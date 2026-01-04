Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

Wielu seniorów nie zdaje sobie sprawy, że emerytura to nie wyrok na całe życie – można ją zwiększyć nawet po latach jej pobierania. Wystarczy odnaleźć stare dokumenty, skorzystać z automatycznych przeliczeń ZUS lub po prostu dłużej popracować. Sprawdźmy wszystkie możliwości!

Pracuj po osiągnięciu wieku emerytalnego bez pobierania emerytury

To najskuteczniejsza metoda na znaczące zwiększenie przyszłego świadczenia. Każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) bez pobierania emerytury może zwiększyć wysokość świadczenia o 12-15 proc. Według wyliczeń ZUS, jeśli kobieta lub mężczyzna odłoży decyzję o przejściu na emeryturę o rok, świadczenie wzrośnie o około 12 proc., o dwa lata – o 26 proc., a o trzy lata – nawet o 41 proc. Pracując dłużej o 7 lat, można niemal podwoić swoją emeryturę!

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, gromadzisz więcej składek na koncie emerytalnym. Po drugie, kapitał dzielony jest przez krótszy przewidywany okres pobierania świadczenia, co automatycznie podnosi miesięczną kwotę.

Dodatkowa korzyść to ulga podatkowa PIT-0 dla pracujących seniorów. Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i dalej pracujesz, nie pobierając emerytury, nie płacisz podatku dochodowego do kwoty 115 528 zł rocznie (85 528 zł ulgi + 30 000 zł kwoty wolnej). To realna oszczędność kilku tysięcy złotych rocznie!

Przykład: Kobieta w wieku 60 lat zarabiająca 4500 zł brutto, która przejdzie na emeryturę natychmiast, otrzyma około 3400 zł świadczenia. Jeśli przepracuje dodatkowe 2 lata i przejdzie na emeryturę w wieku 62 lat, jej świadczenie wyniesie około 4200 zł – to 800 zł więcej miesięcznie!

Pracuj na emeryturze i wnioskuj o przeliczenie

Jeśli już pobierasz emeryturę, możesz ją zwiększyć przez kontynuowanie pracy. Warunek: musisz zakończyć dotychczasowy stosunek pracy (choćby na jeden dzień), przejść na emeryturę, a następnie ponownie się zatrudnić – u tego samego lub innego pracodawcy.

Pracując jako emeryt, dalej odprowadzasz składki emerytalne, które gromadzą się na Twoim koncie w ZUS. Raz do roku możesz złożyć wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych składek. Formularz to ZUS ERPO – "Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia". ZUS uwzględni nowo zgromadzony kapitał i przeliczy świadczenie, które od następnego miesiąca będzie wyższe.

Skorzystaj z automatycznego przeliczenia emerytur "czerwcowych"

Osobom, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, ZUS automatycznie przeliczy świadczenie bez składania jakichkolwiek wniosków. Chodzi o naprawienie błędu systemowego, który przez lata zaniżał wysokość tzw. emerytur czerwcowych z powodu niewłaściwej waloryzacji składek.

UWAGA! Przeliczenie "czerwcowych" emerytur i rent rodzinnych bez wniosku – ZUS zrobi to automatycznie do marca 2026 roku!

Pierwsze przeliczenia rozpoczną się w styczniu 2026 roku, a wyrównania trafią na konta do końca marca 2026. Według szacunków ZUS, średni wzrost świadczenia wyniesie 160-230 zł miesięcznie, a jednorazowe wyrównanie za okres od lipca 2025 do marca 2026 – od 1000 do 1800 zł. Łącznie z tej zmiany skorzysta około 95-103 tysiące osób, głównie kobiety urodzone w latach 1954-1959 oraz mężczyźni z roczników 1949-1952 i 1954. Nawet jeśli nowe obliczenia wykażą teoretycznie niższą emeryturę (co jest mało prawdopodobne), Twoje świadczenie nie zostanie obniżone – działa zasada bezpieczeństwa.

Uzupełnij kapitał początkowy

Kapitał początkowy to odtworzona wartość składek sprzed 1 stycznia 1999 roku. Jeśli pracowałeś przed reformą systemu, ma ogromny wpływ na wysokość emerytury.

