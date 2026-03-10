Nowa funkcja działa od 8 marca 2025 roku

Limit BLIK sam wraca do poprzedniej wartości po wybranym czasie

Rozwiązanie chroni klientów przed długotrwałym utrzymywaniem wysokich limitów

Bank zapowiada rozszerzenie funkcji na karty i przelewy

Tymczasowy limit BLIK w ING – na czym to polega?

ING Bank Śląski udostępnił swoim klientom nową opcję w aplikacji mobilnej. Podczas ustawiania limitu transakcji BLIK – zarówno kodem, jak i zbliżeniowego – można teraz wybrać, na jak długo ten limit ma obowiązywać.

Po upływie wybranego czasu aplikacja automatycznie przywraca poprzednią wartość limitu. Klient nie musi o tym pamiętać ani nic robić ręcznie.

Kiedy tymczasowy limit BLIK jest przydatny?

Nowa funkcja sprawdza się w prostej sytuacji: ktoś planuje jednorazową, większą płatność BLIK-iem. Do tej pory musiał podnieść limit, zapłacić, a potem pamiętać o jego obniżeniu.

Teraz wystarczy ustawić wyższy limit na określony czas – na przykład na kilka godzin. Aplikacja sama go obniży. To wygodne i bezpieczne.

Oczywiście, jeśli klient chce, może ustawić limit na stałe – tak jak dotychczas.

Bezpieczeństwo transakcji BLIK w centrum uwagi

ING podkreśla, że nowe rozwiązanie ma przede wszystkim chronić klientów. Wysoki limit transakcji BLIK utrzymywany przez długi czas to potencjalne ryzyko – na przykład w razie kradzieży telefonu lub przejęcia dostępu do konta.

Dzięki automatycznemu powrotowi do niższego limitu to ryzyko jest ograniczone do minimum.

Co dalej? Bank zapowiada kolejne zmiany limitów

ING Bank Śląski nie zamierza poprzestać na limitach BLIK. Bank zapowiedział, że podobne rozwiązanie – czyli tymczasowe ustawianie limitów – pojawi się wkrótce także dla:

transakcji kartą płatniczą

przelewów bankowych

Terminy wdrożenia nie zostały jeszcze podane.

Jak ustawić tymczasowy limit BLIK w aplikacji ING?

Funkcja jest dostępna w aplikacji mobilnej ING od 8 marca 2025 roku. Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść w ustawienia limitów transakcji BLIK i przy zmianie wartości wybrać czas obowiązywania nowego limitu.