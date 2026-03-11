Podwyżka opłat na autostradzie A2 od 11 marca. Rząd Tuska chce zerwać umowę

Od 11 marca opłaty na autostradzie A2 (Konin-Nowy Tomyśl) wzrosły o 3 zł za każdy z trzech odcinków, co oznacza 120 zł za całą trasę dla samochodów osobowych.

Podwyżki objęły wszystkie kategorie pojazdów, np. motocykle płacą 20 zł, a pojazdy ponadnormatywne aż 400 zł za odcinek.

Rząd analizuje możliwość zerwania umowy z koncesjonariuszem (Autostrada Wielkopolska) w związku z częstymi podwyżkami, jednak kontrakt obowiązuje jeszcze przez 11 lat.

Koncesjonariusz tłumaczy podwyżki rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury, obsługi długu i realizowanych inwestycji.

Podwyżka opłat na autostradzie A2

Od 11 marca obowiązują nowe stawki na prywatnym odcinku autostrady A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Każdy z trzech około 50-kilometrowych fragmentów trasy jest teraz droższy o 3 złote dla kierowców samochodów osobowych.

W praktyce oznacza to, że przejazd jednym odcinkiem kosztuje 40 zł, a pokonanie całej trasy pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem to wydatek rzędu 120 zł. Dla wielu kierowców to znaczący wzrost kosztów podróży. Jeszcze sześć lat temu opłata za przejazd była nawet dwukrotnie niższa.

Podwyżki dotyczą również innych kategorii pojazdów. Od 11 marca obowiązują następujące stawki za każdy z odcinków autostrady:

20 zł – kategoria 6 (motocykle),

40 zł – kategoria 1 (samochody osobowe),

69 zł – kategoria 2,

105 zł – kategoria 3,

160 zł – kategoria 4,

400 zł – kategoria 5 (pojazdy ponadnormatywne).

Rząd analizuje zerwanie umowy z Autostrada Wielkopolska

Podwyżka wywołała reakcję rządu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poprosił Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o sprawdzenie, czy możliwe jest wcześniejsze zakończenie obowiązującego kontraktu z koncesjonariuszem.

"Te podwyżki zdarzają się zbyt często i ja dlatego poprosiłem GDDKiA, aby przeanalizowała możliwość wypowiedzenia tej umowy" - powiedział Dariusz Klimczak.

Zerwanie umowy może jednak okazać się trudne. Obowiązujący kontrakt ze spółką Autostrada Wielkopolska został zawarty jeszcze na 11 lat, co oznacza, że ewentualna decyzja wiązałaby się z analizą kosztów i konsekwencji prawnych.

Koncesjonariusz tłumaczy podwyżkę

Spółka Autostrada Wielkopolska, zarządzająca płatnym odcinkiem trasy, przekazała w komunikacie, że decyzja o zmianie cen wynika z rosnących kosztów utrzymania infrastruktury.

- "Decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych" - poinformowała spółka.

