosi zarówno emerytury, jak i wysokość minimalnego świadczenia – a właśnie ta minimalna kwota określa wysokość trzynastej emerytury.

Kiedy wypłata? Dodatkowe świadczenie trafi do uprawnionych w kwietniu 2026 roku, razem z regularną emeryturą lub rentą za ten miesiąc. ZUS i KRUS wypłacą je automatycznie, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku.

Kto NIE dostanie trzynastej emerytury? Lista wykluczeń

Choć świadczenie jest powszechnie nazywane „trzynastką dla wszystkich emerytów”, przepisy wyraźnie wskazują grupy osób, które nie mają do niego prawa. Dla części seniorów może to być zaskoczeniem – zwłaszcza że nie zawsze wiąże się to z wysokością dochodów czy statusem materialnym.

1. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku

To pierwsza i najbardziej stała grupa wykluczonych. Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku nie otrzymają trzynastej emerytury, mimo że potocznie nazywani są „emerytami".

Dlaczego? Formalnie nie pobierają emerytury z ZUS ani z KRUS, lecz odrębne uposażenie regulowane specjalnymi ustawami. Ich świadczenia są wyższe od zwykłych emerytur i pochodzą z innych źródeł finansowania.

Konsekwencje: Brak prawa nie tylko do trzynastej, ale także do czternastej emerytury. Tu nie ma progów dochodowych ani wyjątków – decyduje wyłącznie status prawny świadczenia. Nawet jeśli ktoś przeszedł w stan spoczynku po kilkudziesięciu latach służby, nie otrzyma dodatkowego świadczenia.

2. Osoby ze świadczeniem przedemerytalnym, które dorabiają

Druga grupa to osoby pobierające świadczenie przedemerytalne, które jednocześnie pracują i przekroczyły ustawowy limit dochodów.

Kluczowa data: Jeśli na dzień 31 marca 2026 roku świadczenie przedemerytalne danej osoby jest zawieszone z powodu przekroczenia limitu zarobków, trzynasta emerytura w ogóle nie zostanie wypłacona.

Jaki to limit? W praktyce chodzi o przekroczenie 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. ZUS nie bada intencji, sytuacji życiowej ani powodów podjęcia pracy – liczy się wyłącznie formalny status świadczenia w konkretnym, ustawowo określonym dniu.

Przykład: Pan Marek pobiera świadczenie przedemerytalne i dorabia jako konsultant. Jeśli w marcu 2026 roku jego zarobki przekroczą limit i ZUS zawiesi wypłatę świadczenia na 31 marca, w kwietniu nie dostanie trzynastej emerytury – nawet jeśli w pozostałych miesiącach limitu nie przekraczał.

3. Medaliści olimpijscy – najbardziej zaskakujące wykluczenie

To prawdopodobnie najbardziej nieoczywista grupa. Medaliści igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk dla osób niesłyszących nie otrzymają trzynastej emerytury.

Dlaczego? Otrzymują oni specjalne świadczenia honorowe, które nie są emeryturą ani rentą w rozumieniu przepisów o trzynastej emeryturze. To odrębna kategoria świadczeń przyznawanych za szczególne zasługi sportowe.

Konsekwencje: Brak prawa zarówno do trzynastej, jak i czternastej emerytury, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy innych dochodów. Nawet jeśli olimpijczyk skończył 80 lat i jego jedynym źródłem dochodu jest świadczenie honorowe, nie dostanie dodatkowych pieniędzy w kwietniu.

4. Osoby, które umrą przed datą nabycia prawa

To najsmutniejsze wykluczenie, choć z prawnego punktu widzenia logiczne. Jeśli emeryt lub rencista umrze przed dniem nabycia prawa do trzynastej emerytury, dodatkowe świadczenie nie zostanie wypłacone.

Dlaczego? Prawo do trzynastej emerytury powstaje dopiero w dniu, w którym ZUS lub KRUS ma obowiązek ją wypłacić. Jeśli osoba nie dożyje tego momentu, prawo w ogóle nie powstaje.

Konsekwencje dla rodziny: Trzynasta emerytura nie wchodzi do masy spadkowej. Rodzina nie może się o nią ubiegać – nawet jeśli zgon nastąpił dosłownie kilka dni przed planowaną wypłatą w kwietniu. Pieniądze po prostu nie zostaną przelane.

Przykład: Pan Józef zmarł 25 marca 2026 roku. Jego emerytura za marzec zostanie wypłacona rodzinie zgodnie z przepisami o wypłacie należności po zmarłym. Natomiast trzynasta emerytura, którą miał otrzymać w kwietniu, nie zostanie naliczona – ani jemu, ani jego spadkobiercom.

Masz dwie emerytury? Dostaniesz tylko jedną trzynastkę!

To nie jest pełne wykluczenie, ale wielu seniorów o tym nie wie. Jeśli pobierasz więcej niż jedno świadczenie – na przykład własną emeryturę i rentę rodzinną po zmarłym małżonku – trzynasta emerytura przysługuje tylko raz.

ZUS automatycznie wybiera jedno świadczenie, najczęściej to podstawowe lub wyższe. Drugi przelew się nie pojawi, nawet jeśli oba świadczenia są regularnie wypłacane od lat. Nie można złożyć wniosku o przyznanie dwóch trzynastek – przepisy jednoznacznie wykluczają taką możliwość.

Przykład: Pani Maria pobiera własną emeryturę (3 500 zł) oraz rentę rodzinną po mężu (2 000 zł). W kwietniu dostanie jedną trzynastkę w wysokości 1 978,49 zł brutto – przypisaną do swojej emerytury. Druga trzynastka do renty rodzinnej nie będzie wypłacona.

Uwaga! Ustawodawca od początku wyłączył z trzynastej emerytury osoby pozostające poza systemem powszechnego ubezpieczenia społecznego. To właśnie ten szczegół sprawia, że część seniorów – mimo podeszłego wieku i braku aktywności zawodowej – w kwietniu 2026 roku nie zobaczy żadnych dodatkowych pieniędzy.

