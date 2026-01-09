Polska zajmuje dopiero 20. miejsce w Europie pod względem wysokości emerytur, ze średnią ok. 4255 zł brutto, podczas gdy średnia europejska to ok. 6000 zł.

Najwyższe emerytury w Europie, średnio 13 000 zł brutto, wypłacane są na Islandii, natomiast w Turcji świadczenia są dziesięciokrotnie niższe (ok. 1100 zł).

Analiza Parytetu Siły Nabywczej (PPS) pokazuje, że realna wartość polskich emerytur plasuje nas na 16. miejscu w UE, co oznacza, że za nasze świadczenia możemy kupić mniej niż w wielu innych krajach.

W marcu planowana jest waloryzacja emerytur o około 4,90%, co oznacza wzrost minimalnej emerytury o ponad 83 zł netto.

Emerytury w Polsce na tle Europy – ranking Eurostatu

Choć Polska należy do unijnych liderów pod względem niskiego bezrobocia (zajmuje 2. miejsce ex aequo z Czechami, przed nami jest tylko Malta), obraz sytuacji seniorów wygląda znacznie gorzej, gdy porówna się świadczenia emerytalne. Dane pokazują, że w zestawieniu Eurostatu dotyczącym wysokości emerytur nasz kraj spada na 20. pozycję.

Z informacji publikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że średnia emerytura w Polsce w 2025 roku osiągnęła około 4255,66 zł brutto. Tymczasem przeciętna emerytura w Europie w 2023 roku wynosiła 1443 euro brutto, co przekłada się na około 6000 zł.

Gdzie są najwyższe emerytury w Europie? Lider zaskakuje

Różnice między państwami są ogromne – najwyższe świadczenia przekraczają najniższe ponad dziesięciokrotnie. Najlepiej wypada Islandia, gdzie w 2023 roku emeryci otrzymywali średnio 3168 euro brutto miesięcznie, czyli około 13 tys. zł. Na drugim biegunie znajduje się Turcja z przeciętną emeryturą na poziomie zaledwie 281 euro brutto (około 1100 zł).

W rankingu przed Polską plasują się m.in. Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, ale też Estonia, Czechy i Słowenia.

Parytet Siły Nabywczej a realna wartość emerytury

Same kwoty nie mówią wszystkiego, dlatego w porównaniach wykorzystuje się także Parytet Siły Nabywczej (PPS). Ten wskaźnik pozwala ocenić, ile realnie można kupić za emeryturę w danym kraju, uwzględniając różnice cen i kursów walut. W ujęciu PPS średnia dla UE wynosi 1443, a Polska zajmuje 16. miejsce. Najlepiej wypadają Luksemburg, Norwegia oraz Dania.

Waloryzacja emerytur w Polsce – ile wyniesie podwyżka?

W marcu ma odbyć się coroczna waloryzacja rent i emerytur. Wstępne szacunki wskazują, że podwyżka świadczeń wyniesie około 4,90 proc. Minimalna emerytura wzrosłaby z 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto. Osoby z najniższym świadczeniem zyskają „na rękę” ponad 83 zł miesięcznie.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025