Waloryzacja emerytur 2026 wynosi 5,3 proc. – znamy już dokładne kwoty po podwyżce.

Najniższa emerytura wzrośnie do prawie 2 000 zł brutto miesięcznie.

Podwyżka obejmie nie tylko emerytury i renty, ale też kilkanaście rodzajów dodatków i świadczeń specjalnych.

Nie musisz składać żadnego wniosku – ZUS przeprowadzi waloryzację z urzędu.

Wskaźnik waloryzacji 2026 – skąd pochodzi 5,3 proc.?

W 2026 roku waloryzacja emerytur i rent ma charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji wynosi 105,3 proc., co oznacza wzrost każdego świadczenia o 5,3 proc. Oblicza się go na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie. Podwyżką objęte są wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.

Najniższa emerytura 2026 – ile wyniesie od marca?

To pytanie zadaje sobie dziś miliony seniorów. Po waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 99,58 zł i wyniosą 1 978,49 zł brutto. Tyle samo wyniesie renta socjalna. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy osiągnie poziom 1 483,87 zł brutto.

Wzrośnie także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.

Dla porównania: przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi obecnie 3 634,73 zł, przeciętna renta rodzinna – 3 092,84 zł, a przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 2 704,45 zł.

Waloryzacja dodatków – nowe stawki od 1 marca 2026 r.

Waloryzacja nie obejmuje wyłącznie emerytur i rent. Od 1 marca 2026 r. wzrosną również wszystkie kluczowe dodatki i świadczenia specjalne wypłacane przez ZUS:

dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł

– 366,68 zł dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł

– 689,17 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 550,02 zł

– 550,02 zł ryczałt energetyczny – 336,16 zł

– 336,16 zł świadczenie przedemerytalne – 1 993,76 zł brutto

– 1 993,76 zł brutto świadczenie ratownicze dla strażaków OSP – 288,00 zł

– 288,00 zł dodatek kombatancki – 366,68 zł

– 366,68 zł dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł

– 366,68 zł świadczenie honorowe dla stulatków – 6 938,92 zł

Trzynastka i czternastka też wzrosną

Waloryzacja ma bezpośredni wpływ na wysokość dodatkowych świadczeń rocznych – tzw. trzynastki i czternastki. Obie wypłaty są bowiem powiązane z minimalną emeryturą, która po 1 marca wyniesie 1 978,49 zł brutto. To oznacza, że wyższe będą też te coroczne bonusy dla emerytów i rencistów.

Kwoty wolne od potrąceń i maksymalne zmniejszenia

Po waloryzacji zmieniają się również kwoty chroniące świadczeniobiorców przed potrąceniami. Emerytury i renty wolne od egzekucji wyniosą: 849,42 zł przy potrąceniach alimentacyjnych, 1 401,57 zł przy innych należnościach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, 1 121,28 zł przy potrącaniu nienależnie pobranych świadczeń oraz 339,76 zł przy potrącaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Maksymalne zmniejszenia świadczeń dla osób osiągających wyższy przychód wyniosą z kolei: 989,41 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 841,05 zł dla rent rodzinnych, gdy uprawniona jest jedna osoba.

Waloryzacja 2026 bez wniosku – co zrobi ZUS automatycznie?

Nie musisz składać żadnego wniosku. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu – ZUS sam przeliczy i wypłaci wyższe świadczenie już od marcowej wypłaty. Informację o nowej kwocie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Każdy emeryt i rencista otrzyma też oficjalną decyzję zawierającą: kwotę świadczenia brutto na ostatni dzień lutego, zastosowany wskaźnik waloryzacji, nową kwotę brutto po podwyżce oraz informację o ewentualnym dodatku pielęgnacyjnym.

