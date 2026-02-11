Co warto wiedzieć:

Zmiana wchodzi w życie 19 lutego 2026 roku i dotyczy wyłącznie urządzeń operowanych przez Euronet Polska

Nowy próg 200 zł to zaledwie jedna czwarta obecnego maksimum wynoszącego 800 złotych

Firma uzasadnia posunięcie narastającymi ubytkami finansowymi w obsłudze płatności mobilnych

Pozostałe bankomaty w kraju utrzymują dotychczasowe, korzystniejsze warunki wypłat kodem Blik

Radykalne cięcie maksymalnej kwoty wypłaty Blikiem

Użytkownicy systemu płatności mobilnych BLIK muszą przygotować się na znaczące utrudnienia. Bo już 19 lutego, sieć Euronet drastycznie obniży maksymalną wartość transakcji bezgotówkowej w swoich bankomatach. Nowy pułap to jedynie dwieście złotych przy pojedynczej operacji.

Restrykcje obejmą całą infrastrukturę należącą do tego operatora. Zarówno klasyczne bankomaty, jak i nowocześniejsze wpłatomaty, urządzenia hybrydowe pozwalające na wpłaty oraz wypłaty, będą podlegać nowym zasadom. Wyjątek stanowią jedynie maszyny bankowe oznaczone logotypami konkretnych instytucji finansowych, mimo że technicznie obsługuje je Euronet.

Dobra wiadomość jest taka, że pozostałe aspekty korzystania z Blika pozostaną niezmienione. Operator zapewnia, że nie zamierza wprowadzać żadnych opłat za transakcje realizowane tym popularnym w Polsce systemem. Bezpłatne pozostaną też operacje przeprowadzane przy użyciu plastikowych kart wydanych przez polskie banki.

Dlaczego Euronet zmniejsza limit wypłat?

Przedstawiciele sieci nie ukrywają prawdziwych powodów tak drastycznej decyzji. W oficjalnym stanowisku firma wprost wskazuje na nieopłacalność obecnego modelu rozliczeń. Każda transakcja mobilna generuje deficyt, który w skali całej działalności przekłada się na poważne problemy finansowe.

Według danych przedstawionych przez Euronet, wynagrodzenie otrzymywane za pojedynczą wypłatę Blikiem stanowi zaledwie połowę rzeczywistych nakładów ponoszonych przy jej realizacji. Spółka wprost obwinia Polski Standard Płatności za ustalanie stawek rozliczeniowych na poziomie całkowicie oderwanym od realiów ekonomicznych działalności bankomatowej.

Równocześnie firma porusza kwestię prowizji interchange, czyli opłat przekazywanych przez właścicieli bankomatów do instytucji bankowych. Chociaż globalne organizacje kartowe Mastercard oraz Visa zdecydowały się na podniesienie tych stawek, nadal nie pokrywają one pełnych wydatków operacyjnych. Euronet powołuje się przy tym na niezależne analizy rynkowe oraz opracowania akademickie.

Ostry sprzeciw zarządcy systemu Blik

Reakcja Polskiego Standardu Płatności na posunięcie Euronetu była jednoznaczna i surowa. Organizacja zarządzająca najpopularniejszym w Polsce systemem płatności mobilnych nie pozostawiła na decyzji operatora suchej nitki. W ocenie PSP czterokrotne zmniejszenie maksymalnej kwoty transakcji to poważne uderzenie w wygodę oraz bezpieczeństwo milionów użytkowników.

Zarządca systemu podkreśla, że żadna inna sieć bankomatowa działająca na polskim rynku nie zdecydowała się na podobne restrykcje. Ani instytucje bankowe obsługujące własną infrastrukturę, ani sieci detaliczne oferujące opcję wypłaty gotówki przy kasie nie widzą powodu do tak radykalnego ograniczania swoich klientów.

Polski Standard Płatności przypomina również o skali dostępnej alternatywy. System Blik funkcjonuje w ponad trzynastu tysiącach punktów wypłaty gotówki rozmieszczonych po całym kraju. Większość z nich, a konkretnie ponad osiem tysięcy urządzeń bankowych, utrzymuje znacznie wyższe limity transakcyjne. To wyraźny sygnał dla użytkowników, że inne opcje oferują lepsze warunki niż bankomaty Euronetu.

Jak zmiana wpłynie na rynek wypłat mobilnych?

Przedstawiciele Euronetu deklarują gotowość do rozmów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Firma chce uczestniczyć w szerokim dialogu obejmującym zarówno innych uczestników rynku, jak i instytucje nadzorcze. Celem ma być wypracowanie trwałych mechanizmów gwarantujących powszechny dostęp do gotówki, szczególnie w mniejszych ośrodkach.

Spór między operatorem a zarządcą Blika odsłania głębsze napięcia w branży płatniczej. Po jednej stronie barykady stoją firmy zarządzające bankomatami, które alarmują o rosnącej przepaści między przychodami a kosztami operacyjnymi. Po drugiej stronie znajduje się PSP, dla którego priorytetem jest zachowanie wysokich standardów usług dla użytkowników najpopularniejszego polskiego systemu płatności mobilnych.

Klienci korzystający z automatów Euronetu staną przed dylematem. Będą musieli albo zaakceptować nowe, znacznie mniej wygodne warunki, albo poszukać alternatywnych punktów wypłaty gotówki. Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość bankomatów w Polsce utrzymuje wyższe limity dla transakcji mobilnych, druga opcja wydaje się bardziej racjonalna. System Blik pozostaje jednym z filarów polskiego rynku płatności bezgotówkowych, a jego użytkownicy mają prawo oczekiwać sprawnych i użytecznych rozwiązań.

