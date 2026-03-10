Kolejne problemy systemu kaucyjnego! Długie kolejki i "zawodowi" zbieracze

2026-03-10 10:36

Kolejne problemy systemu kaucyjnego! Okazało się, że Polacy mają problem ze zwrotem butelek, bo automaty i punkty obsługi nie nadążają za kolejnymi "dostawami" pustych butelek. Do tego kolejki wydłużają osoby, które "zawodowo" zbierają opakowania.

Ręka wkłada butelkę PET do otworu automatu do zwrotu butelek, który skanuje opakowanie, gotowy do przyjęcia kolejnych butelek w systemie kaucyjnym. O problemach z systemem kaucyjnym w Polsce przeczytasz na Super Biznes.

  • System kaucyjny w Polsce boryka się z problemami długich kolejek i niewystarczającej liczby punktów zwrotu.
  • "Hurtownicy" oddający duże ilości butelek za jednym razem wydłużają czas oczekiwania.
  • Niewielki procent butelek z systemu kaucyjnego wraca do obiegu – zaledwie 5%.
  • Pojawiają się propozycje zmian, takie jak umieszczenie automatów przy wiatach śmietnikowych i wprowadzenie rozwiązań znanych z Norwegii.

Nawet 30 minut czekania na zwrot butelek z systemu kaucyjnego

Jak pisze dziennikarz "Faktu", gdy na początku marca wybrał się do jednego z wrocławskich hipermarketów aby zwrócić butelki z systemu kaucyjnego, okazało się, że automat zostanie postawiony dopiero w kwietniu. Okazało się, że przyjmowaniem zwrotów butelek zajmowała się jedna osoba, która jednocześnie musiała zajmować się zwrotem towarów. W efekcie do stanowiska ustawiła się już czteroosobowa kolejka.

Co więcej, jedna z osób w kolejce dokonała zwrotu puszek i butelek na 200 zł! Wszystko musiało być skanowane ręcznie przez jedną osobę. Obsługa tego klienta zajęła około 25 minut, a niektórzy rezygnowali z czekania w kolejce. W końcu, gdy dziennikarz odczekał swoje - dostał zwrot wysokości 3,5 zł.

Pojawili się "hurtowi". Oddają kilka worków butelek za jednym zamachem

Jak z kolei pisał portal Trojmiasto.pl; mieszkańcy narzekają na "hurtowników", czyli osoby, które przynoszą do automatów, lub punktów zbiórki kilka worków i wrzucenie wszystkich butelek zajmuje im nawet 10 minut. To sprawia, że w miejscach zbiórki tworzą się kolejki.

W sieci pojawiają się komentarze, że zamiast w sklepach, automaty powinny być przy wiatach śmietnikowych. Ponadto w Norwegii istnieją maszyny, które pozwalają na wrzucenie całych worków z butelkami i puszkami, dzięki czemu cały proces zwrotu kaucji jest znacznie szybszy.

Jak podaje ministerstwo klimatu i środowiska od października 2025 roku do odbiegu trafiło ok. 530 mln z systemu kaucyjnego i 28 mln zostało zwróconych przez konsumentów - czyli nieco ponad 5 proc.

System kaucyjny do zmiany. Co z kaucją za mleko i tzw. małpki?
To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny
