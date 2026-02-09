Najważniejsze informacje:

Waloryzacja emerytur wyniesie 5,03 proc. – to o 0,15 punktu procentowego więcej niż prognozował rząd w ustawie budżetowej

– to o 0,15 punktu procentowego więcej niż prognozował rząd w ustawie budżetowej Minimalna emerytura wzrośnie do 1973 zł i 36 gr brutto , czyli o 94 zł i 45 gr przed opodatkowaniem

, czyli o 94 zł i 45 gr przed opodatkowaniem Realny wzrost wynagrodzeń w 2025 r. wyniósł 4,15 proc. , a inflacja dla seniorów 4,2 proc.

, a inflacja dla seniorów 4,2 proc. Na podwyżki emerytur i rent potrzeba około 24 mld zł – to o 1 mld zł więcej niż planowano w budżecie

Wyższe podwyżki emerytur niż w budżecie. GUS podał kluczowe dane

Główny Urząd Statystyczny opublikował 9 lutego 2026 roku ostatnie brakujące dane do ustalenia tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w stosunku do 2024 roku wyniósł 4,15 proc. To właśnie ta wartość, w połączeniu z inflacją, decyduje o wysokości podwyżek dla seniorów.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2025 roku wyniosło 8903 zł i 56 gr. W czwartym kwartale ubiegłego roku było to 9197 zł i 79 gr.

Waloryzacja emerytur 2026 – ile wyniesie podwyżka

Według wyliczeń naszej redakcji tegoroczna waloryzacja emerytur i rent wyniesie 5,03 proc. Rząd, przygotowując ustawę budżetową na 2026 rok, zakładał niższą wartość – 4,88 proc. Rzeczywista podwyżka będzie zatem wyższa o 0,15 punktu procentowego.

Wskaźnik waloryzacji składa się z dwóch elementów. Pierwszy to inflacja dla gospodarstw emerytów i rencistów, która wyniosła 4,2 proc. Drugi to 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń – w tym przypadku 4,15 proc., co daje 0,83 punktu procentowego. Po zsumowaniu otrzymujemy 5,03 proc.

Minimalna emerytura po waloryzacji – konkretne kwoty

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura wzrośnie z 1878 zł i 91 gr brutto do 1973 zł i 36 gr brutto. To oznacza podwyżkę o 94 zł i 45 gr przed opodatkowaniem, czyli około 86 zł na rękę.

Kwota świadczenia przedemerytalnego wzrośnie z 1893 zł i 41 gr brutto do 1988 zł i 63 gr brutto. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie po waloryzacji 1480 zł i 06 gr (obecnie 1409 zł i 18 gr).

Dodatek pielęgnacyjny, który otrzymują wszyscy seniorzy w wieku 75 lat i więcej, wzrośnie z 348 zł i 22 gr do 365 zł i 74 gr.

Kto dostanie wyższą emeryturę od marca

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz branżowe zakłady emerytalne. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków.

Podwyżka obejmie wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia. Każda emerytura i renta zostanie podniesiona o 5,03 proc.

Więcej pieniędzy z budżetu na emerytury

Wyższa niż planowana waloryzacja oznacza dodatkowe wydatki z budżetu państwa. Na podwyżki emerytur i rent potrzeba będzie około 24 mld zł, czyli o 1 mld zł więcej niż zakładano w ustawie budżetowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma teraz kilka dni na wydanie obwieszczenia, w którym oficjalnie ogłoszony zostanie wskaźnik waloryzacji. Musi to nastąpić najpóźniej siedem dni roboczych przed 1 marca.

