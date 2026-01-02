Marta Nawrocka otrzyma około 1556 złotych netto tytułem trzynastej emerytury

Pierwsza dama ma prawo do emerytury mundurowej po 18 latach służby w KAS

Wysokość jej miesięcznego świadczenia to około 4 tysiące złotych brutto

Trzynaste emerytury trafią do uprawnionych seniorów wraz z kwietniowym świadczeniem

Emerytura mundurowa Marty Nawrockiej - ile wynosi świadczenie pierwszej damy

Marta Nawrocka pracowała na stanowisku młodszego eksperta w Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami płacowymi, na tym stanowisku zasadnicze wynagrodzenie wynosi od 5,5 do 9,3 tysiąca złotych brutto. Eksperci szacują, że jej pensja mieściła się w górnych widełkach tej stawki.

Świadczenie emerytalne pierwszej damy obliczane jest na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 10 lat służby. W jej przypadku miesięczna emerytura mundurowa wynosi około 4 tysięcy złotych brutto. Wypłatą zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nie ZUS.

Kiedy funkcjonariusze mogą przejść na emeryturę mundurową

Służby mundurowe mają uprzywilejowane zasady przechodzenia na emeryturę. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą zakończyć służbę już po 15 latach pracy. To znacznie wcześniej niż w systemie powszechnym, gdzie kobiety nabywają prawo do emerytury w wieku 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Pierwsza Dama przepracowała w służbach celnych i skarbowych 18 lat. Zgodnie z przepisami, wysokość emerytury mundurowej po 15 latach służby wynosi 40 procent podstawy wymiaru. Za każdy kolejny rok służby świadczenie wzrasta o 2,6 procent.

Trzynasta emerytura 2026 - ile dostanie Marta Nawrocka

W 2026 roku minimalna emerytura, a jednocześnie wysokość trzynastego świadczenia, wyniesie 1870 złotych i 60 groszy brutto. Taka sama kwota brutto trafi do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów, niezależnie od wysokości ich comiesięcznego świadczenia.

Od trzynastej emerytury potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Dla osób, których świadczenie przekracza 2500 złotych brutto, kwota netto wyniesie 1556 złotych i 25 groszy. Właśnie tyle najprawdopodobniej otrzyma pierwsza dama.

Wypłata trzynastki dla emerytów - terminy w 2026 roku

Trzynaste emerytury wypłacane są wraz z kwietniowym świadczeniem. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, podobnie jak ZUS, przekazuje pieniądze emerytom i rencistom do 5. dnia każdego miesiąca. Aby otrzymać trzynastkę, na dzień 31 marca 2026 roku trzeba mieć prawo do wypłaty emerytury lub renty.

Marta Nawrocka spełnia wszystkie ustawowe wymagania do otrzymania dodatkowego świadczenia. W wywiadzie dla magazynu "Viva" pierwsza dama przyznała: "Od szóstego sierpnia jestem formalnie emerytką. Ten rozdział się już nie otworzy, choć w sercu zostaje wszystko, czego się nauczyłam".

Pierwsza dama bez wynagrodzenia - skąd biorą się pieniądze

Stanowisko pierwszej damy Polski nie jest płatne. Małżonka prezydenta nie otrzymuje wynagrodzenia z budżetu państwa za pełnienie funkcji reprezentacyjnych. Jedynym źródłem dochodów Marty Nawrockiej jest emerytura mundurowa wypracowana podczas 18 lat służby w administracji skarbowej.

Przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku, gdy rozpoczęła się kampania wyborcza, Nawrocka jako funkcjonariuszka zdecydowała się na bezpłatny urlop. Po wygranej męża w wyborach definitywnie odeszła ze służby, przechodząc na emeryturę mundurową w wieku znacznie niższym niż powszechny wiek emerytalny.

