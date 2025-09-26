ING Bank Śląski: Przerwy w sobotę (Makler) i w nocy z 2 na 3 października (karty).

Santander Bank Polska: Duże utrudnienia w nocy z soboty na niedzielę (Blik, przelewy, bankowość internetowa).

Alior Bank i mBank: Nocne prace serwisowe, niedostępność bankowości i płatności internetowych.

Toyota Bank i Bank Pekao: Niedzielne przerwy, wpływające na bankowość internetową i usługi inwestycyjne.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski zaplanował przerwy techniczne w sobotę od godz. 8:00 do 16:00. Niedostępny będzie moduł Makler w systemie Moje ING. Dodatkowe prace odbędą się także w nocy z 2 na 3 października – wówczas między godz. 23:00 a 6:00 klienci banku mogą napotkać trudności przy korzystaniu z kart płatniczych, w tym podczas wypłat z bankomatów i płatności w terminalach.

Nocne utrudnienia w Santanderze

Największe problemy wystąpią w nocy z soboty na niedzielę. Santander Bank Polska w godzinach 23:00–7:00 wyłączy Blika, przelewy zwykłe i natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash), a także płatności online (Przelew24) i dostęp do bankowości internetowej. Kantor Santander będzie niedostępny od 22:00 do 7:30. Podobnie Santander Consumer Bank w godzinach 21:30–6:00 zablokuje logowanie do bankowości oraz transakcje kartami kredytowymi.

Alior i mbank także z przerwami

W Alior Banku od godz. 22:00 do 6:00 niedostępna będzie bankowość internetowa i mobilna. Z kolei klienci mBanku odczują utrudnienia w nocy, między 2:30 a 7:30 – w tym czasie nie będą mogli się zalogować, a także opłacać zakupów kartami w internecie. Dodatkowo w niedzielę rano, od 7:00 do 10:00, niedostępne będą serwisy inwestycyjne: mInwestor, eMakler i mBank Giełda.

Niedzielne prace w Toyota banku i Pekao

Niedziela oznacza kolejne utrudnienia. Toyota Bank w godzinach 0:00–16:00 wstrzyma dostęp do bankowości mobilnej, internetowej i szybkich płatności. Z kolei Bank Pekao – drugi największy bank w Polsce – prowadzić będzie modernizację od 12:00 do 19:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z obsługą dyspozycji na rachunkach inwestycyjnych, funduszach i obligacjach. Niedostępne będą usługi w Pekao24, aplikacji PeoPay oraz platformie eTrader Pekao.