Problem? Wielu nie przedstawiło ZUS wszystkich dokumentów z powodu likwidacji zakładów pracy, zagubionych świadectw czy zwykłej niewiedzy. Skutek: strata nawet 400 zł miesięcznie!

Poszukaj w szufladach starych świadectw pracy, legitymacji ubezpieczeniowych, zaświadczeń o wynagrodzeniu. Sprawdź archiwa państwowe lub skontaktuj się z następcami prawnymi byłych pracodawców.

Gdy zbierzesz dokumenty, złóż do ZUS "Wniosek w sprawie kapitału początkowego" (formularz EKP) lub – jeśli już pobierasz świadczenie – "Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego". ZUS przeliczy kapitał, co przełoży się na wyższą emeryturę.

Potrzebne dokumenty:

Świadectwa pracy lub zaświadczenia od pracodawców

Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7)

Legitymacje ubezpieczeniowe z wpisami o zatrudnieniu

Dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe (służba wojskowa, urlopy wychowawcze, studia)

Wykorzystaj nowe tablice średniego dalszego trwania życia

Emerytura obliczana jest przez podzielenie zgromadzonego kapitału przez średnie dalsze trwanie życia – czyli przewidywaną liczbę miesięcy, przez które będziesz pobierać świadczenie. Im krótszy ten okres, tym wyższa miesięczna emerytura.

Główny Urząd Statystyczny co roku (do końca marca) aktualizuje tablice średniego dalszego trwania życia. Jeśli nowe tablice wskazują krótszy czas dla Twojej grupy wiekowej, porównaj je z tymi z momentu przyznawania świadczenia i złóż wniosek ERPO do ZUS.

UWAGA! Przeliczenie może zwiększyć emeryturę nawet o kilkaset złotych, jeśli od przyznania świadczenia minęło kilka lat.

PTNW Balcerowicz

Wybierz odpowiedni moment złożenia wniosku o emeryturę

Moment złożenia wniosku o emeryturę ma ogromne znaczenie dla wysokości świadczenia. Oto strategia na 2026 rok:

Najlepsze terminy:

Luty – jeśli złożysz wniosek w lutym, od marca automatycznie otrzymasz świadczenie powiększone o marcową waloryzację (w 2026 roku o 4,88 proc.). To dodatkowe kilkadziesiąt złotych bez żadnego wysiłku!

– jeśli złożysz wniosek w lutym, od marca automatycznie otrzymasz świadczenie powiększone o marcową waloryzację (w 2026 roku o 4,88 proc.). To dodatkowe kilkadziesiąt złotych bez żadnego wysiłku! Lipiec – jeśli możesz poczekać, złóż wniosek w lipcu, zaraz po czerwcowej waloryzacji składek i kapitału początkowego. W czerwcu ZUS corocznie waloryzuje wszystkie zgromadzone składki, co zwiększa Twój kapitał emerytalny i przekłada się na wyższe świadczenie.

Terminy mniej korzystne: Kwiecień, maj i czerwiec – jeśli złożysz wniosek w tych miesiącach, nie skorzystasz ani z marcowej waloryzacji emerytur, ani z czerwcowej waloryzacji składek.

Wnioskuj o przeliczenie emerytury z nowymi dokumentami

Nawet jeśli pobierasz już emeryturę od kilku lub kilkunastu lat, możesz złożyć wniosek o jej ponowne przeliczenie, jeśli odnalazłeś nowe dokumenty potwierdzające:

Okresy zatrudnienia nieuwzględnione wcześniej

Wyższe zarobki w przeszłości

Okresy nieskładkowe (urlopy wychowawcze, studia, służba wojskowa)

Gdzie szukać dokumentów?

Archiwa państwowe (wojewódzkie, powiatowe)

Archiwa zakładowe byłych pracodawców

Sądy rejonowe (akta spraw pracowniczych)

Firmy archiwizujące dokumenty kadrowe

Gdy już zbierzesz brakujące dokumenty, złóż wniosek ZUS-ER-WPS ("Wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia") lub ERPO. Do wniosku dołącz oryginały lub odpisy poświadczone przez notariusza. ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji, choć w praktyce może to potrwać dłużej.

Przykład:

Pani Maria przeszła na wcześniejszą emeryturę w 2005 roku. Nie miała wtedy dokumentów z lat 1989-1995, gdy pracowała w zlikwidowanej firmie. W 2018 roku odnalazła te dokumenty w archiwum. Po złożeniu wniosku do ZUS, jej emerytura wzrosła o ponad 300 zł miesięcznie!

