Eksperci rynku finansowego wskazują, jak nowe regulacje unijne wymuszają kosztowną transformację cyfrową w bankach, wpływając na płynność finansową firm

Efektywne zarządzanie ryzykiem cybernetycznym stało się kluczowym elementem strategii biznesowej zapewniającej ciągłość operacyjną i ochronę kapitału

Analiza danych z sektora finansowego potwierdza, że planowane przerwy techniczne to niezbędna optymalizacja procesów w odpowiedzi na tysiące cyberataków tygodniowo

Niezawodność systemów płatności natychmiastowych jest fundamentem nowoczesnego modelu biznesowego i bezpośrednio wpływa na przewagę konkurencyjną na rynku

Czy twoja strategia biznesowa jest gotowa na nadchodzące trendy rynkowe, takie jak obowiązkowe przelewy natychmiastowe w euro i weryfikacja odbiorcy?

Miliardy w zawieszeniu: Dlaczego przerwy w bankach bolą coraz bardziej

Weekendowe przerwy techniczne w bankach stają się coraz bardziej odczuwalne, a początek 2026 roku nie jest wyjątkiem. W dniach 17-18 stycznia klienci kilku dużych instytucji, w tym ING Banku Śląskiego, Banku Nowego, Banku Pocztowego czy BNP Paribas, musieli liczyć się z utrudnieniami. Planowane prace serwisowe, prowadzone najczęściej w godzinach nocnych, objęły kluczowe funkcje, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić: przelewy natychmiastowe Express Elixir, płatności mobilne BLIK, a czasem nawet możliwość aktywacji nowej karty czy zmiany limitów transakcji. Chociaż banki informują o nich z wyprzedzeniem, rosnąca częstotliwość i zakres prac pokazują, jak bardzo nasze codzienne finanse stały się zależne od nieprzerwanego dostępu do cyfrowych usług.

Aby zrozumieć, dlaczego nawet kilkugodzinna przerwa w działaniu systemów płatniczych budzi tak duże emocje, wystarczy spojrzeć na skalę ich popularności. Dane za 2025 rok mówią same za siebie. System płatności mobilnych BLIK, z którego aktywnie korzysta już blisko 20 milionów Polaków, przetworzył transakcje o wartości 112,3 miliarda złotych, notując imponujący, 26% wzrost w ciągu roku. Podobnie system przelewów natychmiastowych Express Elixir, przez który przepłynęło ponad 320 miliardów złotych. Te liczby pokazują, że błyskawiczne płatności przestały być nowinką, a stały się krwiobiegiem gospodarki, co potwierdza sektor biznesowy. Aż 76% przedsiębiorców aktywnie szuka rozwiązań, które chronią ich przed zatorami płatniczymi, co czyni stabilność i ciągłość działania tych systemów absolutnym priorytetem.

Wyścig z hakerem i regulatorem: Kulisy nocnych prac w bankach

Skąd jednak bierze się ta fala modernizacji i dlaczego banki coraz częściej proszą nas o cierpliwość? Odpowiedź leży w dwóch kluczowych obszarach:

nowych regulacjach

rosnących cyberzagrożeniach.

Z jednej strony, Unia Europejska wprowadza rygorystyczne przepisy, takie jak rozporządzenie DORA i dyrektywa NIS2, które zmuszają instytucje finansowe do regularnego testowania swoich systemów pod kątem odporności na awarie i ataki hakerskie. Równolegle banki przygotowują się na rewolucję w płatnościach międzynarodowych. Do stycznia 2027 roku, zgodnie z rozporządzeniem IPR, muszą wdrożyć natychmiastowe przelewy w euro oraz system weryfikacji odbiorcy (Verification of Payee). Mechanizm ten, działający jak dodatkowe sprawdzenie, czy numer konta na pewno należy do właściwej osoby, wymaga gruntownej przebudowy infrastruktury IT, a to generuje konieczność przeprowadzania skomplikowanych prac wdrożeniowych.

Drugim, równie istotnym powodem przerw technicznych jest nieustanny wyścig zbrojeń w cyberprzestrzeni. Doświadczenia z listopada 2025 roku, kiedy system BLIK padł ofiarą ataku hakerskiego typu DDoS (polegającego na zalaniu serwerów ogromną ilością fałszywego ruchu w celu ich sparaliżowania), pokazały, jak realne jest ryzyko paraliżu kluczowych usług. Chociaż środki klientów nie były bezpośrednio zagrożone, incydent ten stał się dzwonkiem alarmowym dla całego sektora. Statystyki są nieubłagane: polskie instytucje finansowe odpierają średnio 1728 ataków tygodniowo. W tym kontekście, planowane prace serwisowe przestają być uciążliwością, a stają się niezbędnym elementem strategii obronnej. To właśnie podczas tych „okienek technicznych” banki wdrażają nowe zabezpieczenia i modernizują systemy, na przykład przenosząc je do bezpieczniejszej chmury obliczeniowej, aby zapewnić nam wszystkim długoterminową stabilność i bezpieczeństwo.

Socjotechnika, wyłudzenia „na blika” – Iwona Prószyńska