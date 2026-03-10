ORLEN odkrył nowe złoże gazu Frida Kahlo na Morzu Północnym, szacowane na 450-810 mln m³ gazu, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Gaz z Frida Kahlo popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe, a wydobycie ma ruszyć już w pierwszej połowie 2026 roku dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.

Odkrycie to, wraz ze styczniowym odkryciem złoża Sissel, przyspiesza realizację strategii ORLEN 2035, zakładającej dostarczenie 12 mld m³ gazu rocznie do Polski do 2030 roku.

ORLEN posiada 24,41% udziałów w koncesji Frida Kahlo, a szybkie uruchomienie wydobycia z nowego złoża w rejonie Sleipner maksymalizuje efektywność i przyspiesza zwrot z inwestycji.

Nowe odkrycie ORLENU na Morzu Północnym. Ile gazu popłynie do Polski?

ORLEN Upstream Norway, wraz z partnerami, odkrył nowe złoże gazu i kondensatu na Morzu Północnym. Odkrycie, nazwane Frida Kahlo, znajduje się na obszarze Sleipner, czyli w jednym z kluczowych hubów wydobywczych koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Wstępne szacunki mówią o zasobach rzędu 5,3–9,4 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), w tym od 450 do 810 milionów metrów sześciennych gazu. ORLEN posiada 24,41 proc. udziałów w koncesji. Pozostałymi partnerami są norweski Equinor, który jest operatorem złoża (58,35 proc.), oraz Vår Energi (17,24 proc.).

Dlaczego wydobycie ruszy tak szybko?

Kluczem do szybkiego uruchomienia produkcji jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Odwiert, który potwierdził obecność surowców, został wykonany z platformy produkcyjnej Sleipner B. To oznacza, że nie ma potrzeby budowy nowych, kosztownych instalacji, co znacząco skraca cały proces i obniża koszty inwestycji. Produkcja ma ruszyć w pierwszej połowie 2026 roku.

Jak podkreśla koncern, takie podejście maksymalizuje efektywność i przyspiesza zwrot z inwestycji. - Frida Kahlo pokazuje efektywność naszej działalności na Szelfie. Poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury nie tylko obniżamy koszty zagospodarowania nowych zasobów, ale dodatkowo skracamy czas potrzebny do uruchomienia wydobycia, a tym samym przyspieszamy zwrot inwestycji. W przypadku Fridy Kahlo tempo będzie wyjątkowo – złoże zacznie kontrybuować do wyniku Grupy ORLEN już w kilka tygodni po odkryciu – powiedział Wiesław Prugar, Członek Zarządu ORLEN ds. Wydobycia.

Gaz z Frida Kahlo wzmocni polskie bezpieczeństwo energetyczne

To odkrycie ma bezpośrednie przełożenie na polski rynek. Gaz wydobywany ze złoża Frida Kahlo popłynie do Polski gazociągiem Baltic Pipe. Jak wyjaśnia Wiesław Prugar, jest to szczególnie ważne w czasach, gdy stabilność dostaw surowców staje się priorytetem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Surowiec ze złoża najpierw trafi do terminalu w Kårstø, a stamtąd gazociągiem Europipe II i przez duński system przesyłowy dotrze do Baltic Pipe. Nowe złoże jest kolejnym elementem realizacji strategii ORLEN 2035. Zakłada ona, że do 2030 roku do Polski będzie trafiać 12 mld metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie z krajowych i zagranicznych złóż należących do koncernu.

To już drugie takie odkrycie w tym roku

Frida Kahlo to już drugi sukces poszukiwawczy ORLEN na Morzu Północnym w tym roku. W styczniu koncern poinformował o odkryciu złoża Sissel, również w rejonie Sleipner. Jego zasoby oszacowano na od 6,3 do 28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym od 0,6 do 2,7 mld metrów sześciennych gazu. W tamtym przypadku ORLEN ma 50 proc. udziałów.

Oba odkrycia nie tylko zwiększają potencjał wydobywczy grupy, ale także pozwalają utrzymać wysoką efektywność wykorzystania infrastruktury w obszarze Sleipner. W 2025 roku ten rejon odpowiadał za około 30 proc. całej produkcji Grupy ORLEN w Norwegii. Dwa udane odwierty w tak krótkim czasie potwierdzają skuteczność strategii koncernu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