Uwzględnij wszystkie okresy nieskładkowe

Okresy nieskładkowe to czasy, w których nie pracowałeś, ale które są wliczane do stażu emerytalnego. Szczególnie ważne są okresy sprzed 1999 roku, które zwiększają kapitał początkowy. Sprawdź, czy ZUS uwzględnił:

Służbę wojskową – zasadniczą, nadterminową, zawodową

Urlopy wychowawcze – szczególnie te sprzed 1999 roku. Od 2015 roku okresy urlopów wychowawczych są uznawane za składkowe, co znacząco zwiększa kapitał początkowy

Studia wyższe – tylko nauka przed 1990 rokiem i maksymalnie do 5 lat

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych

Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego

Opieka nad dzieckiem do 4. roku życia (dotyczy matek)

Jeśli któregoś z tych okresów nie ma w Twojej decyzji emerytalnej, złóż wniosek o przeliczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi (np. książeczka wojskowa, zaświadczenie z uczelni, dokument z urzędu pracy).

Sprawdź uprawnienia do dodatków

Oprócz podstawowego świadczenia, możesz mieć prawo do dodatkowych wypłat:

Dodatek pielęgnacyjny – 348,22 zł obecnie, około 365 zł od marca 2026 po waloryzacji. Przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dla osób po 75. roku życia ZUS przyznaje go automatycznie.

– 348,22 zł obecnie, około 365 zł od marca 2026 po waloryzacji. Przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat lub zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dla osób po 75. roku życia ZUS przyznaje go automatycznie. Dodatek dla osób, które ukończyły 75 lat – dokładnie ta sama kwota co dodatek pielęgnacyjny (365 zł od marca 2026). Nie musisz składać wniosku – ZUS dopisze go automatycznie w miesiącu, w którym kończysz 75 lat.

– dokładnie ta sama kwota co dodatek pielęgnacyjny (365 zł od marca 2026). Nie musisz składać wniosku – ZUS dopisze go automatycznie w miesiącu, w którym kończysz 75 lat. 13. emerytura – wypłacana w kwietniu dla wszystkich emerytów i rencistów. W 2026 roku wyniesie około 1970 zł brutto (równowartość minimalnej emerytury po waloryzacji). Przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

– wypłacana w kwietniu dla wszystkich emerytów i rencistów. W 2026 roku wyniesie około 1970 zł brutto (równowartość minimalnej emerytury po waloryzacji). Przysługuje bez względu na wysokość dochodu. 14. emerytura – wypłacana jesienią (zwykle we wrześniu). W 2026 roku pełna kwota (ok. 1970 zł brutto) będzie przysługiwać osobom, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" – czternastka jest pomniejszana.

UWAGA! Marcowa waloryzacja może sprawić, że przekroczysz próg 2900 zł i stracisz część czternastki – warto to policzyć!

Kontroluj poprawność obliczenia swojego świadczenia

ZUS przetwarza miliony spraw – zdarzają się błędy w uwzględnieniu okresów zatrudnienia, kapitału początkowego czy składek. Warto samodzielnie sprawdzić swoją emeryturę.

Zaloguj się na Platformę Usług Elektronicznych ZUS (www.pue.zus.pl) i w zakładce "Moje dokumenty" przejrzyj wszystkie decyzje. Sprawdź szczególnie uważnie kapitał początkowy (okresy i zarobki sprzed 1999 roku), konto emerytalne (składki po 1999 roku) oraz okresy nieskładkowe. Skorzystaj z kalkulatora emerytalnego ZUS na PUE – wprowadź swoje dane i zweryfikuj, czy wyliczenia się zgadzają.

W razie wątpliwości umów się z doradcą emerytalnym w oddziale ZUS – to bezpłatna pomoc, która może ujawnić przysługujące Ci prawa. Jeśli uznasz, że ZUS popełnił błąd, masz 30 dni od otrzymania decyzji na złożenie odwołania do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Gdzie szukać pomocy?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS: www.pue.zus.pl

Infolinia ZUS: 22 560 16 00

Doradcy emerytalni w oddziałach ZUS (wizyty po umówieniu terminu)

Strona Gov.pl – informacje o świadczeniach