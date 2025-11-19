Szokujące wynagrodzenia Polaków. W tym regionie zarabiają najmniej!

Mazowieckie lideruje w zarobkach w 2024 r. z kwotą 9488,94 zł brutto, jako jedyne przekraczając 9 tys. zł, podczas gdy warmińsko-mazurskie zamyka stawkę z 7133,90 zł.

• Różnica w przeciętnym wynagrodzeniu między mazowieckiem a warmińsko-mazurskiem wynosi ponad 2,3 tys. zł, podkreślając znaczące dysproporcje regionalne.

• Największy procentowy wzrost zarobków (o 16%) odnotowano w warmińsko-mazurskiem, natomiast mazowieckie miało największy wzrost kwotowy (o ponad 1000 zł).

Zarobki w Polsce 2024 – dane GUS według województw

Opublikowane 19 listopada 2025 r. obwieszczenie prezesa GUS przedstawia pełne zestawienie przeciętnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w 16 województwach za 2024 rok. Informacje te, przygotowane na podstawie przepisów ustawy z 26 października 1995 roku, stanowią podstawę wielu wyliczeń dotyczących mieszkalnictwa społecznego i pokazują realne różnice między regionami.

Mazowieckie nadal liderem wynagrodzeń

Zestawienie otwiera województwo mazowieckie z kwotą 9488,94 zł, co czyni je jedynym regionem przekraczającym granicę 9 tys. zł brutto. Wysokie miejsca zajęły również:

* dolnośląskie – 8359,59 zł,

* małopolskie – 8249,31 zł,

* śląskie – 8096,38 zł,

* pomorskie – 8066,89 zł.

W środkowej części tabeli znalazły się m.in. łódzkie z wynikiem 7646,62 zł, a także opolskie (7536,33 zł) i zachodniopomorskie (7512,51 zł).

Najniższe zarobki w Polsce wschodniej

Niższe poziomy wynagrodzeń odnotowano tradycyjnie na wschodzie kraju. W lubelskim średnia płaca wyniosła 7374,45 zł, natomiast w kujawsko-pomorskim – 7322,89 zł. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały:

świętokrzyskie – 7236,58 zł,podkarpackie – 7175,92 zł.Najniższą średnią w całej Polsce GUS wskazał dla warmińsko-mazurskiego, gdzie przeciętne wynagrodzenie osiągnęło jedynie 7133,90 zł. Łączna różnica między liderem a regionem z końca tabeli przekracza 2,3 tys. zł.

Gdzie pensje rosły najszybciej? Analiza zmian rok do roku

Z porównania danych GUS z dwóch ostatnich lat wynika, że największy procentowy wzrost odnotowało warmińsko-mazurskie – aż o 16 proc., czyli z 6152,89 zł do 7133,90 zł. W ujęciu kwotowym przodowało jednak mazowieckie, gdzie płace zwiększyły się o 1022,33 zł (z 8466,61 zł do 9488,94 zł), choć był to jedynie 12-proc. wzrost.

Nieco wyższe tempo poprawy wynagrodzeń zaobserwowano także w: lubelskim – o 920 zł (14 proc.),kujawsko-pomorskim – o 906 zł (14 proc.), małopolskim – o 986 zł (13,5 proc.).Najskromniejszą podwyżkę zanotowało śląskie, gdzie średnia płaca wzrosła tylko o 870,69 zł.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek